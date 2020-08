Euroopan unionin irlantilainen kauppakomissaari Phil Hogan joutuu eroamaan komissaarin tehtävästään kotimaansa koronasääntöjen rikkomisen vuoksi, kertovat Irlannin yleisradioyhtiö RTE ja The Irish Times -lehti.

Pääministeri Micheál Martin sanoi aiemmin keskiviikkona, että Hogan oli ”vetänyt mattoa koko Irlannin kansanterveydellisen lähestymistavan alta”, kun hän ei ollut noudattanut maassa annettuja määräyksiä koronatartuntojen estämiseksi, The Irish Times kertoo.

Hogan ei syytösten mukaan esimerkiksi ollut pysynyt vaaditussa kahden viikon karanteenissa palattuaan Brysselistä Irlantiin. Hän oli kuitenkin mennyt koronatestiin, jonka tulos oli negatiivinen.

Suurin skandaali syntyi siitä, kun Hogan osallistui viikko sitten noin 80 ihmisen illalliselle golf-tapahtuman yhteydessä. Maassa oli juuri päivää aiemmin annettu nopeasti lisääntyneiden koronatapausten vuoksi määräys, että yli kuuden hengen kokoontumisia ei sallita.

Hoganin sanotaan rikkoneen myös piirikuntien rajojen ylittämisestä annettuja määräyksiä.

Hogan puolustautui Twitterissä sanomalla, että hän oli noudattanut täysin karanteeniohjeita, jotka edellyttävät 14 päivän karanteenia riskimaista palattaessa. Golf-tapahtuman illalliselle hän sanoi osallistuneensa, koska uskoi järjestäjän noudattaneen hallituksen antamia määräyksiä.

Noin 4,9 miljoonan asukkaan Irlannissa on viime aikoina kirjattu paljon alkukesää enemmän koronatartuntoja ja maassa pelätään nyt niin sanottua toista aaltoa. Irlannissa on kirjattu yhteensä yli 28 000 tartuntaa. Ainakin 1 777 ihmistä on kuollut covid-19-tautiin, kertoo koronatilannetta tilastoiva Johns Hopkins -yliopisto verkkosivuillaan.

Hogan valittiin Ursula von der Leyenin komission kauppakomissaariksi viime vuoden lopulla. Hän toimi EU:n maatalouskomissaarina Jean-Claude Junckerin komissiossa vuosina 2014–2019.