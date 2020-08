Malin vallankaappauksen toteuttaneet sotilaskomentajat viettivät lähes koko kuluvan vuoden koulutustehtävissä Venäjällä ja palasivat kotimaahansa vain muutamia päiviä ennen sotilasvallankaappausta.

Nämä malilaisessa ja länsimaisessa mediassa levinneet tiedot ovat herättäneet kysymyksen, oliko Venäjällä jotakin tekemistä elokuun 18. päivä tapahtuneen vallankaappauksen kanssa.

Länsiafrikkalaisen Malin asevoimissa palvelevat kapinalliset ottivat hallintaansa suurimman sotilastukikohdan Katissa viime viikon tiistaina. Sen jälkeen he valtasivat presidentinpalatsin ja vangitsivat presidentti Ibrahim Boubacar Keitan.

Sotilaat kertoivat tämän viikon torstaina vapauttaneensa Keitan.

Ainakin kaksi vallankaappauksen johtohahmoa, Malick Diaw ja Sadio Camara, lähtivät tämän vuoden tammikuussa Venäjälle sotilaskoulutukseen, kertoo ranskankielinen BBC Afrique. BBC:n mukaan Camaran Venäjän-matkasta kertoi alun perin Mali Tribune -lehti.

Kaksi malilaista sotilaslähdettä vahvisti The Daily Beast -uutissivustolle, että Diaw ja Camara olivat Venäjällä koulutuksessa lähes koko vuoden ja palasivat Maliin vain runsas viikko ennen sotilasvallankaappausta.

”Nämä kaksi miestä viettivät pitkän ajanjakson Venäjällä, ja muutama päivä paluun jälkeen he onnistuivat helposti tekemään vallankaappauksen”, nimettömänä pysyttelevä Malin asevoimien luutnantti sanoi The Daily Beastille.

Lähde ei itse osallistunut vallankumoukseen.

”Tämä osoittaa sen, että he valmistelevat asiaa pitkään.”

Malilainen aBamako.com-uutissivusto puolestaan kertoi muutama päivä vallankaappauksen jälkeen, että vallankaappaajat tapasivat ensimmäisten ulkomaalaisten diplomaattien joukossa Venäjän suurlähettilään Igor Gromykon.

Lehden mukaan vallankaappausta kannattavat mielenosoittajat ovat näkyvästi vaatineet Malin ja Venäjän yhteistyön lisäämistä.

”Putin, Putin!” ja ”Me haluamme yhteistyötä Venäjän kanssa”, osa mielenosoittajista huusi viime viikonloppuna Malin pääkaupungissa Bamakossa järjestetyssä mielenosoituksessa aBamako-sivuston mukaan.

Mali ja Venäjä solmivat viime vuonna sopimuksen sotilasyhteistyön lisäämisestä. Mitään konkreettisia todisteita Kremlin kytköksistä Malin sotilasvallankaappaukseen ei ole kuitenkaan esitetty.

Vallankaappausta 20 miljoonan asukkaan Malissa edelsi aiemmin suositun presidentti Keitan kannatuksen hiipuminen.

Tyytymättömyys presidentti Keitaa kohtaan on kasvanut, koska hän ei ole onnistunut lopettamaan Malin keski- ja pohjoisosissa riehuvia väkivaltaisuuksia. Kuluvan vuoden aikana hallinto on myös väkivaltaisesti tukahduttanut hallituksenvastaisia mielenosoituksia.

Lue lisää Malin poliittisesta tilanteesta tästä.

Monet malilaiset suhtautuvat kriittisesti entisen siirtomaavallan Ranskan sotilaiden läsnäoloon maassa ja näkevät liittolaisuuden Venäjän kanssa vaihtoehtona.

Ranska lähetti joukkojaan Maliin, kun vuonna 2012 terroristiverkosto al-Qaidaan kytköksissä olevat jihadistit olivat vallanneet laajoja alueita maan pohjoisosista. Ranskalaisten sotilaiden ja YK:n rauhanturvaajien läsnäolosta huolimatta väkivaltaisuuksia ei ole saatu täysin tukahdutettua.

Osa vallankaappaajista oli saanut koulutusta Venäjällä, mutta vallankaappaajien johtohahmona pidetty eversti Assimi Goita on toisaalta saanut sotilaskoulutusta Yhdysvalloissa, kertoo Saksan yleisradion englanninkielinen uutiskanava DW. Asian vahvisti DW:lle Yhdysvaltain asevoimien Afrikan-osaston tiedotuspäällikkö Kelly Cahalan.

Vallankaappauksen jälkeen Yhdysvallat on jäädyttänyt sotilasyhteistyön Malin kanssa.

Saksan puolustusministeri Annegret Kramp-Karrenbauer puolestaan sanoi keskiviikkona, että osa vallankaappaukseen osallistuneista sotilaista on saanut koulutusta Saksalta ja Ranskalta, kertoo uutistoimisto Reuters.

EU:lla on Malissa kaksi koulutusoperaatiota. Toinen niistä keskittyy sotilaiden kouluttamiseen ja toinen poliisien. Keskiviikkona EU:n ulkoasioiden johtaja Josep Borrell ilmoitti, että koulutusoperaatiot keskeytetään toistaiseksi.

Suomi on lähettänyt EU:n ja YK:n Malin-operaatioihin yhteensä kahdeksan kouluttajaa.

Venäjä on viime vuosina lisännyt läsnäoloa ja aktiivisuutta Afrikan maissa virallisesti ja epävirallisesti. Yhdysvaltalaisen Center for Strategic and International Studies (CSIS) -ajatushautomon mukaan Venäjä on solminut sotilasyhteistyösopimuksen 28:n Afrikan valtion kanssa.

Eniten julkisuutta on saanut Venäjän toiminta Keski-Afrikan tasavallassa. CSIS:n mukaan noin 400 venäläistä palkkasotilasta toimii Keski-Afrikan tasavallassa.

Venäjä on myös tärkein Afrikan maiden aseistaja. Vaikka Venäjän asevienti Afrikkaan on vähentynyt, Venäjä vastasi vuosina 2013–2017 39 prosentista kaikesta Afrikkaan viedyistä aseista, kertoo Tukholman kansainvälinen rauhantutkimusinstituutti Sipri.

Toisena tuli Kiina 27 prosentilla ja kolmantena Yhdysvallat 11 prosentilla.