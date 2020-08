Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ei näytä ainakaan vielä saaneen suosiotaan kasvamaan republikaanien puoluekokouksen viime viikolla tuoman julkisuuden myötä. Kokous virallisti Trumpin aseman republikaanien ehdokkaana marraskuun presidentinvaaleissa.

ABC Newsin ja Ipsosin kysely kartoitti vastaajien suhtautumista presidenttiehdokkaisiin 28.–29. elokuuta.

Edelleen noin 31 prosenttia suhtautui myönteisesti Trumpiin ja 46 prosenttia suhtautui myönteisesti vastaehdokkaaseen eli demokraattipuolueen Joe Bideniin. Ero Bidenin hyväksi oli kasvanut hitusen, mutta muutos mahtuu virhemarginaaliin.

Vielä neljä vuotta sitten Trumpin kannatusluvut kasvoivat viitisen prosenttiyksikköä republikaanien puoluekokouksen ja puolueen presidenttiehdokkuuden virallistamisen jälkeen.

Itse puoluekokouksen antiin suhtautui myönteisesti 37 prosenttia vastaajista, kun demokraattien puoluekokouksen annille antoi hyväksyntänsä 46 prosenttia vastaajista.

Luvut antavat ymmärtää, että republikaanien hyväksyntä on suurempaa kuin Trumpin hyväksyntä. Tämä saa vahvistusta siitä, että useat vaikutusvaltaiset republikaanit ovat pysyneet poissa Trumpin tukijoukoista ja osa heistä on sanonut suoraan äänestävänsä Bidenia. Osa republikaanivaikuttajista käynnisti jopa Trumpin vastaista lokakampanjaa pilkkavideoilla käyvän The Lincoln Projectin estääkseen oman puolueen presidentin jatkokauden.

On kuitenkin huomattava, että tämä kysely kartoitti positiivista ja negatiivista suhtautumista. Merkittävimpiä ”ketä äänestäisit nyt” -tyylisiä kyselyitä ei ole vielä päivitetty puoluekokouksen jälkeen. Otannaltaan vähemmän merkittävissä uusimmissa kyselyissä tulokset ovat kuitenkin samankaltaisia, kertoo CNN. Bidenin johto on pysynyt selvänä, ja Trump tarvitsee jonkin uuden käänteen voidakseen tulla valituksi uudelleen.

Real Clear Politics -sivuston laskeman merkittävien kyselyjen keskiarvon mukaan 49,7 prosenttia äänestäisi nyt Bidenia ja 42,8 prosenttia Trumpia.

Neljä vuotta sitten Hillary Clinton sai 2,87 miljoonaa ääntä enemmän kuin Trump, joka voitti kuitenkin vaa’ankieliosavaltioissa ja valitsijamiehissä.

Tämä johtuu osavaltiojärjestelmästä, jossa niukankin osavaltiovoiton saanut vie tietyin poikkeuksin kaikki osavaltion valitsijamiehet. Trump otti niukan mutta ratkaisevan voiton vaa’ankieliosavaltioissa, kuten Wisconsinissa, Michiganissa ja Pennsylvaniassa.

Jos kannatusero pysyy tällaisena, edes äänten jakautuminen osavaltioittain Trumpille optimaalisesti ei kuitenkaan estäisi Bidenin voittoa. The Economistin osavaltiokohtaisessa vaaliennusteessa Biden saisi nyt kaikkiaan 343 ja Trump 195 valitsijamiestä.

Trump on ensimmäinen presidentti vuosikymmeniin, joka ei ole saanut ensimmäisellä kaudella kertaakaan selvästi yli 50 prosentin hyväksyntää.

Hyvää hänelle on ollut se, että kannatus on vuodesta toiseen yli 40 prosentin ja ydinkannattajat ovat useiden kyselyjen mukaan keskimäärin innokkaampia kuin Bidenin kannattajat – joita on kuitenkin enemmän.

