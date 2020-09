Paul Rusesabagina pelasti ihmisiä Ruandan kansanmurhan aikaan 1994 ja hänen tarinansa päätyi Hollywood-elokuvaksi. Hänen tyttärensä sanoo nyt, että hänen isänsä kidnapattiin Dubain-lomalta ja vietiin väkisin Ruandaan.

Ruandan hallinto toi maanantaina kansanmurhan ajan tunnetuimman sankarin Paul Rusesabaginan, 66, lehdistön eteen käsiraudoissa ja kertoi pidättäneensä tämän kansainvälisen yhteistyön avulla.

Ruandan keskusrikospoliisin edustaja Thierry Murangira ilmoitti uutistoimisto Reutersin mukaan, että Rusesabaginaa epäillään ”väkivaltaisten aseistettujen ekstremistiterroristiryhmien perustajaksi tai johtajaksi tai sponsoriksi tai jäseneksi”.

Lisäksi häntä tullaan syyttämään ”terrorismin rahoittamisesta, tuhopoltosta, kidnappauksesta ja murhasta”, Murangira sanoi. Mitään todisteita hän ei syytöksille esittänyt.

Rusesabaginan tytär Carine Kanimba kertoi uutistoimisto AP:lle, että hänen sekä Belgiassa että Yhdysvalloissa asuva isänsä oli kidnapattu lomalla Dubaissa Arabiemiirikuntien liitossa ja viety väkisin Ruandaan.

Ruandan presidentti Paul Kagame on ollut maan vaikutusvaltaisin johtaja kansanmurhan jälkeen vuodesta 1994 alkaen ensin sotilaallisena johtajana, varapresidenttinä ja puolustusministerinä ja vuodesta 2000 presidenttinä. Viimeksi hänet valittiin uudelleen virkaansa vuonna 2017 ”lähes 99 prosentilla äänistä”.

Rusesabagina on ollut Kagamen vastaisen opposition tunnetuimpia hahmoja.

Pidätys on jatkoa viime vuosien lukuisille merkittävimpien oppositiohahmojen pidätyksille, katoamisille ja kuolemille viranomaisten käsissä. Voit lukea lisää nykyhallinnon ihmisoikeusloukkauksista ihmisoikeusjärjestö Amnestyn raportista tämän linkin takaa ja Human Rights Watchin raportista tästä linkistä.

Ruandan kansanmurha tapahtui noin sadan päivän aikana vuonna 1994, kun hutujen ja tutsien vuosikymmeniä vanhat jännitteet olivat kärjistyneet. Hallitus oli tuolloin hutujohtoinen ja kapinalliset tutsijohtoisia, mutta myös hutujen kesken oli äärimmäisiä välienselvittelyjä.

Äärihuturyhmät kiihottivat kansanjoukkoja kapinallisten lisäksi kaikkia tutseja vastaan. Kansanmurhassa kuoli lopulta noin 800 000 tutsia ja maltillista hutua.

Paul Rusesabagina on hutuisän ja tutsiäidin poika, joka työskenteli luksushotelli Hôtel des Mille Collinesissa. Hänet on palkittu usein kansainvälisin kunnianosoituksin noin 1 200 ihmisen pelastamisesta kansanmurhalta sekä hotellissa että myöhemmin avustamalla pakolaisleirien tutsilapsia rajan yli Tansaniaan.

Kansanmurhan jälkeen tutsikapinalliset ottivat vallan vuonna 1994. Toista kansanmurhaa pelkäsivät nyt hutut, ja noin kaksi miljoonaa heistä pakeni maasta, useimmat väliaikaisesti.

Tutsihallinto ei toistanut kansanmurhaa, mutta Paul Kagamen autoritääriset otteet saivat Rusesabaginan arvostelemaan uutta hallintoa ja hakemaan turvapaikkaa Belgiasta vuonna 1996.

Tämän jälkeen Kagamen hallinto on toistuvasti ilmoittanut, että heidän mielestään Rusesabagina on liioitellut tekojaan kansanmurhan aikaan ja aseistanut jo vuosia rahoituksellaan kapinallisia ja terroristeja.

Vuonna 1998 Rusesabaginan tarina kerrottiin Philip Gourevitchin kansanmurhaa käsittelevässä kirjassa We Wish to Inform You That Tomorrow We Will Be Killed with Our Families ja vuonna 2004 hänen sankaruuttaan korosti Hollywood-elokuva Hotelli Ruanda, joka sai kolme Oscar-ehdokkuutta.

Elokuvan siivittämänä myös Rusesabaginan omaelämäkerrasta Ordinary Man vuonna 2008 tuli myyntimenestys.

Hallinnon vastaiskuna vuonna 2008 ilmestyi myös Paul Kagamen pr-neuvonantajan Alfred Ndahiron kirja, jossa Rusesabaginan oma versio ja Hollywood-elokuvan versio kyseenalaistetaan.

Pidätyksen jälkeen The New York Times haastatteli Kitty Kurthia, joka on yhdysvaltalaisen Hotel Rwanda Rusesabagina -säätiön puhemies. Tämä katsoo pidätyksen poliittiseksi.

”Hän kritisoi säännöllisesti Ruandaa ihmisoikeusloukkauksista, ja Ruandan hallitus syyttää säännöllisesti väärin perustein kaikkia kriitikoitaan hiljentääkseen heidät”, Kurth sanoi.