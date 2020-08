Seurakunnat ovat osoittaneet voimansa sekä avunjakelussa että lasten aseman parantamisessa.

Kuinka kansainvälinen apu tavoittaisi sitä eniten tarvitsevat ihmiset maailman köyhissä osissa? Kuinka apu toimisi tehokkaimmin? Miten paikallisia, ihmisoikeuksia rikkovia käytösmalleja saadaan muutettua?

Vastaus voi olla hieman yllättävä: pappien, imaamien ja muiden uskonnollisten johtajien avulla.

Kansainvälisten ei-uskonnollisten avustusorganisaatioiden ja länsimaiden hallitusten viime vuosien oivalluksia on ollut suurempi yhteistyö paikallisten uskonnollisten yhteisöjen kanssa.

Niissäkin kehittyvien maiden etäisissä kolkissa, joissa maallisen hallinnon ote on heikko, toimii yleensä kirkkoja, moskeijoita ja temppeleitä. Monin paikoin ihmiset tapaavat käydä niissä säännöllisesti.

Norjan kirkon ulkomaanapu on ollut auttamassa Tansaniassa kylien viljelyn parantamisessa. Opetus on tapahtunut paikallisten kristillisten ja muslimiseurakuntien kautta.­

Seurakunnat tuntevat alueensa ihmiset ja heidän tilanteensa. Uskonnolliset johtajat ovat seuraajiensa luotettuja, ja he saavat helposti organisoitua vapaaehtoisia projekteihin.

Eteläisellä pallonpuoliskolla uskonto on tyypillisesti läsnä ihmisten arjessa. Seurakunnat ovat yhteisöjensä tukipilareita, jotka ovat tottuneet auttamaan heikoimpiaan, pitämään huolta orvoista, nälkäisistä ja sairaista. Tämä usein unohtuu pohjoisen pallonpuoliskon maallistuneissa maissa, kuten Suomessa.

Esimerkiksi YK:n lastenjärjestö Unicef jakaa Pakistanissa koronavirustietoa kansalaisille paikallisten imaamien kautta. Jo aiemmin se on kampanjoinut tätä väylää pitkin poliorokotusten puolesta. Unicefin verkostossa on yli 80 000 pakistanilaista imaamia.

”Pakistan on yli 95-prosenttisesti muslimimaa. Niinpä uskonnollisista johtajista on tullut meidän avainvaikuttajiamme”, kertoi Pakistanin Unicefin työntekijä Zohra Nisar Hunzai Devex-lehdelle.

”Uskonnollisiin johtajiin uskotaan vahvasti. Tiesimme heti, että covid-asiassa meidän täytyy tehdä heidän kanssaan yhteistyötä.”

Pakistanilaisen islamilaisen yliopiston opiskelijat tekivät julisteita Unicefin järjestämään näyttelyyn vuonna 2017.­

Kun kansainväliset avustusjärjestöt auttoivat Jordanian Irbidiin tulleita syyrialaispakolaisia, paikallisista islamilaisista ja kristityistä seurakunnista ja verkostoista oli valtavasti apua, kerrotaan alan tutkijoiden Henry Luce-säätiölle tekemässä raportissa.

Paikalliset uskonnolliset verkostot löysivät nopeasti eniten avun tarpeessa olevat henkilöt ja listasivat avunsaajat, mikä oli kansainvälisille toimijoille paljon vaikeampaa. Näin apu kohdistui paremmin sitä tarvitseville, eivätkä huijarit saaneet juurikaan vedettyä välistä.

Verkostojen lukuisilla vapaaehtoisilla oli eri ammatteja ja monenlaista osaamista, ja heidän taitojaan käytettiin milloin mihinkin. He pystyivät myös antamaan uskontovereilleen näiden kaipaamaa henkistä apua esimerkiksi rukoilemalla yhdessä. Uskonnollisten järjestöjen kirkkoja, moskeijoita ja kouluja käytettiin pakolaisten turvalliseen majoittamiseen ja kokoontumiseen.

