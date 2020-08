Venäjän presidentti Vladimir Putin kertoi torstaina, että Venäjä on perustanut erilliset poliisin reservijoukot, jotka ovat tarvittaessa valmiudessa tukemaan Valko-Venäjän johtajaa Aljaksandr Lukašenkaa, uutistoimisto Reuters kertoo.

Interfax-uutistoimisto oli kertonut, että Venäjä lähettää apuvoimia vain, jos tilanne Valko-Venäjällä ryöstäytyy käsistä. The Moscow Timesin mukaan Putin totesi, että joukot lähtevät liikkeelle, jos ”ääriainekset Valko-Venäjällä menevät liian pitkälle ja aloittavat rosvoamisen”.

Putinin kerrotaan kuitenkin sanoneen, että nyt asiat eivät ole sellaisella tolalla, että Venäjän väliintuloa tarvittaisiin. Venäjän arvion mukaan tilanne Valko-Venäjällä on normalisoitumassa viimeaikaisten mielenosoitusten jälkeen.

Mielenosoittajat ovat vaatineet Lukašenkan eroa, koska hänen katsotaan ryövänneen 9. elokuuta pidetyt presidentinvaalit. Lukašenka on kiistänyt vilpin vaaleissa, jotka hänen väitettiin voittaneen noin 80 prosentin ääniosuudella.

Aljaksandr Lukašenka kuvattiin rynnäkkökivääri käsissään viime sunnuntaina, kun hän saapui kotiinsa Minskiin helikopterilla.

Lukašenka on johtanut noin 9,5 miljoonan asukkaan maata vuodesta 1994 ja nyt olisi alkamassa hänen kuudes presidenttikautensa. Mielenosoituksia on tukahdutettu välillä väkivalloin.

”Meillä on tietenkin tiettyjä velvoitteita Valko-Venäjää kohtaan ja kysymys, jonka Lukašenka on nostanut esille on, että voimmeko me tarjota tarvittavaa apua. Kerroin, että Venäjä täyttää kaikki velvoitteensa”, Putin oli sanonut Reutersin mukaan.

Valko-Venäjä on valtio-, puolustus- ja tulliliitossa Venäjän kanssa, ja sen strateginen sijainti on Venäjän kannalta hyvin tärkeä. Valko-Venäjän levottomuudet ovat lietsoneet lännessä pelkoja Venäjän aseellisesta väliintulosta Ukrainan mallin mukaisesti.

Putinin taas arvellaan pelänneen, että myös hänen valtaansa alettaisiin kyseenalaistaa Venäjällä. Sitä voisi jouduttaa Valko-Venäjän muuttuminen demokratiaksi.

Vaikka paperilla suhteita on edistetty pitkälle, Putinin ja Lukašenkan suhteet ovat olleet viileät ja Lukašenka on koetellut Putinia monin eri tavoin.

Mielenosoittajia Minskissä tiistaina.

Valkovenäläinen toimittaja ja tutkija Hanna Liubakova kirjoittaa The Washington Post -lehdessä, että Valko-Venäjälle tuskin lähetetään ”pieniä vihreitä miehiä”, kuten Ukrainan kanssa toimittiin muutama vuosi sitten.

Hän uskoo kuitenkin, että Venäjä pyrkii lisäämään vaikutusvaltaansa hienovaraisemmin esimerkiksi valtionmedian ja Moskovalle myötämielisten järjestöjen kautta. Valtiolliselle tv-kanavalle on jo lähetetty venäläisiä ”toimittajia”, mikä on alkanut näkyä Venäjää myötäilevien näkemysten viljelynä.

”Sotilaallista väliintuloa olisi vaikea oikeuttaa. Joka puolelle Valko-Venäjää levinneet mielenosoitukset eivät ole Venäjän-vastaisia, mutta ne eivät ole myöskään Venäjän-myönteisiä”, Liubakova kirjoittaa.

Hän totesi, että kesäkuinen mielipidekysely Valko-Venäjällä näytti, että alle seitsemän prosenttia valkovenäläisistä haluaisi liittyä Venäjään.

”Miksi Putin lähettäisi joukkonsa ’pelastamaan’ maan, jossa kukaan ei halua häntä pelastajaksi? Venäjän maahantunkeutuminen vain yhdistäisi valkovenäläisiä entisestään, tällä kertaa Moskovaa vastaan.”