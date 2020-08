Suomalaiset havahtuivat tällä viikolla siihen, että Helsinki-Vantaan lentokentän koronavirustorjuntatoimet ovat perin vähäiset Turun lentokenttään ja moneen muuhun lentoasemaan verrattuna.

Kaikki koronavirustestaus Helsinki-Vantaalla on tähän mennessä perustunut vapaaehtoisuuteen, testipaikat ovat olleet vajaakäytössä, ja matkustajille jaettiin vielä viime viikolla vanhentuneita ohjeita.

HS selvitti nykykäytäntöjä Euroopan lentokentillä. Käytännöt vaihtelevat valtavasti. Vähäisen kontrollin kenttiä löytyy yhä Helsinki-Vantaan lisäksi esimerkiksi Tukholmasta ja Oslosta, mutta monen muun maan isoilla kentillä on jo tiukempaa.

Tukholma: ”Kävelin läpi”

HS:n Tukholman-kirjeenvaihtaja Jussi Sippola lensi Tukholmaan 3. elokuuta.

”Helsinki-Vantaalla näki jonkin verran maskeja, Arlandan lentokentällä selvästi vähemmän. Meno oli muutenkin rennompi kuin Suomessa. Kun saavuin Arlandaan, joku aivasti heti ihan reteästi edessäni”, Sippola kertoo.

Kukaan ei kysynyt Ruotsiin muuttavalta kirjeenvaihtajalta lentokentällä mitään.

”Kävelin läpi. Näin turvaväliohjeistuksia mutta en muita turvatoimia.”

Swedavian verkkosivun tämän viikon päivityksen mukaan Arlandan turvatoimet ovat edelleen lähinnä turvavälisuositusten ja käsidesipisteiden tasolla. Arlandassa on maskisuositus, mutta maskipakko on vain lentokentän työntekijöillä.

Oslo: ei kontrollia

Oslon lentokentällä kokemus oli tämän jutun kirjoittajalla viime kuussa hyvin samanlainen kuin Sippolalla Tukholmassa.

Koronavirustilanne oli viime kuussa Oslossa vielä hyvä, Suomen tasoa. Matkalla lentokoneesta kentän kautta junaan kukaan ei kysynyt eikä ohjeistanut mitään, mutta turvavälisuosituksia toki näkyi. Maskeja ei juuri näkynyt lentokentällä eikä lainkaan Oslon katukuvassa.

Avinorin tämän viikon päivityksen mukaan Norjan lentokentillä ei ole maskipakkoa eikä pakollisia terveystarkastuksia. Vapaaehtoisia koronavirustestauspisteitä kuitenkin on.

Kööpenhamina: tiukempi tentti

HS:n ulkomaantoimittaja Sonja Parkkinen palasi työmatkalta Kreikasta viime kuussa Kööpenhaminan kautta.

”Kööpenhaminassa erikoista oli se, että vaikka tulimme [EU-maa] Kreikasta, kaikki matkustajat ohjattiin passintarkastukseen ennen maahan pääsyä”, Parkkinen kertoo.

Tarkastuksessa virkailija pyysi todistuksen jatkolennosta Helsinkiin.

”Siellä oli myös pisteet, joista toisessa olisi saanut ilmaisen koronavirustestin ja toisessa koronavirusneuvontaa. Helsinki-Vantaalla saimme vain poistuessa lapun, joka kehotti tarkkailemaan oireita ja hakeutumaan tarvittaessa testiin.”

Kööpenhaminan kentällä maskin käyttö oli jo pakollista. Kööpenhaminan lentokentän verkkosivu ei ole erityisen informatiivinen kentän turvatoimista koronaviruksen suhteen.

Ihmiset jonottivat passintarkastukseen Kööpenhaminan lentokentälle heinäkuussa.

Reykjavík: Pohjoismaiden tiukin

Reykjavíkin lentokentän koronavirusrajoitukset ovat Pohjoismaiden tiukimmat.