On vaikea tarkalleen määrittää, milloin länsimaiset hallitukset ja kansainväliset ei-uskonnolliset apuorganisaatiot tosissaan oivalsivat, että niiden on tehtävä yhteistyötä paikallisten uskonnollisten yhteisöjen kanssa.

Vielä kymmenisen vuotta sitten länsimaisia poliitikkoja oli vaikea saada kiinnostumaan uskonnollisten järjestöjen roolista kehityspolitiikassa. Näin kertoi professori Azza Karam IPS-uutispalvelulle kirjoittamassaan artikkelissa vuonna 2017, kun hän oli YK:n uskonnon ja kehityksen koordinaattori.

”Maallisessa ajattelussa uskonto miellettiin parhaimmillaankin yksityiseksi asiaksi. Pahimmillaan uskontoa pidettiin haitallisten sosiaalisten käytäntöjen syynä, universaalien ’pyhien’ ihmisoikeuksien esteenä ja/tai terrorismin syynä”, Karam kirjoitti.

Näin siitä huolimatta, että jo vuonna 2000 valtioiden yhdessä sopimissa YK:n vuosituhattavoitteissa uskontojen rooli kehitystyössä huomioitiin.

Karam arvioi länsimaiden heränneen ”tähän uskontoasiaan” kunnolla 2010-luvulla, kun Eurooppaan yritti tulla ja tuli paljon pakolaisia. Voisi ehkä sanoa, että yhtäkkiä länsijohtajat olivat valmiita ajattelemaan luovemmin.

Professori Alastair Ager muistelee puolestaan puhelinhaastattelussa hieman huvittuneena noin viiden vuoden takaista kokousta Genevessä. Ager, skotlantilaisen Queen Margaret -yliopiston terveys- ja kehitysinstituutin johtaja, oli paikalla.

”Nykyinen YK:n pääsihteeri, silloinen UNHCR:n johtaja António Guterres säikäytti henkilökuntansa, kun hän sanoi, että meidän täytyy tehdä parempaa yhteistyötä uskontojen kanssa.”

Sen verran radikaalilta ajatus yhä silloin tuntui myös monesta YK:n työntekijästä.

Ager kertoo, että kansainvälisten isojen organisaatioiden näkökulmasta paikalliset uskonnolliset yhteisöt koetaan usein hankaliksi:

Ne ovat liian pieniä suurten rahoitettaviksi. Ne eivät heti osaa kirjanpitoa ja erilaisten selvitysten tekoa, mikä kansainvälisissä järjestöissä on edellytys rahoituksen saamiseksi. Jo erilaisten uskonnollisten ryhmien löytäminen eri paikkakunnilta on ulkomaisille järjestöille työlästä.

Kansainväliset järjestöt myös pelkäävät paikallisten uskonnollisten yhteisöjen alkavan avunjakelun ohessa käännyttää autettavia. Tai että yhteisöt jakavat apua vain oman seurakuntansa jäsenille. Humanitaaristen periaatteiden mukaan apua pitäisi antaa taustaan katsomatta.

Pelkoon on myös syynsä. Esimerkiksi Jordanian Irbidissä jotkut avunjakeluun osallistuneet paikalliset kristilliset seurakunnat jäivät kiinni muslimien käännytysyrityksistä.

Uskonnollistaustaisilla kansainvälisillä järjestöillä on toki ollut yhteistyötä paikallisten uskonnollisten toimijoiden kanssa läpi vuosien, olivathan pohjoisen pallonpuoliskon kristityt lähetyssaarnaajat vuosisatoja käännyttämässä ja itse perustamassa seurakuntia eteläiselle pallonpuoliskolle.

Nykyisin uskonnollistaustaiset pohjoisesta ponnistavat järjestöt ovat kuitenkin jakautuneita kahteen: niihin, jotka tekevät avustamisen lisäksi lähetystyötä tai tukevat paikallisia kirkkoja hengellisessä työssä, ja niihin, joiden avustustoimintaan evankeliointi ei kuulu lainkaan.

Varsinkin jälkimmäiset ovat toimintaperiaatteiltaan pitkälti samanlaisia kuin maalliset järjestöt.

