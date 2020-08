Vuonna 1961 Neuvostoliitto räjäytti kaikkien aikojen suurimman vetypommin. Nyt tapauksesta on tullut julkisuuteen uutta kuvamateriaalia.

Venäjän valtion omistama suuryhtymä Rosatom julkaisi viime viikolla videomateriaalia pommin räjäyttämisestä noin puolen tunnin verran, kertoo muun muassa The New York Times.

Aiemmin salaiseksi luokiteltu videomateriaali on tyyliltään dokumentaarinen. Video antaa lisätietoa vetypommin, lempinimeltään Tsar-Bomban eli ”Tsaari-pommin”, räjäyttämisestä.

The New York Timesin mukaan useasta näkökulmasta ja eri etäisyyksiltä kuvattu video näyttää muun muassa vetypommin suuren sienipilven kehityksen. Lehden haastatteleman ydinaseisiin perehtyneen historoitsijan Alex Wellersteinin mukaan materiaali on ”mukava lisäys” julkisiin tietoihin aiheesta.

Hänen mukaansa pommin kuvaus videodokumentissa oli paljon kattavampi kuin mitä yleisö normaalisti saisi, mutta siinä vältettiin silti huolellisesti julkaisemasta salaisia teknisiä yksityiskohtia.

Venäjä on myös aiempina vuosina julkaissut kuvia ja videopätkiä räjähdyksestä.

30. lokakuuta vuonna 1961 räjäytetyn vetypommin teho oli ainakin 50 megatonnia.

Se räjäytettiin Novaja Zemljan saaren yläpuolella noin neljän kilometrin korkeudessa, ja se tuhosi kaiken 25 kilometrin säteeltä.