Kymmenettuhannet ihmiset protestoivat Itä-Afrikassa Mauritiuksella lauantaina maan hallintoa vastaan.

Protesteihin pääkaupunki Saint-Lousiin kokoontui noin 75 000 ihmistä. Uutistoimisto AFP:n mukaan kyseessä oli Intian valtamerellä sijaitsevan saarivaltion suurin protesti sitten 40 vuoteen.

Protestin taustalla on tyytymättömyys maan hallinnon toimiin viime kuun tuhoisassa onnettomuudessa, jossa japanilainen rahtialus ajoi karille aiheuttaen suuria öljyvuotoja alueen vesiin.

Monet protestoijat olivat pukeutuneet mustiin osoituksena surusta, jota he kokevat öljyvahingon vuoksi. Monet vaativat myös pääministeri Pravind Jugnauthin eroa.

Protestit koolle kutsuneen meriturvallisuusasiantuntija Jean Bruneau Lauretten mukaan hallinto on piilotellut öljyonnettomuuteen liittyviä tietoja. Hän on myös haastanut maan ympäristöministeriön oikeuteen asiasta.

Kiukkua paikallisissa herätti muun muassa uutinen siitä, että vesistöistä löytyi menehtyneenä tai sairastuneena yli 30 melonipäävalasta.

Brittilehti Guardianin mukaan mielenosoittajat ovat vaatineet riippumatonta tutkintaa siitä, liittyikö öljyturma delfiinien heimoon kuuluvien melonipäävalaiden kuolemaan.

Maan ympäristöministeri on tähän mennessä kiistänyt asian.

Japanilaisyhtiö Mitsui OSK Linesin operoima rahtialus MV Wakashio ajoi karille koralliriutalla Mauritiuksen rantavesillä heinäkuun 25. päivänä. Yli tuhat tonnia öljyä Mauritiuksen rantavesiin vuotanut alus hajosi myöhemmin kahteen osaan, ja osa aluksesta päätettiin siksi upottaa. Muun muassa tämä päätös on nostanut paljon kritiikkiä maan hallitusta kohtaan, kertoo BBC.

Greenpeace African asiantuntijan Happy Khambulen mukaan aluksen upottaminen on huonoin vaihtoehto.

”Aluksen upottaminen aiheuttaa suuren riskin biodiversiteetille ja saastuttaa meren uhaten myös muita alueita, etenkin ranskalaissaari Reunionia”, hän sanoi viime viikolla uutistoimisto AFP:n mukaan.

BBC kertoi aiemmin, että Mauritiuksen katastrofialuksen kapteeni on vangittu. 58-vuotiaan intialaissyntyisen kapteenin vangitsemisoikeudenkäynti pidettiin saarivaltion pääkaupungissa Port Louisissa.

Kapteenia epäillään muun muassa navigointia koskevien sääntöjen rikkomisesta. Hän pysyy vangittuna ainakin seuraavaan oikeuden käsittelyyn asti, joka on määrä pitää elokuun lopussa.

Miehistön kertoman mukaan aluksella oli turmapäivänä pidetty syntymäpäiväjuhlat. Toisen teorian mukaan alus ajautui liian lähelle rantaa, koska alukseen haluttiin saada wifi-signaali nettisurffausta varten.

Öljyturman pelätään vahingoittaneen Mauritiuksen ja sen vesistöjen lukuisia harvinaisia eliölajeja.

YK:n mukaan saarella ja sen vesistöissä elää muun muassa noin 800 erilaista kalalajia.

Erityisessä vaarassa vuodon myötä ovat lintulajit ja kilpikonnat. Alueella elävät niin uhanalaiset lintulajit mauritiuksenkutoja ja varpuslintu mauritiuksenrilli kuin pinkistä väristään tunnettu mauritiuksenkyyhky. Lisäksi Mauritiuksella elää vaarantuneita aldabranjättiläiskilpikonnia, kertoo alueen luontoa suojeleva Mauritian Wild Life Foundation.

Ympäristöjärjestö Greenpeace on kuvannut vuotoa yhdeksi alueen pahimmista ekologisista kriiseistä.

Vuotoalueen lähellä sijaitsee myös lukuisista koralleistaan ja kalalajeistaan tunnettu kosteikko Blue Bay Marine Park, jonka on pelätty myös olevan vaarassa, kertoi Forbes-lehti.

Lukuisia uhanalaisia eläinlajeja on jo siirretty turvaan öljyvuodon tieltä, mutta monet pelkäävät silti, että vuodolla on pitkäaikaisia vaikutuksia alueen biodiversiteettiin sekä ainutlaatuisiin kasveihin ja eläimiin.

Viranomaiset ja ympäri maailmaa saapuneet asiantuntijat tutkivat yhä, miten laajoja tuhoja viime kuun onnettomuus aiheutti.