Piispa Fredrik Onael Shoo on kouluttanut Tansanian kristillisiä ja muslimijohtajia Norjan kirkon ulkomaanavun koulutuksissa.­

Myös uskonnollistaustaisissa kansainvälisissä järjestöissä uskonnollisten paikallisjohtajien rooli on opittu näkemään uudella tavalla. Esimerkiksi Norjan kirkon ulkomaanapu on Tansaniassa jo vuosia koonnut yhteen ryhmiä, joissa on kristillisten ja islaminuskoisten johtajia, kertoo järjestön ohjelmatyöntekijä Gwamaka Mwakanjala puhelinhaastattelussa.

Tätä verkostoa on käytetty muun muassa maatalouden kehittämishankkeissa, pienien lainaryhmien perustamisessa ja projekteissa, joissa kansalaiset vahtivat paikallisia vallankäyttäjiä. Sanaa levitetään, ja ihmiset organisoituvat seurakuntien kautta. Toimien piirissä on satojatuhansia, joskus jopa miljoonia ihmisiä.

Yhteinen sävel paikallisen taloudellisen hyvinvoinnin kehittämiseen on siis löytynyt sangen hyvin uskonnollisten johtajien kanssa.

Tänä vuonna Norjan kirkon ulkomaanapu käynnisti Tansaniassa ehkä vaikeamman hankkeen, jossa islamilaisia ja kristittyjä uskonnollisia johtajia koulutetaan naisiin ja lapsiin kohdistuvan väkivallan vastustamiseen. Ajatuksena on, että vanhoilliset ajattelumallit muuttuvat parhaiten uskonyhteisöjen sisältä.

Vielä toiminnan tuloksia ei tiedetä, sillä nyt odotellaan sanan leviämistä paikallisten seurakuntien tilaisuuksissa.

”Yksi haastavimmista asioista on keskustella uskonnollisten johtajien kanssa tasa-arvoon ja seksuaalisuuteen liittyvistä asioista ja muuttaa käytöstä näissä”, Mwakanjala sanoo.

Niinpä naisasiakasvatuksesta odotetaan tuloksia vasta pikku hiljaa. Järjestössä on tapana sanoa, että jos uskonnollisen johtajan ajatus muuttuu sentin verran, yhteiskunta voi liikkua metrin.

Jos paikallinen uskonnollinen johtaja sanoo saarnassaan, että aviomies ei saa lyödä vaimoaan, sillä on valtavan suuri merkitys. Ulkomaalainen ihmisoikeusluennoitsija ei pysty yhteisössä sellaista vaikutusta tekemään.

Asenteiden muuttaminen Tansaniassa tapahtuukin usein uskonnollisten tekstien ja tulkintojen miettimisen kautta.

”Naisten sukuelinten silpomista ei ole mainittu Raamatussa eikä Koraanissa. Mitä se tarkoittaa, että niitä ei ole pyhissä kirjoissa mainittu? Miksi jatkaa tällaista käytäntöä? Naisten sukuelinten silpominen ei ole mitenkään tarpeellista, se aiheuttaa naisille vain ongelmia”, Mwakanjala kertoo esimerkin koulutuksen sisällöstä.

Tansanian naapurimaassa Malawissa World Vision -avustusjärjestö opetti papeille ja heidän vaimoilleen lasten oikeuksia, kuten sitä, että lapsia ei pitäisi lyödä eikä päästää alaikäisenä naimisin.

Koulutuksesta tehdyn tutkimuksen mukaan useat papit oivalsivat uuden tavan ajatella ja alkoivat myös kampanjoida lasten oikeuksien puolesta kotiseurakuntansa seudulla.

”Koulutus sai minut ajattelemaan omaa vanhemmuuttani. Tajusin, kuinka paljon olin käyttänyt väkivaltaa omia lapsiani kohtaan, useimmiten saadakseni heidät käyttäytymään paremmin. Nyt osaan istua alas ja keskustella lasteni kanssa käytösongelmista”, kertoi eräs pappisosallistuja tutkijoille.