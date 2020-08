Kiina ja Australia ovat molemmat varoittaneet kansalaisiaan maiden välillä matkustamisesta.

Kiina on pidättänyt Australian kansalaisen, joka työskenteli uutisankkurina Kiinan valtion englanninkielisellä CGTN-televisiokanavalla, kertoi Australian ulkoministeri maanantaina uutistoimisto AFP:n mukaan.

Brittilehti The Guardianin tietojen mukaan pidätetty Cheng Lei on syntynyt Kiinassa mutta on sittemmin saanut Australian kansalaisuuden. Hän on aiemmin työskennellyt vuosia muun muassa yhdysvaltalaisen CNBC-kanavan kirjeenvaihtajana.

Australian ulkoministerin Marise Paynen mukaan Australia sai tietää 14. elokuuta, että Cheng oli Kiinan viranomaisten hallussa. Australian konsulaatti pääsi puhumaan Chengille videopuhelun kautta 27. elokuuta.

AFP:n mukaan Chengiä pidetään tarkkailussa. Se on Kiinassa mahdollinen pidättämismuoto, jossa viranomaiset voivat kuulustella epäiltyä ja estää hänen liikkumisensa kuuden kuukauden ajan ilman varsinaista virallista pidätystä.

Chengin pidättäminen on isku Kiinan ja Australian jo valmiiksi kireille väleille.

Kiina on Australian suurin kauppakumppani, mutta maiden välit ovat viime vuosina huonontuneet. Australialaispoliitikot ovat yrittäneet estää Kiinan kasvavaa poliittista vaikuttamista Australiassa.

Australia vaati myös etunenässä tutkintaa koronaviruksen alkuperästä Kiinassa.

Kiina on varoittanut kansalaisiaan matkustamasta Australiaan ja toisin päin.