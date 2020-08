Pian uhkaa toinen ”lockdown”, ja se on lopullinen! Sen jälkeen vain immuniteettitodistuksen saaneet ovat vapaita – ihmisiä vangitaan karanteeniin keskitysleireille. Pandemia on valetta, ja käynnissä on sota kansalaisia vastaan.

Muun muassa tällaista sanomaa julistaa seuraajilleen Attila Hildmann, yksi Saksan tunnetuimmista koronavirusprotestien lietsojista. Hänen levittämissään salaliittoteorioissa on rajana vain mielikuvitus.