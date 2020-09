Satiirilehti Charlie Hebdon toimitukseen tehdyssä iskussa vuonna 2015 kuoli 12 ihmistä.

Ranskassa alkaa keskiviikkona oikeudenkäynti, jossa ovat syytettyinä satiirilehti Charlie Hebdon toimitukseen tehdyn iskun epäillyt suunnittelijat ja avunantajat.

Isku tapahtui 7. tammikuuta vuonna 2015. Veljekset Saïd ja Chérif Kouachi hyökkäsivät toimitukseen rynnäkkökiväärien kanssa ja tappoivat 12 ihmistä. He olivat suuttuneet lehden julkaisemista profeetta Muhammedia esittävistä pilapiirroksista, ja huusivat iskujen jälkeen kostaneensa profeetan puolesta.

Charlie Hebdon toimitus on ilmoittanut julkaisevansa piirrokset uudestaan oikeudenkäynnin alla. Alun perin tanskalaislehti Jyllands-Postenissa vuonna 2005 julkaistut kuvat esittävät esimerkiksi pommin profeetan turbaanina. Ne nostattivat myös ensi-ilmestymisellään vastalauseiden aallon islaminuskoisissa maissa, sillä islamin valtasuuntauksessa sunnalaisuudessa profeetan kuvia ei suvaita.

Kuvat ilmestyvät tulevan Charlie Hebdon kannessa saatetekstillä: Tout ça, pour ça. Kaikki tämä, (vain) tämän vuoksi. Yhden julkaistavista kuvista on piirtänyt terrori-iskussa kuollut Jean Cabut.

”Emme koskaan alistu. Emme koskaan luovuta”, kirjoittaa Charlie Hebdon omistaja ja sarjakuvapiirtäjä Laurent ”Riss” Sourisseau keskiviikkona ilmestyvässä numerossa.

Lehden toimitus kirjoittaa, että he ovat odottaneet oikeaa hetkeä kuvien julkaisulle.

”Meitä on tammikuun 2015 jälkeen usein pyydetty julkaisemaan karikatyyrejä Muhammedista. Olemme aina kieltäytyneet, emme siksi, että se olisi kiellettyä, laki sallii sen, vaan koska tarvitsimme hyvän syyn tehdä sen”, toimitus selittää.

Kuvien julkaisu oikeudenkäynnin yhteydessä on Charlie Hebdon toimituksen mukaan ”välttämätöntä”.

Charlie Hebdon iskun päätekijät kuolivat iskun jälkeen, joten heitä ei nähdä syytettyjen penkillä.

Ammuttuaan 12 ihmistä, joista suurin osa oli toimituksen työntekijöitä ja sarjakuvataiteilijoita, veljekset lähtivät pakomatkalle ja linnoittautuivat painotaloon Pohjois-Ranskassa. He kuolivat 9. tammikuuta poliisin luoteihin.

Tapaukseen liittyy myös isku kosher-ruokakauppaan. Veljesten tuttava Amédy Coulibaly otti 9. tammikuuta Hypercacher-kaupassa panttivankeja ja vaati poliisin saartamien Kouachin veljesten vapauttamista.

Coulibaly tappoi neljä panttivankia ja kuoli itse poliisin rynnäkössä. Edellisenä päivänä Coulibaly oli tappanut myös yhden naispoliisin. Coulibaly kuvasi videon, jossa tunnustaa uskollisuuttaan Isisille.

Nyt syytettynä oikeudessa on 14 muuta iskujen suunnitteluun ja toteutukseen liittyvää henkilöä, muun muassa Coulibalyn vaimo Hayat Boumeddiene. Ranskalaislehti Le Monden mukaan Boumeddiene auttoi miestään iskuissa ja oli perheen radikalisoitumisen taustalla.

Poliiseja ja pelastustyöntekijöitä Charlie Hebdon toimituksen edustalla 7. tammikuuta 2015.­

Boumeddiene ja hänen kaksi epäiltyä apuriaan tosin ovat kadoksissa tai mahdollisesti kuolleita, joten hekään eivät saavu oikeuteen.

Epäiltyjä syytetään useista rikoksista, muun muassa aseiden hankkimisesta ja kuljetuksista iskuissa. Brittilehti The Guardianin mukaan suurin osa tavoitetuista 11 syytetystä on myöntänyt osallistuneensa tietoisesti rikokseen, mutta etteivät he olisi tienneet rikoksen olevan massamurha.

Oikeudenkäynti jatkuu marraskuuhun.

Charlie Hebdo tunnettiin jo ennen terrori-iskua sarjakuvista ja pilakuvista, joissa esitettiin usein uskonnollisia johtajia. Lehti sai siksi osakseen vahvaa kritiikkiä, mutta toimitus vetosi laajaan sananvapauteen, jota huono maku tai jumalanpilkka ei rajoita.

Charlie Hebdo julkaisi kannessaan kuvan profeetasta myös heti terrori-iskun jälkeisessä numerossa. Siinä itkevä Muhammed näyttää kylttiä Je suis Charlie, eli Olen Charlie.

Lause muodostui iskun jälkeen tunnuslauseeksi Charlie Hebdoa ja sen edustamaa sananvapautta tukeville. Tammikuun 11. päivänä vuonna 2015 noin kaksi miljoonaa ihmistä marssi Pariisin keskustassa. Mukana olivat yli 40 valtion johtajat.