Baltian mailla on muita EU-maita tiukemmat tavoitteet Valko-Venäjän vastaisille pakotteille ja maat toivoisivat rivakampaa tahtia pakotteiden asettamiselle, kertoi ulkoministeri Pekka Haavisto torstaina HS:lle.

Haavisto osallistui Berliinissä EU:n epäviralliseen ulkoministerikokoukseen, jonne Liettua toi oman listansa pakotevaatimuksista ja Viro sekä Latvia toisen listan. Niillä haluttaisiin kurittaa Valko-Venäjän johtajaa Aljaksandr Lukašenkaa, jonka uskotaan ryövänneen äskettäiset presidentinvaalit.

”Ero on ainakin siinä, että nämä Baltian maiden listat ovat pidempiä. Heillä on kritiikkiä sitä kohtaan, että jos EU lähtee liian suppealla listalla aluksi liikkeelle."

Haaviston mukaan EU-maissa vallitsee täysi konsensus siitä, että Valko-Venäjää vastaan asetetaan pakotteita. Hänen mukaansa yleisenä ajatuksena on kuitenkin se, että ruuvia kiristettäisiin vähän kerrallaan.

”EU-ministeripöydässä pidettiin tärkeänä sellaista, että edetään asteittain. Nämähän ovat listoja, joihin voidaan sitten lisätä henkilöitä, se mahdollisuus on aina olemassa”, Haavisto sanoi.

Baltian maissa on toivottu, että EU toimisi nopeammin, jotta Valko-Venäjän nopeasti muuttuvaan tilanteeseen voitaisiin vaikuttaa. Viime päivinä on voimistunut vaikutelma, ettei Lukašenka ole lähdössä mihinkään virastaan. Vaaleista on kulunut pian kolme viikkoa ja mielenosoittajien uskoa koetellaan.

Torstaina Venäjän presidentti Vladimir Putin kertoi, että Venäjä on perustanut erilliset poliisin reservijoukot, jotka ovat tarvittaessa valmiudessa tukemaan Lukašenkaa hänen eroaan äänekkäästi vaativia mielenosoittajia vastaan.

Haavisto kertoi, että Lukašenkan turvallisuuskoneisto on ryhtynyt massiivisten pidätysaaltojen sijasta käymään valikoivasti opposition edustajien ja mediaväen kimppuun. Näin vastarintaa yritetään murentaa vähän kerrallaan.

EU-ministerit olivat Haaviston mukaan innostuneet Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Etyjin sisällä syntyneestä aloitteesta, jonka mukaan Etyj toimisi välittäjänä Lukašenkan ja hallituksen sekä opposition välisen dialogin käynnistäjänä.

Ongelmana kuitenkin on, että ”hallitus on ollut haluton tai kielteinen sellaiseen dialogiin toistaiseksi”, Haavisto sanoi.

EU:n toimia odottavilta kansalaisilta vaaditaan malttia. Berliinissä pidettävä kaksipäiväinen ministeritapaaminen on niin sanottu Gymnich-kokous, joka ei epävirallisen luonteensa vuoksi pysty tekemään päätöksiä. Pakotteita valmistellaan nyt EU:n virkakoneistossa ja niiden hyväksyminen jää tuonnemmaksi.

Kokouksessa käsiteltiin torstaina myös Malin ja Lähi-idän tilanteita. Perjantaina käydään erillinen keskustelu Venäjästä, Turkista sekä itäisen Välimeren tilanteesta.

Haaviston mukaan EU:n puheenjohtajamaan Saksan ulkoministeri Heiko Maas esittää perjantaina analyysinsä siitä, mitä hänen mukaansa tapahtui Venäjän oppositiojohtajalle Aleksei Navalnyille, joka lennätettiin viime lauantaina epäillyn myrkytystapauksen vuoksi Siperiasta Berliiniin hoitoon.