Lontoolaiset Francesca Stone ja Hannah Kent nauttivat puolen hinnan kahvia. Kumpikin on hyödyntänyt hallituksen ravintolakampanjaa viitisen kertaa.

Lontoo

Britanniassa jo miljoonat ravintola-asiakkaat ovat ottaneet ilon irti Boris Johnsonin hallituksen elokuun tarjouksesta: ravintola-annoksen ja alkoholittomat juomat saa puoleen hintaan alkuviikosta, maanantaista keskiviikkoon.

Hallituksen tavoite on ollut houkutella koronaviruspandemian koteihinsa ajamat ihmiset takaisin ravintoloihin ja kuluttamaan. Tässä on myös onnistuttu.

Britannian valtiovarainministeriö ilmoitti tiistaina, että puolen hinnan aterioita on myyty yli 64 miljoonaa. Kampanjaedun saa yli 85 000 ravintolassa ympäri maata.

Alennusta saa enintään kymmenen puntaa (noin 11 euroa) per asiakas per ateria. Käyntikertojen määrää ei ole rajoitettu.

Kampanjan elvyttävän vaikutuksen on huomannut myös ravintoloitsija Stefano Bergamin. Hän on pyörittänyt omistamaansa italialaista Bacco-ravintolaa Lontoon Richmondissa jo yli 20 vuotta.

”Tuesta on ollut paljon apua. Vanhat asiakkaat ovat palanneet, ja uusiakin on saatu. Koko ravintola-ala hyötyy, kun luottamus vahvistuu”, Bergamin kertoo.

Omaa ravintolaansa Lontoon Richmondissa pyörittävä Stefano Bergamin sanoo, että elokuu on ollut liiketoiminnan kannalta parempi kuin elokuut yleensä, kiitos hallituksen puolen hinnan ateriatarjouksen.

On tiistai ja lounasaika. Tarjoilijat ohjaavat asiakkaita terassipöytiin. Turvavälejä pitää noudattaa niin sisällä kuin ulkonakin. Osa sisäpöydistä on merkitty keltaisella teipillä: tässä ei saa istua. Käsidesi on kovassa käytössä.

Britanniassa koronapandemia sulki ravintolat ja kahvilat yli kolmeksi kuukaudeksi. Maaliskuun lopusta aina heinäkuun alkuun sallittua oli vain noutoruoka.

Bergaminin Bacco-ravintolakin oli kokonaan kiinni kaksi ja puoli kuukautta. Noutoruokaa hän rupesi myymään kesäkuussa.

”Asiakkaat olivat iloisia, kun pääsivät hakemaan ruokaa sekä juttelemaan ja nauttimaan lasillisen proseccoa.”

Bergamin on kotoisin Trevisosta Venetsian läheltä. Ravintolan kokki on puolestaan Torinosta, mikä heijastuu menuun. Asiakkaiden suosikkeja ovat itse tehty pasta ja italialaiset liharuoat.

Britanniassa ravintola-ala on ollut yksi koronakevään suurimmista kärsijöistä. Ketju toisensa jälkeen on ilmoittanut sulkevansa ainakin osan ravintoloistaan.

Vielä vuoden alussa etenkin Lontoon ravintoloilla ja kahviloilla oli jatkuva pula työvoimasta. Nyt tuhansilla ei ole enää työpaikkaa, jonne palata, kun hallituksen rahoittama lomautuskausi päättyy.

Valtiovarainministerin Rishi Sunakin lanseeramat puolen hinnan ravintola-annokset ovat antaneet alalle ainakin väliaikaisen piristysruiskeen.

Syö ulkona, niin autat, kehottaa kampanjajuliste ravintolan ikkunassa. Elokuun aikana yli 85 000 brittiravintolassa on saanut ruoat ja juomat puoleen hintaan maanantaista keskiviikkoon. Etu asiakasta kohti on enintään kymmenen puntaa per asiointikerta.

