Japanissa koronavirukseen liittyviä hoivakotikuolemia on väkilukuun suhteutettuna vain murto-osa Yhdysvaltain vastaavista luvuista.

Japanissa on maailman iäkkäin väestö, mutta maa on suojellut iäkkäiden riskiryhmään kuuluvia poikkeuksellisen hyvin koronavirus­pandemiassa, arvioi The Washington Post tuoreimpien tilastotietojen perusteella.

Koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin on kuollut Japanissa yli 1 200 ihmistä, joista 14 prosenttia on asunut hoivakodeissa.

Yhdysvalloissa kuolleita on jo yli 180 000, joista peräti 40 prosenttia on asunut hoivakodeissa.

Japanin lukuja voi pitää hyvinä, sillä peräti 28 prosenttia sen kansalaisista on yli 65-vuotiaita. Keskimääräinen japanilainen on nyt 47-vuotias ja hänen eliniän­odotteensa on yli 81 vuotta.

Varsin hyvään tulokseen on useita syitä. Virus lähti leviämään Kiinasta, ja Japani aloitti varotoimet jo alkuvuodesta. Se ehti myös ottaa opiksi Euroopan hoivakoti­katastrofeista.

Kohteliaassa japanilaisessa kumartelukulttuurissa on vähemmän kättelyjä ja halauksia kuin monessa muussa maassa. Jo vuosikymmenien ajan tavallisesta flunssasta kärsivät ovat käyttäneet kasvosuojia huomaavaisuudesta muita ihmisiä kohtaan. Maskien käytön lisääminen oli siis luontevaa pandemian iskiessä.

Japanissa on vuosikymmenten ajan totuttu ottamaan toiset ihmiset huomioon käyttämällä maskia tavallisenkin flunssan aikaan. Maskeihin pukeutuneita ihmisiä Tokiossa elokuun 15. päivänä, jolloin muistettiin toisessa maailmansodassa kuolleita Japanin antautumisen vuosipäivänä.­

Ylipaino ja kakkostyypin diabetes ovat myös huomattavasti vähäisempi ongelma kuin Yhdysvalloissa ja monissa Euroopan maissa, The Washington Post huomauttaa.

Lisäksi Japanissa hygieniataso on yleensä korkea, mikä pätee myös hoivakoteihin.

Samaan aikaan Yhdysvalloissa neljä hoivakotia kymmenestä oli saanut varoituksia huonosta hygieniatasosta jo ennen pandemiaa.

Yksittäisiä hoivakotikatastrofeja on kuitenkin tapahtunut Japanissakin varsinkin pandemian alkuvaiheissa. Esimerkiksi Sapporossa virus tarttui hoivakodissa 71 asukkaaseen, joista 12 kuoli. Asukkaille ei myöskään järjestetty sairaalahoitoa ajoissa.

Lisäksi tiukat turvatoimet lisäävät asukkaiden yksinäisyyttä ja voivat pahentaa dementiapotilaiden sairautta, viranomaiset muistuttavat.

Hoivakotikuolemat ovat nousseet otsikoihin pandemian aikaan Yhdysvaltojen lisäksi esimerkiksi Ruotsissa, Italiassa ja Suomessakin.

Hoivakodit kärsivät ammattitaitoisen henkilökunnan pulasta monissa maissa jo ennen pandemiaakin, tutkimukset kertovat.

Esimerkiksi Suomi käyttää bruttokansan­tuotteestaan vanhuspalveluihin edelleen merkittävästi matalamman osuuden kuin Ruotsi ja Norja – huolimatta siitä, että Suomen väestö on Pohjoismaiden ikääntyneintä ja sairainta, kertoi professori Teppo Kröger kesäkuussa HS:lle.

”Koronavirus teki näkyväksi sen, että Suomen hoivakodeissa on aivan liian vähän henkilökuntaa”, lisäsi Tampereen yliopiston gerontologian professori Marja Jylhä samassa artikkelissa.