19. elokuuta alkaen jokainen Islantiin saapuva lentomatkustaja – lukuun ottamatta vuonna 2005 tai myöhemmin syntyneitä lapsia – sitoutuu kahden viikon karanteeniin.

Vaihtoehtona on maksaa koronavirustestistä lentokentällä ennakkovarauksella noin 55 euroa tai ilman ennakkovarausta noin 67 euroa ja sitoutua toiseen, ilmaiseen koronavirustestiin paikallisella terveysasemalla 5–6 päivää saapumisen jälkeen. Väliaika pysytään karanteenissa kotona tai majoituspaikassa.

Esimerkiksi kaupassa käynti on karanteenin aikaan kiellettyä, mutta kävelyllä saa käydä, kunhan pitää kahden metrin turvavälin muihin.

Islannin rajoituksista voi lukea lisää tämän linkin takaa.

Berliinin Tegelin lentokentällä matkustaja ilmoittautui koronatestiin heinäkuun lopulla.

Saksa tiukentaa karanteeniseurantaa

HS:n Berliinin-kirjeenvaihtaja Hanna Mahlamäki kirjoitti toukokuussa Saksan tiukasta karanteenista palattuaan asemapaikalleen: ulkonaliikkumiskielto kotoa oli voimassa kahden viikon ajan, ja perheen vointia valvottiin viranomaispuheluin joka toinen päivä.

14. elokuuta hän palasi työmatkalta Unkarista Berliiniin Schönefeldin kentän kautta.

”Saksassa on ollut 7. elokuuta alkaen pakollinen koronavirustesti riskimaista tuleville. Unkari ei ole luokituksessa riskimaa, joten testiä ei tarvittu. Ohjauskyltit testipaikalle olivat kyllä selkeitä”, hän kertoo.

”Itse testaus on lentokentillä sujunut kuulemani mukaan pääosin hyvin, mutta testitulosten lähettämisessä on ollut useiden päivien viiveitä. Matkustajien on pysyttävä karanteenissa, kunnes saavat testituloksen, joten monille tulosten viipyminen on aiheuttanut vaikeuksia.”

Koronavirus voi levitä Saksaan myös maarajojen kautta.

”Balkanin maista on tullut paljon koronavirustartuntoja, ja osa siellä käyneistä on tullut autoilla”, Mahlamäki kertoo.

”Testiin menemisen voi halutessaan välttää maarajan ylityksen jälkeen, sillä sitä ei kontrolloida tiukasti, vaikka siihen velvoitetaan.”

Saksan terveysministeri Jens Spahn sanoi keskiviikkona, että 40 prosenttia maan uusinta tartuntatapauksista oli saanut tartunnan ulkomailla. Hän lupasi karanteenin noudattamisen seurantaan uusia tiukennuksia.

Berliinin lentokentät tiedottavat nykyisistä rajoituksista selkeästi verkkosivuilla, jotka löytyvät tämän linkin takaa.

Heathrow’n lentokentällä muistutettiin vähintään 11-vuotiaita maskipakosta kesä-heinäkuun vaihteessa.

Britanniassa sekavuutta

HS:n Lontoon-kirjeenvaihtaja Annamari Sipilä on pysynyt asemamaassaan pandemian aikaan, mutta hän sai ystäväperheeltään tuoreet tiedot viime viikon käytännöistä Lontoon Heathrow’n lentokentällä.

”Ystäväni täytti verkossa lomakkeen, jolla brittihallitus kartoittaa, mistä maasta tulijat tulevat, missä asuivat ja kauanko ovat maassa olleet. Lentokentällä jonot olivat lapsiperheille pitkät, koska osa lentokentän väestä on kuulemma kotona karanteenissa. Testejä tai mittauksia ei kentällä näkynyt.”

Pääministeri Boris Johnsonin hallitusta on kritisoitu jo kuukausia siitä, että maahan pääsee ilman testausta, Sipilä kertoo.

Koronavirusrajoitukset eroavat toisistaan Englannissa, Skotlannissa, Walesissa ja Pohjois-Irlannissa, mikä aiheuttaa sekaannuksia maan lentokentillä. Pääministeri Johnsonin ilmoittamat rajoitukset koskevat vain Englantia.

