Palkittu ruotsalainen Dagens Nyheter -lehden valokuvaaja Paul Hansen ja lukuisia muita länsimaisia journalisteja on pidätetty Valko-Venäjän pääkaupungissa Minskissä, kertovat ruotsalaislehdet Dagens Nyheter (DN) ja Expressen.

Expressenin mukaan noin 20 toimittajaa on pidätetty pääkaupungissa Minskissä. Heidän joukossaan on esimerkiksi Britannian yleisradioyhtiö BBC:n, uutistoimisto Reutersin ja Radio Free Europen toimittajia ja kuvaajia, lehti ja valkovenäläinen toimittaja Hanna Liubakova kertovat.

Liubakova jakoi Twitterissä videon, jossa näkyy toimittajien pidättäminen aiemmin torstaina Minskissä.

”Journalismi ei ole rikos”, totesi DN:n päätoimittaja Peter Wolodarski, jonka mukaan lehti on ottanut yhteyttä Valko-Venäjän viranomaisiin.

Lukuisat kansainväliset viestimet ovat lähettäneet väkeään kertomaan Valko-Venäjän mielenosoituksista ja turvallisuuskoneiston väkivallasta, jotka alkoivat 9. elokuuta pidettyjen presidentinvaalien jälkeen.

Valko-Venäjän johtajan Aljaksandr Lukašenkan väitettiin väärentäneen vaalituloksen, jonka mukaan hän olisi saanut 80 prosenttia äänistä.

Viime päivinä Valko-Venäjä on alkanut kiristää otettaan maahan tulleisiin ulkomaisiin toimittajiin ja kuvaajiin. Helsingin Sanomien kuvaaja Kalle Koponen kertoi keskiviikkona tässä artikkelissa, kuinka hänet passitettiin takaisin Helsinkiin Minskin lentoaseman vartioidussa ”vierashuoneessa” vietetyn yön jälkeen.

Samassa huoneessa yöpyneen pakistanilaismiehen mukaan muutama päivä aiemmin pidätystiloissa oli yhtäaikaisesti 20 ulkomaista lehtimiestä, Koponen kertoi.

Valko-Venäjän lehdistönvapaustilanne on Euroopan kurjin, jopa Venäjää huonompi, kerrotaan Toimittajat ilman rajoja -järjestön listauksessa. Järjestön mukaan paikallisten toimittajien häirintä presidentinvaaleihin liittyen alkoi jo paljon ennen äänestyspäivää: ensimmäinen suurempi pidätysaalto oli toukokuussa.

Heinäkuussa pidätettiin yhdessä mielenosoituksessa 16 toimittajaa ja kuvaajaa. Radio Svabodan toimittajalta murtui nenä turvallisuusjoukkojen kohtelussa.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International kertoi kaksi viikkoa sitten, että Valko-Venäjän turvallisuusviranomaiset ovat pidättäneet, hakanneet ja ampuneet kumiluodeilla toimittajia, jotka olivat yrittäneet kertoa mielenosoittajiin kohdistuneesta väkivallasta vaalien jälkeen. Amnestyn mukaan kameroita on tuhottu tai niistä on vaadittu kuvamateriaalin poistamista.

Valko-Venäjän viranomaiset ovat myös pyrkineet estämään ihmisten pääsyn lukuisille verkkosivuille. Välillä internet on ollut lähes kokonaan seisahduksissa viranomaistoimien vuoksi.

HS:n kirjeenvaihtaja Jussi Niemeläinen kertoi aiemmin, kuinka nettiyhteyksiä alettiin rajoittaa vaalipäivän aamuna 9. elokuuta. Myöhemmin Lukašenkan kerrottiin saaneen maanvyörymävoiton vaaleissa, mikä sai ihmiset kaduille osoittamaan mieltään.

Committee to Protect Journalists -järjestön mukaan noin 9,5 miljoonan asukkaan Valko-Venäjä on maailman yhdeksänneksi voimakkain sensuurin harjoittaja. Maata kutsutaan usein ”Euroopan viimeiseksi diktatuuriksi”, jota Lukašenka on johtanut vuodesta 1994 lähtien.