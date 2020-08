Vanhemmat lukijat saattavat muistaa Columbinen lukion ampumiset Coloradossa vuonna 1999. Kaksi lukiolaispoikaa tappoi kaksitoista lukiolaista, yhden opettajan ja itsensä poikkeuksellisessa verilöylyssä, joka järkytti Yhdysvaltoja.

Ampumisia seurasi kiivas keskustelu siitä, kuinka aseiden saatavuutta pitäisi vaikeuttaa. Tällaista ei saisi enää ikinä sallia eikä sattua, poliitikot puhuivat.

Mutta sattunut on. Kevään 1999 jälkeen on nähty yhdeksän joukkoampumista, joissa on ollut enemmän kuolonuhreja kuin Columbinessa. Texasilaiskirkon ammuskelussa kuoli 27, Orlandon yökerhossa 50 ja Las Vegasin verilöylyssä ennätysmäiset 59 ihmistä. Aina on uusi ennätys lyötäväksi, kuin urheilukisoissa.

Aseiden puolustajat ovat joka kerta vieneet voiton, kun kat­sotaan kokonaiskuvaa. Monista lainsäädännöllisistä kiristyksistä huolimatta nykyään noin joka viides ase hankitaan ilman ostajan taustatietojen tarkastamista. Noin 328 miljoonalla amerikkalaisella on yhteensä noin 400 miljoonaa asetta.

Runsas vuosi Columbinen ­surmien jälkeen pieni utahilainen Virginin kaupunki määräsi aseen omistamisen pakolliseksi. Kaupungin pormestari kertoi tuolloin, että oli saanut idean ­georgialaiselta kaupungilta, jolla oli sama määräys.

Mielenosoittajat kokoontuivat National Mall -puistoon Washingtoniin rasisminvastaiseen marssiin perjantaina.

Tässä kulttuurissa on kasvanut melkein aikuiseksi Kyle Rittenhouse, 17, joka ampui tämän ­viikon tiistaina kaksi ihmistä hengiltä ja haavoitti yhtä Wisconsinin osavaltion Kenoshassa.

Rittenhouse oli saapunut naapuriosavaltiosta Illinoisista puolustamaan paikallisia bisneksiä mellakoilta, jotka kaupunkia riivasivat. Hän joutui väkijoukon takaa-ajamaksi ja ampui sekavissa olosuhteissa kolmea ihmistä.

Mellakat saivat alkunsa, kun valkoinen poliisi ampui Keno­shassa mustaa aseetonta miestä Jacob Blakea seitsemän kertaa selkään. Laukauksista neljä osui, ja Blake halvaantui.

Koska elämme kännykkä­kameroiden aikakautta, molemmista ampumisista on nähty videoita. Niistä ehkä hämmentävin on sellainen, jossa yhteensä kolmea ihmistä ampunut Rittenhouse harppoo kädet ylhäällä kohti poliiseja, selvästi valmiina antautumaan, puoliautomaattinen AR-15-tyylinen kivääri kaulallaan roikkuen. Joku huutaa sivusta, että Rittenhouse on ampunut kohti ihmisiä.

Kun Rittenhouse pääsee lähelle poliisiautoja, autot lähtevät liikkeelle. Ketään ei näytä kiinnostavan tämä asetta kantava mies, mutta käsketään huutaen pysymään poissa tieltä.

Sen jälkeen Rittenhouse meni matkoihinsa. Hänet pidätettiin seuraavana päivänä Illinoisissa.

Miten on mahdollista, että aseeton mies ammutaan ja asetta kantava, muita ampunut mies jätetään ottamatta kiinni?

”Koska joillekin ihmisille musta iho on kaikista aseista uhkaavin”, summasi koomikko Trevor Noah, joka juontaa suosittua Daily Show -ohjelmaa.

Myös New Yorkin rasisminvastaisen marssin järjestäjät puhuivat perjantaina Washingtonissa Lincolnin muistomerkin edessä.

Aseet ja ihonväri. Näihin ­kahteen teemaan ripustaa nyt toivonsa presidentti Donald Trump, joka yrittää voittaa marraskuun vaaleissa toisen kauden. Ne ovat hänen viimeisiä oljenkorsiaan, jotta osa amerikkalaisista unohtaisi hänen surkeasti hoitamansa koronavirusepidemian ja sen seurauksena romahtaneen talouden.

Tämä nähtiin republikaanien puoluekokouksessa, kun Trump hyökkäsi demokraatteja vastaan sanoen, että puolue ”seisoo anarkistien, agitaattoreiden, mellakoitsijoiden, ryövääjien ja lipunpolttajien” tukena.

Trump tuomitsi tämän kesän aikana nähdyt mellakat Keno­shassa, Minneapolisissa, Portlandissa, Chicagossa ja New Yorkissa, mutta hän ei maininnut, mistä ne saivat alkunsa.

Niistä muut kuin Kenoshan tapahtumat alkoivat, kun val­koinen poliisi tukehdutti hengiltä aseettoman mustan miehen George Floydin Minneapolisissa toukokuun lopussa.