Sipilä kertoo, että uusia maita laitetaan hyvinkin nopeilla varoitusajoilla niin sanotulle mustalle listalle. Varoitusajan jälkeen listan maista pääsee Britanniaan vain sitoutumalla kahden viikon kotikaranteeniin.

”Käytännössä tämä on johtanut siihen, että lomailijat ovat tehneet äkkiryntäyksiä takaisin Britanniaan, jotta ehtisivät juuri ja juuri kotiin ennen kuin karanteenipakko alkaa.”

Karanteenissa oleville tehdään pistokokeita, ja määräysten laiminlyöjiä uhkaa tuhannen punnan eli runsaan 1 100 euron sakko.

Britannian vaatima saapumislomake ja muut viralliset tiedot löytyvät tämän linkin takaa.

Belgia helpotti maahanpääsyä heinäkuussa ja kiristi sitä jälleen elokuussa. Kuva on alkukesältä Zaventemin lentokentältä.

Brysselissä ja Kreikassa qr-koodeja

HS:n Brysselin-kirjeenvaihtaja Jenni Virtanen lentää asemapaikalleen tänä torstaina.

”Täytin etukäteen Belgian viranomaisten kaikilta tulijoilta vaatiman nettilomakkeen, jossa pitää kertoa tarkkojen lento- ja istumapaikkatietojen lisäksi se, millä alueella on ollut viimeiset 14 päivää. Pelkkä maa ei riitä, vaan vastaus vaaditaan maakuntatasolla myös Suomesta.”

Belgiaan tulevilta vaaditaan myös tarkat yhteystiedot, vaikka kyseessä olisi pelkkä välilasku.

”Lomakkeen täyttämisestä saa qr-koodin, joka pitää esittää maahan tullessa”, Virtanen kertoo.

Belgia arvioi eri maiden kansalaisten tuottamaa tartuntariskiä liikennevalomallilla.

”Punaisen vyöhykkeen tulijoille on pakollinen koronavirustestaus ja karanteeni. Suomi on sijoitettu vihreäksi, jolloin Belgiaan voi matkustaa vapaasti.”

Brysselin lentokentän verkkosivu kertoo Belgian määräyksistä lisää tämän linkin takana.

Qr-koodi on käytössä myös Kreikan maahantulomuodollisuuksissa – ainakin teoriassa, kertoo Kreetalla käynyt HS:n ulkomaantoimittaja Sonja Parkkinen.

”Tarkan paikannuslomakkeen lähettämisen jälkeen sain qr-koodin, joka tarkistettiin jo ennen koneeseen nousua Helsinki-Vantaalla. Kreetan kentällä koodeja tarkastavalla työntekijällä ei kuitenkaan ollut qr-koodin lukijaa. Hän vain silmämääräisesti katsoi koodin.”

Koronavirustesteihin ohjattiin esimerkiksi silloiselta Saksan-lennolta kymmenkunta ihmistä.

”Testattuja käskettiin pysymään hotellilla testitulosta odottaessa, ja jos tulos olisi positiivinen, turisti haettaisiin Kreikan valtion kustantamaan karanteenihotelliin”, Parkkinen kertoo.

Lomake ja qr-koodi ovat yhä käytössä, mutta Kreikka on tehnyt myös tiukennuksia.

”Riskimaista, kuten Espanjasta, Pohjois-Makedoniasta ja Ruotsista saapuvilta vaaditaan jo valmiiksi negatiivinen koronavirustestitulos, joka on otettu korkeintaan 72 tuntia ennen matkalle lähtöä.”

Lisää tietoa Kreikan maahantulorajoituksista löytyy tämän linkin takaa.

Kokemuksia Amsterdamissa, Milanossa ja Pariisissa

HS:n talouden- ja politiikantoimittaja Elli-Alina Hiilamo oli työmatkalla Italiassa ja tutustui kolmen maan lentokenttien käytäntöihin.

