Venäläisen oppositiojohtajan Aleksei Navalnyin tilassa on tapahtunut jonkin verran kohenemista, kertoo Navalnyita hoitava berliiniläissairaala Charité Twitterissä.

Sairaalan mukaan myrkytetyksi epäillyn Navalnyin tila on vakaa, joskin hän on edelleen koomassa. Häntä hoidetaan sairaalan mukaan edelleen teho-osastolla, jossa häntä pidetään keinotekoisessa koomassa ja hengityskoneessa. Hänen tilansa on edelleen vakava, mutta hänellä ei ole suoranaista hengenvaaraa. Sairaalan mukaan on kuitenkin vielä liian varhaista arvioida mahdollisia pitkäaikaisia vaikutuksia.

Navalnyi on saanut Charitéssa hoitoa viime viikonlopusta lähtien, jolloin hänet tuotiin ambulanssilennolla Berliiniin Venäjän Omskista. Berliiniläissairaalan lääkäreiden mukaan hänet oli todennäköisesti myrkytetty, kun taas venäläislääkärit kertoivat, etteivät löytäneet viitteitä myrkystä.

Saksalaissairaalan mukaan sen tekemät kliiniset löydökset viittaavat siihen, että Navalnyi on myrkytetty jonkinlaisella koliiniesteraasin estäjällä.

Saksan ulkoministeri Heiko Maas sanoi perjantaina uutistoimisto Reutersin mukaan, että Saksa voisi olla valmis asettamaan jonkinlaisia diplomaattisia sanktioita Venäjää vastaan, mikäli paljastuu, että Venäjän valtion virastot ovat olleet presidentti Vladimir Putinin hallintoa kovaäänisesti kritisoineen Navalnyin myrkytyksen taustalla.