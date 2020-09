Jopa Fox Newsin juontaja arvioi Donald Trumpin puheiden kuulostavan salaliittoteorialta – vastaehdokas Joe Biden on samalla koventanut retoriikkaansa Trumpia vastaan.

Yhdysvaltain presidenttipelin retoriikka koveni jälleen, kun presidentti Donald Trump sanoi Fox Newsin haastattelussa, että vastaehdokas Joe Bideniä kontrolloivat ”ihmiset pimeistä varjoista”.

Fox Newsin juontaja Laura Ingraham mainitsi tämän kuulostavan salaliittoteorialta.

”He ovat ihmisiä, joista et ole koskaan kuullut”, presidentti sanoi ja jatkoi heidän ”olevan kaduilla ja kontrolloivan katuja”.

Presidentti Trump jatkoi välittömästi kertomalla eräästä lennosta, joka oli ”lähes täynnä tummiin, mustiin univormuihin pukeutuneita ihmisiä varustettuna ’kaikenlaisella’.”

Hän mainitsi koneessa olleen noin seitsemän ihmistä matkalla republikaanien puoluekokoukseen ja ”paljon ihmisiä, jotka olivat lennolla tehdäkseen suurta tuhoa”.

Hän sanoi kertovansa lisää ”joskus” koska asia on ”tutkittavana”.

Lausunnosta syntyi välittömästi myös parodioita, joissa pohdittiin, minkä lentoyhtiön henkilökuntaa presidentti kuvaili.

Presidentti mainitsi myös, että jossakin vaiheessa, ”toivottavasti vasta viiden vuoden kuluttua”, hän ei ole enää presidentti. Silloin ”kaikki kuolevat”, maan asiat menevät ”päin helvettiä” ja ”pörssikurssit romahtavat”, presidentti ennusti.

Voit katsoa haastattelua oheisesta videoupotuksesta.

Demokraattipuolueen ehdokas Joe Biden oli vielä demokraattien puoluekokouksessa korostetun maltillinen ja yhtenäisyyttä korostava. Vaalitaistelun kiihtyessä sävy on koventunut.

”Hän [Trump] toistelee että tuntisitte olevanne turvassa, jos hän olisi presidentti. No hän on presidentti, tietää hän sen tai ei. Ajatteleeko kukaan, että Yhdysvalloissa olisi vähemmän väkivaltaa, jos Donald Trump valitaan uudelleen?” Biden kysyi Pittsburghissa pitämässään puheessa.

Voit katsoa Bidenin puheen oheisesta videoupotuksesta.

Molemmat ehdokkaat käyttivät paljon aikaa kommentoidakseen Kenoshan väkivaltaisuuksia Wisconsinin osavaltiossa. Trumpin mielestä väkivaltaa olisi enemmän, jos hän ei olisi presidentti.

Biden katsoo, että Trumpin aggressiiviset puheet kiihdyttävät väkivaltaa.

Biden johtaa Trumpia mielipidekyselyissä. Real Clear Politicsin laskema merkittävien kyselyjen keskiarvo antaisi Bidenille nyt 49,6 prosentin ja Trumpille 43,4 prosentin kannatuksen.

The Economistin päivittyvän vaaliennusteen mukaan Trumpilla on yhä 12 prosentin mahdollisuus voittaa enemmistö valitsijamiehistä. Luku on hieman suurempi kuin kuukausi aikaisemmin.

Osavaltiokohtaisesti laskettaessa The Economist arvioi, että Biden saisi yhteensä 340 ja Trump 198 valitsijamiestä, jos vaalit pidettäisiin nyt. Paljon ehtii kuitenkin vielä tapahtua ennen marraskuun presidentinvaaleja.

Voit lukea kyselyistä ja niiden rajoituksista lisää tämän linkin takaa.