”Välilaskulla Amsterdamissa meidät Italiaan matkaavat ohjattiin erilliseen tarkastuspisteeseen, jossa mitattiin kuume ja täytettiin lomake. Sen jälkeen virkailija lätkäisi leiman lappuun, joka annettiin koneeseen noustessa toiselle virkailijalle”, hän kertoo.

Schipholin lentokentällä Amsterdamin lähellä on maskipakko lähtöselvitysalueella ja turvatarkastuksessa. Lisää tietoa Hollannin käytännöistä löytyy tämän linkin takaa.

Hiilamon matka jatkui Milanon lentokentälle. Tulo Italiaan oli sujuva, ja paluumatkalla hän täytti jälleen lomakkeen, jossa vakuutti, että ei ole karanteenissa ja tuntee olevansa oireeton ja hyvävointinen.

Italiaan pääsee vain pakollisen koronavirustestin kautta esimerkiksi Kroatiasta, Espanjasta, Kreikasta ja Maltalta. Kolumbiassa kahden viikon sisällä olleilta pääsy on kokonaan kielletty. Italian rajoituksista löytyy lisätietoa tämän linkin takaa.

Hiilamo palasi Suomeen Pariisin kautta, ja kenttäkokemus oli matkan ikävin.

”Kenttä oli täynnä ihmisiä. Terminaali vaihtui, joten ensin piti jonottaa passintarkastukseen, uuteen turvatarkastukseen ja vielä kerran passintarkastukseen.”

Viranomaisten toiminta ei vaikuttanut Pariisissa koordinoidulta.

”Mitään kuumemittauksia ei ollut, ja kun täytin vaaditun lomakkeen, sitä ei kysytty missään, joten se on yhä laukussani.”

Tällä hetkellä Ranska vaatii tuoreen testituloksen useista maista tulevilta, mutta EU-maiden kohdalla testaus on yhä vapaaehtoista. Jos tuoretta testitulosta ei ole, tulijoille suositellaan kahden viikon karanteenia. Lisää Ranskan käytännöistä löytyy tämän linkin takaa.

Juuri maahan saapuneet matkustajat ilmottautuivat koronatestiin Charles de Gaullen lentokentällä Ranskassa heinä-elokuun vaihteessa.

Suomen linja muuttuu hieman

Sisäministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tiedotustilaisuudessa kerrottiin keskiviikkona iltapäivällä Suomen uusista suunnitelmista.

Testaus on Helsinki-Vantaalla yhä vapaaehtoista, mutta testeihin ohjataan entistä määrätietoisemmin varsinkin korkean riskin maista tulleita. Myös karanteenit ovat yhä suosituksen tasolla, mutta pakkokaranteenitoimiakin harkitaan mahdollisilla erillisillä viranomaistoimilla.

Sosiaali- ja terveysministeriön erityisasiantuntijan Lasse Ilkan mukaan Helsinki-Vantaan koronavirustesteistä on käsitelty noin 2 000, joista kymmenkunta on ollut positiivisia. Ilkka lisää HS:lle puhelimitse, että nykyinen lainsäädäntö ei salli kaikkia toivottuja toimia.

”Kun tartuntatautilakia on kirjoitettu ja päivitetty, ei tällaista pandemiaa ollut näköpiirissä. Vastuutahan on jaettu myös kuntatasolle, eivätkä kaikki pienet kunnat pysty hoitamaan vastuita riittävästi. Tervehdimme ilolla sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpanoa, jolloin nämäkin vastuut siirtyvät maakunnille”, Ilkka sanoo.

Voit lukea lisää tiedotustilaisuuden annista tämän linkin takaa.

”Painopiste on lentokentillämme nyt testauksen tarkemmassa kohdentamisessa”, Rajanylityspisteiden terveysturvallisuuden yhteistyöryhmän puheenjohtaja, sosiaali- ja terveysministeriön valmiusjohtaja Pekka Tulokas kommentoi puhelimitse.

”Kaikkia ei voi testata, mutta joistakin maista tulevien lentojen kaikki matkustajat voidaan testata. Lisäksi voimassa ovat kaikki nykyiset toimenpiteet.”