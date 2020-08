”Joskus me amerikkalaiset otamme vapautemme itsestäänselvyyksinä – kuin olisimme unohtaneet historiamme ja esivanhempiemme uhraukset.”

”Vieläkö amerikkalaiset muistavat maan isien perustuslakiin kirjaamat periaatteet? Ymmärtävätkö he, että jos vastapuoli päästetään valtaan, kaikki taistelemalla saatu voidaan kerralla menettää? He tahtovat määrätä, millaisilla pilleillä juomme limonadia, millaisen lampun kiinnitämme kattoon ja millaisella energialla kotimme toimivat.”

Nämä ovat ajatuksia amerikkalaisiin kirjakauppoihin äskettäin ilmaantuneesta kirjasta, jonka nimi on Live Free or Die, vapaus tai kuolema. Sen on kirjoittanut Fox-kaapelikanavan tunnetuin juontaja, konservatiivi Sean Hannity.

Hannityn mukaan amerikkalaisten tulee havahtua siihen, miten vaarallisen radikaaliksi Yhdysvaltain demokraattinen puolue on viime vuosina muuttunut. Sen voitto on estettävä marraskuun vaaleissa, muuten puolueen kaiken tuhoava voima ja sen yhteydessä toimiva ”varjohallitus” (deep state) pääsevät jälleen valloilleen.

Varjohallitus tai ”syvä valtio” voisi Hannityn yhteydessä tarkoittaa uskomusta, jonka mukaan Yhdysvaltain hallinnossa toimii demokraateille uskollisia soluttautujia, jotka yrittävät sabotoida republikaanipresidentti Donald Trumpin toimia.

”Trump on nyt pukenut ylleen manttelin puolustaakseen Amerikan vapautta, voimistaakseen sen suuruutta ja sytyttääkseen jälleen sen yritteliäisyyden energian liekkiin… on välttämätöntä, että valitsemme Trumpin uudelleen valtaan vuonna 2020… lastemme tulevaisuus on siitä kiinni”, Hannity kirjoittaa.

Hannityn kirja on myyntimenestys ja myös erittäin pidetty teos, jos lähteenä käyttää Amazon-verkkokaupan arvioita. Tämän jutun kirjoitushetkellä 2 000 ihmistä on antanut kirjasta arvionsa ja keskiarvo on 4,9 tähteä viidestä.

Kirjanhan täytyy silloin olla hyvä, lähes täydellinen?

Yhdysvalloissa riittää, jos on hyvä noin 40 prosentin mielestä. Koska kyseessä on vaalisyksyyn ajoitettu teos, kirjaa voi pitää yrityksenä kohottaa republikaaniäänestäjien taisteluhenkeä marraskuun alla ja ottaa rahat pois kuljeksimasta.

Juuri kukaan demokraattipuolueen äänestäjä ei kirjaan kajoa, sillä heillä on omat hengennostatuskirjansa. Niissä pitää lyödä Trumpia kuin vierasta sikaa, että menevät kaupaksi. Ja niitäkin kirjoja riittää.

Juuri noin 40 prosentin suuruista on Trumpin suosio tällä hetkellä. Osa kiitoksista suosion pysymisestä melko vakaana kuuluu 58-vuotiaalle Sean Hannitylle, jonka rooli amerikkalaisen ”journalismin” ja Trumpin hallinnon risteyskohdassa on todella poikkeuksellinen.

Mediatietojen perusteella Hannitystä on tullut eräänlainen Valkoisen talon ”varjohenkilöstöpäällikkö”, jonka kanssa Trump puhuu puhelimessa miltei joka päivä.

Hannityn kerrotaan neuvovan joskus Trumpia siitä, mistä ja miten hänen kannattaisi twiitata. Kun Trumpilla on erityisen painavaa sanottavaa, hän myöntää haastattelun Hannitylle, joka esittää Trumpia miellyttäviä kysymyksiä.

Trumpin Twitter-tilillä löytyy ainakin 337 mainintaa Hannitystä, kuten kehuja Trumpia ylistävälle uutuuskirjalle.

Foxille Trump puhuu muutenkin mieluiten. Vuonna 1996 perustetusta kaapelikanavasta on kasvanut konservatiivisen Amerikan tärkein äänitorvi, joka on nyt maan katsotuin tv-kanava. Tänä kesänä sen katsojaluvut ohittivat jopa perinteisten yleiskanavien CBS:n, NBC:n ja ABC:n luvut.