Floydin surma käynnisti ­uudestaan laajan Black Lives Matter -liikehdinnän (BLM), jossa vaaditaan loppua mustiin kohdistuvalle poliisiväkivallalle. BLM sai alkunsa useita poliisin ampumia mustia miehiä aiemmin vuonna 2013.

Lincolnin muistomerkin altaan ympärillä oli perjantaina tuhansia ihmisiä.

Republikaaneille BLM-aktivistit ovat vasemmistolaisen Antifan kaltaista roskasakkia, joka uhkaa Yhdysvaltain turvallisuutta ja jota vastaan pitää puolustautua.

Republikaanien puoluekokoukseen kutsuttiin erikoisvieraiksi missourilainen valkoinen asianajajapariskunta Mark ja Patricia McCloskey. He nousivat julkisuuteen – minkäpä muun kuin – kännykkävideoiden seurauksena.

Kesäkuun lopulla kuvatuissa videoissa näkyi, kuinka Mark heilutti AR-15-kivääriään ja Patricia käsiasettaan kohti BLM-mielenosoittajia, jotka marssivat heidän 52-huoneisen talonsa edustalla kulkevaa yksityistietä pitkin St. Louisissa.

Mark McCloskeyn mukaan mielenosoittajat olivat uhanneet tappaa pariskunnan ja heidän koiransa sekä polttaa heidän palatsimaisen kotinsa. Väkivaltaa ei tilanteessa käytetty.

McCloskeyt ovat saaneet osakseen paljon liberaalin Amerikan pilkkaa. Konservatiiveille ja republikaaneille he taas ovat sankareita, jotka osaavat puolustaa itseään. Itsepuolustusta tarvitaan erityisesti niissä osavaltioissa ja kaupungeissa, joita johtavat demokraatit.

Konservatiivinen media on alkanut rakentaa sankarin myyttiä myös Kenoshassa ammuskelleesta Kyle Rittenhousesta. Konservatiivien lempikanavan Foxin suosittu juontaja Tucker Carlson sanoi keskiviikkona, että on turha ihmetellä, jos ryöstelyä tai tuhopolttoja seuraa murha.

”Millaisessa šokissa olemme, kun 17-vuotiaan piti ylläpitää järjestystä, kun kukaan muu ei siihen pystynyt? Wisconsinin johdossa olevat ihmiset, kuvernööristä [demokraatti] alkaen, kieltäytyivät valvomasta lakia. He katselivat vierestä, kun Kenosha paloi.”

Black Lives Matter -mielenosoittajia Kentuckyn Louisvillessa viime sunnuntaina Jacob Blaken ampumisen jälkeen.

Trump yrittää nyt maalata itsestään presidenttiä, joka pitää yllä lakia ja järjestystä. Hän on pyrkinyt vetoamaan itselleen elin­tärkeään valkoiseen uskonnolliseen oikeistoon, jolla on Raamatun ohella erityinen rakkaus aseisiin ja machoilevaan johtajakulttuuriin.

Kyle Rittenhousen sydämen Trump ehti jo voittaa puolelleen. Rittenhouse oli katsomassa Trumpia presidentin vaali­tilaisuudessa Iowassa viime tammikuussa, eturivissä.

Lisäksi Trump on valmistellut kansaa ajatukseen siitä, ettei hän välttämättä hyväksy vaalitulosta. Koronaviruksen takia monet amerikkalaiset haluaisivat äänestää postitse, mutta laaja postiäänestäminen johtaisi Trumpin mielestä historian suurimpaan vaalihuijaukseen.

Tällaiset puheet eivät lupaa hyvää myöskään Wisconsinissa. Osavaltiossa pidettiin huhtikuussa demokraattien esivaalit, joissa hylättiin yhteensä 23 000 postiääntä. Syy oli usein se, ­että vaalilipukkeet oli täytetty väärin tai puutteellisesti.

Luku 23 000 tuntuu jotenkin tutulta. Kyllä vain, Trump voitti demokraatti Hillary Clintonin vain 22 748 äänen erolla Wisconsinissa vuoden 2016 presidentinvaaleissa. Trumpin vaalivoitto oli silloin kiinni kolmesta osavaltiosta (Wisconsin, Pennsylvania ja Michigan), joissa hän löi Clintonin yhteensä vain noin 80 000 äänen erolla.

Maa on ajautunut rotumel­lakoiden seurauksena räjäh­dyspisteeseen. Koronaviruksen luoma stressi ja talousmurheet synkentävät mielialoja entisestään. Urheiluliigojen boikotit luovat osaltaan mielialaa, että nyt kaikki on jotenkin pielessä.

Jos tähän ruutitynnyriin heitetään 3. marraskuuta presidentin – tai hänen demonisoimansa vastapuolen – suulla vakavia syytöksiä siitä, että joku on ryövännyt vaalit, helvetti voi olla irti ja Amerikan kylerittenhouset saattavat lähteä joukolla kaduille.

Vaikka pahimmat uhkakuvat eivät toteutuisikaan, Yhdys­valtain yhteiskunta on tämän vuoden tapahtumien jälkeen märkivä avohaava pitkälle tulevaisuuteen, olipa vaalivoittajan nimi mikä hyvänsä.