Koronavirus leviää nyt Intiassa nopeammin kuin missään muussa maassa. Sunnuntaina Intian viranomaiset kertoivat, että maassa oli todettu vuorokauden sisällä 78 761 uutta tartuntaa, uutistoimistot kertovat.

Missään muussa maailman maassa ei ole tähän mennessä ollut niin suurta päivittäisten tartuntojen määrää.

Tiheästi asutut kaupungit, väsyminen eristyksissä oloon sekä puutteet tartuntojen jäljittämisessä ovat johtaneet siihen, että virus on käytännössä levinnyt jokaiseen kolkkaan 1,3 miljardin asukkaan Intiassa.

Terveydenhuollon ammattilaiset pelkäävät, että viruksen leviäminen vain kiihtyy sitä mukaa kun talousvaikeuksista kärsivät osavaltiot höllentävät rajoituksia.

”Kaikki viittaa nyt siihen, että potilasmäärässä nähdään massiivinen kasvu lähipäivinä”, terveydenhuollon tutkijatohtori Anant Bhan Melaka Manipal Medical Collegesta sanoi The New York Times -lehdelle.

”Mikä huolestuttavinta, olemme aivan lähellä, että meistä tulee maailman ykkönen (tartuntojen määrässä).”

Tällä hetkellä Intiassa on todettu runsaat 3,5 miljoonaa koronatartuntaa. Se on kolmanneksi eniten Yhdysvaltojen ja Brasilian jälkeen. Virallisten tietojen mukaan viruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut Intiassa yli 63 000 ihmistä.

Ennen sunnuntaita päivittäisten todettujen tartuntojen ennätys oli Yhdysvalloilla. Maassa todettiin heinäkuun 17. päivä 77 638 tartuntaa.

Pääministeri Narendra Modi ei sunnuntaina pitämässään puheessaan maininnut Intian ylittämää rajapyykkiä, mutta kehotti kansalaisia noudattamaan terveysohjeita.

”On tärkeää, että jokainen kansalainen on terve ja onnellinen, ja että lyömme koronaviruksen yhdessä”, Modi sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

”Korona voidaan lyödä vain, kun pysyttelette suojissa, kun pidätte kahden jaardin (noin kahden metrin) turvavälit ja pidätte suojanaamioita.”

Virus on aiemmin iskenyt pahasti Intian kaupalliseen keskukseen Mumbaihin sekä pääkaupunkiin New Delhiin, mutta nyt tartuntojen määrä kasvaa myös maaseudulla.

Viruksen aiheuttaman taudin kuolleisuus on Intiassa korkea – neljänneksi suurin maailman maista, kertoo John Hopkins Universityn tilastot.

Terveysongelmien lisäksi miljoonat intialaiset ovat menettäneet työpaikkansa eristystoimien vuoksi. Erityisesti köyhin kansanosa on kärsinyt rajoituksista.

Rajoituksia höllennetään nyt sallimalla alle sadan ihmisten kokoontuminen, kunhan kasvosuojia käytetään ja pidetään turvavälit. Myös metroliikenne palautetaan suurimmissa kaupungeissa asteittain.

Koulut pysyvät suljettuina, mutta uuden ohjeistuksen mukaan oppilaat voivat tavata vapaaehtoisesti opettajia koulujen tiloissa.