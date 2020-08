Viime sunnuntaina hirmumyrsky Laura pyyhki Karibialla sijaitsevien saarivaltioiden Haitin, Dominikaanisen tasavallan, Jamaikan ja Kuuban yli. Hurrikaani tappoi näissä maissa yhteensä 24 ihmistä.

Pahinta jälkeä myrsky teki rutiköyhässä Haitissa, missä valmistautuminen luonnonkatastrofeihin on heikkoa. Uutiskuvissa näkyy, kuinka mutainen vesi hyökyy kaduille ja tuhoaa betonitiilistä rakennettuja heiveröisiä taloja.

Laura-hurrikaanin lisäksi Karibialla riehui samaan aikaan heikompi trooppinen myrsky Marco.

Hurrikaanit moukaroivat Karibiaa, mutta kansainvälisessä valtavirtamediassa tämä ei noussut isoksi uutistapahtumaksi. Toki uutistoimistot tekivät perustehtävänsä ja raportoivat katastrofista.

Vasta kun hirmumyrskyt lähestyivät Yhdysvaltojen etelärannikkoa, maailman mediakoneisto heräsi täyteen valmiuteensa. Nyt koko maailma seuraa sekuntikellon tarkkuudella, mitä neljännen luokan hurrikaani Laura saa aikaan Louisianassa.

Onko Yhdysvaltain kansalaisen elämä medialle arvokkaampi kuin haitilaisen? Eikö karibialaisten elämällä ole väliä?

Pelastustyöntekijä auttoi naista turvaan tulvan alta Azuassa Dominikaanisessa tasavallassa viime sunnuntaina.

Yritän aluksi selittää asian parhain päin. Vinoumaa voi perustella journalistisesti väittämällä, että Yhdysvaltojen tapahtumilla on maailmalle enemmän merkitystä kuin Haitin tapahtumilla.

Yhdysvallat on supervalta, ja supervallan tapahtumat heijastuvat kaikkialle. Luonnonkatastrofi ja sen vaikutukset pari kuukautta ennen vaaleja voivat keikauttaa poliittisia asetelmia – ja Yhdysvaltain presidentin jos jonkun toiminnalla on väliä.

Haitin sisäpolitiikka ei maailmaa heiluttele. Puhumattakaan kymmenen miljoonan asukkaan miniatyyriluokan taloudesta. Sen sijaan vaikutukset säteilevät laajalle, jos luonnonkatastrofi kolhii Yhdysvaltojen taloutta. Eikö median tehtävä ole kertoa merkittävistä, vaikuttavista asioista?

Journalistisesti voidaan myös väittää, että Yhdysvallat kiinnostaa mediayleisöä. Varsinkin digitaalisena nykyaikana toimittajat tietävät varsin tarkasti, mitkä aiheet ”vetävät” eli saavat enemmän klikkauksia ja lukuaikaa, mitkä aiheet taas ohitetaan olankohautuksella.

Valitettavasti on niin, että Yhdysvallat kiinnostaa yleisöä enemmän kuin Haiti tai Kuuba.

Nämä selitykset eivät kuitenkaan riitä. Sanotaan siis suoraan: kansainvälistä mediaa kiinnostaa Yhdysvallat siksi, että maailman vaikutusvaltaisimmat valtavirtamediat ovat yhdysvaltalaisia tai länsieurooppalaisia.

Kun hirmumyrsky iskee Louisianaan, sitä on vastaanottamassa liuta isojen uutiskanavien ja suurten lehtitalojen toimittajia. Toisella puolen maailmaa isojen uutiskanavien ja lehtitalojen toimittajat seuraavat pääasiassa tätä lähdettä. Pienet ja harvat uutiset Haitista ja Dominikaanisesta tasavallasta jäävät niiden varjoon.

Ihmiset siivosivat myrskytuhoja Haitin pääkaupungissa Port-au-Princessä tiistaina.

Näin syntyy angloamerikkalaisen valtavirtamedian kaikukammio. Siksi uutiset näyttävät valitettavan usein samanlaisilta eri puolilla maailmaa.

Tällä on tietysti inhimillisiäkin seurauksia. On tutkittu tosiasia, että luonnonkatastrofien saamalla mediahuomiolla on vaikutuksia siihen, miten järjestöt, valtiot ja yksityiset ihmiset aktivoituvat auttamaan.

Historiallisen voimakas hirmumyrsky Laura voi aiheuttaa Louisianassakin merkittävää inhimillistä ja materiaalista tuhoa. Niillä voi olla maailmanlaajuisesti merkittäviä poliittisia ja taloudellisia seurauksia. Siksi hirmumyrskyjen tuhot Yhdysvalloissa ovat tärkeä uutisaihe.

Joka tapauksessa Yhdysvallat on rikas maa, jossa luonnonkatastrofeihin on varauduttu paremmin kuin monissa köyhemmissä maissa.

Siksi kansainvälisen valtavirtamedian pitäisi seurata tiiviimmin myös pienempien ja heikompien maiden kohtaloa luonnonkatastrofien kourissa.