”Yleensä elokuu on hiljainen, kun ihmiset lähtevät kesälomalle. Nyt elokuu on ollut oikein hyvä. Mitä syyskuussa käy, sitä en tiedä”, Bergamin pohtii.

Bergaminin ravintolan vieressä sijaitsevat kaksi teatteria ovat kiinni todennäköisesti vuoden loppuun. Se heijastuu myös ravintolan asiakasmääriin.

Vaikka Johnsonin hallitus yrittää rohkaista ihmisiä takaisin töihin, moni tekee yhä töitä kotoa, jos vain pystyy. Tämä tarkoittaa, että työlounaita syödään entistä vähemmän.

”Yksityisyrittäjänä pystyn ainakin joustamaan. Siihen eivät isot ketjut kykene, kun sijoittajat vaativat jatkuvaa tuottoa.”

Ja vaikka pandemia on nyt kaikilla päällimmäisenä mielessä, vuoden lopussa häämöttää toinen iso ongelma: brexitin eli Britannian EU-eron siirtymäkauden loppuminen. Se tuo muutoksia myös ulkomaankauppaan, kuten italialaisten viinien maahantuontiin.

”Brexit on yhä iso kysymysmerkki.”

Puolen hinnan ravintolakampanja tunnetaan Britanniassa nimellä Eat Out, Help Out. Sanaleikki tarkoittaa, että ulkona syömällä autat.

Kampanjaa on kutsuttu myös nimellä Rishi’s Dishes eli [valtiovarainministeri] Rishin ateriat.

Osallistuminen on ravintoloille vapaaehtoista. Mukaan on lähtenyt kaikenlaisia paikkoja hienoista tähtiravintoloista pubeihin ja kahviloihin.

Asiakkaat voivat etsiä itselle sopivaa alepaikkaa verkossa postinumeron perusteella. Elokuun kolmen ensimmäisen viikon aikana hakuja oli tehty 34 miljoonaa kertaa, valtiovarainministeriö kertoi.

Ravintoloilla on syyskuu aikaa hakea rahansa valtiovarainministeriöltä. Sunak on varannut hankkeeseen 500 miljoonaa puntaa eli noin 555 miljoonaa euroa.

Kahden ensimmäisen viikon aikana ulkona syömistä rahoitettiin hallituksen pussista noin 180 miljoonalla punnalla. Loppukädessä lasku lankeaa veronmaksajille.

Pandemia on kasvattanut rajusti Britanniankin velkataakkaa. Britannian tilastokeskuksen elokuisten lukujen mukaan velkaa on jo 2 004 miljardia puntaa eli noin 2 232 miljardia euroa. Velka on isompi kuin Britannian bruttokansantuote.

Richmondilaisen Butter Beans -kuppilan ulkopuolella kahvittelevat Francesca Stone ja Hannah Kent ovat kumpikin hyödyntäneet hallituksen ravintolakampanjaa.

”Viitisen kertaa. Niistä kolme kertaa olen syönyt puolen hinnan aterian ja pari kertaa tilannut vain kahvin”, Stone sanoo.

Kumpikin haluaa olla kuitenkin tarkka, että ei ota turhia riskejä alennuksen takia.

”En jäisi sisälle istuskelemaan täyteen pakattuun kahvilaan. Mutta ulkona syöminen ja juominen on eri asia”, Kent sanoo.

Kumpikin on valmis jakamaan Johnsonin hallitukselle kiitosta ravintolakampanjasta. Risuja tulee sen sijaan freelance-työntekijöiden huonosta asemasta pandemian aikana.

Stone työskentelee freenä elokuva- ja televisioalalla, Kent urheiluhierojana. Tuleva työllisyystilanne huolestuttaa.

”Talouttakin enemmän huolestuttaa silti terveys”, sanoo Kent, joka kuuluu diabetesta sairastavana riskiryhmään.