Tällä Vox-sivuston videolla kerrotaan, miten kiinteä suhde on Trumpilla ja Fox-kanavan aamuohjelmalla Fox & Friends.

Kun Yhdysvaltoja repivät kesän alussa poliisiväkivallasta kummunneet mielenosoitukset ja mellakat, Hannity piti esillä väitettä, jonka mukaan suurin syypää mellakoihin oli vasemmistolainen antifa-liike. Trump puolestaan ehdotti antifan kieltämistä terroristisena järjestönä.

Joskus on vaikea nähdä, onko jokin ajatus peräisin Hannityltä vai Trumpilta, niin saumattomasti nämä kaksi voimaa toisiaan tehostavat. Molemmat miehistä ovat puhaltaneet ilmaa samoihin salaliittoteorioihin, kuten vuosia eläneeseen perättömään väitteeseen, että demokraattipresidentti Barack Obama ei olisi syntynyt Yhdysvalloissa.

Kun Trump vähätteli koronaepidemian uhkaa amerikkalaisille viime keväänä, Hannitykin vähätteli epidemiaa. Sitten Trump ja Hannity muuttivat suhtautumisensa koronaan – ja ilmoittivat olleensa ensimmäisten joukossa näkemässä covid-19-taudin vaarat.

Jos Trumpin ja Hannityn symbioosi oli joskus kuiskausten ja salailun aihe, vuoden 2018 kongressin välivaaleissa salaisuuden verho repäistiin auki. Hannity nousi Trumpin kutsumana lavalle Missourin osavaltion Cape Girardeaussa.

”Muuten, tuolla takana olevat ihmiset ovat valeuutisten lähteitä”, Hannity aloitti osoittaen sormellaan tilaisuutta seurannutta mediaväkeä.

Sen jälkeen hän huudatti yleisöä osoittamalla sanansa Trumpille: ”Yksi asia, joka on määritellyt presidenttikauttasi enemmän kuin mikään muu: lupauksia on annettu ja lupaukset on pidetty.”

Tuoreessa kirjassaan Hannity piirtää saumattoman janan vasemmistolaisesta Occupy Wall Street -liikkeestä antifaan, jotka ovat hänen mielestään ”demokraattisen puolueen sotureita”. Obama on hänelle radikaalin pastorin ja vasemmistolaisen terroristin opetuslapsi.

Hannityn mielestä demokraattisella puolueella ei ole ketään, johon kansa voisi luottaa. Luottamusta ei herätä edes ”Unelias Joe” – Hannity käyttää demokraattien presidenttiehdokkaasta Joe Bidenista samaa pilkkanimeä kuin Trump.

Sen lisäksi puolueella ei ole mitään annettavaa maalleen.

”Heillä ei ole uskottavaa poliittista agendaa. Heillä on vain raivoa ja ääriajattelua… närkästyneistä demokraateista on tullut ilottomuuden puolue”, Hannity kirjoittaa.

Hannityn sanoihin tuskin kiinnitettäisiin niin paljon huomiota, jos hänen tv-ohjelmallaan ei olisi lähes viisi miljoonaa katsojaa, radio-show’llaan 13 miljoonaa kuuntelijaa ja Twitter-tilillään 5,1 miljoonaa seuraajaa.

Vertailun vuoksi: CNN-kanavalla on keskimäärin 1,6 miljoonaa katsojaa ja The New York Timesilla kuusi miljoonaa tilaajaa.

Syksyn kirjauutuuksiin kuuluu myös Brian Stelterin kirjoittama Hoax eli huijaus, joka kertoo ”totuuden vaarallisesta vääristelystä” Fox-kanavan ja Trumpin yhteispelissä. Stelterin mukaan kanavan uutistuotannon väkeä hermostuttaa Hannityn kaltaisten kommentaattoritähtien liian läheinen suhde presidenttiin.

Kirjassa Hannityn väitetään kutsuneen yksityisissä keskusteluissa kollegojensa kanssa Trumpia ”mielipuoleksi ja hulluksi”. Tämä väite tuskin rikkoo Trumpin ja Hannityn suhteita, koska sen esittänyt Stelter on töissä CNN-kanavalla – siellä, missä suolletaan Trumpin mielestä pelkkiä valeuutisia.