Kiinalaisten satelliittikuvien aukot paljastivat uusia keskitysleirejä – miksi uiguurien sortoon ei puututa, vaikka siitä on tiedetty vuosia?

Uutissivusto Buzzfeed löysi Kiinan Xinjiangista satelliittikuvien avulla 260 uutta vankilaa, joiden uskotaan olevan uiguurivähemmistön keskitysleirejä. Kiinan pelottelutaktiikka toimii, ja ainoastaan Yhdysvallat on puuttunut tilanteeseen.

Kartalle asetettuna vankila täyttää puolet New Yorkin keskuspuistosta. Tai sitten sitä voi verrata Helsingin Olympiastadioniin: vankila vastaa melkein kahdeksaa Olympiastadionia, jonka pituus on 243 metriä.

Kiinan Xinjiangissa sijaitseva vankila on tarkoitettu uiguurivähemmistön keskitysleiriksi, uutissivusto Buzzfeed kertoo viime viikolla julkaisemassaan jutussa.

Pelkästään vankilan uuden lisäosan ulkoseinä on lähes kilometrin pituinen, ja päävankilan muurin pituus noin kaksi kilometriä.

Kiina näyttää Buzzfeedin mukaan vahvistaneen ja lujittaneen sortotoimiaan Xinjiangissa. Ürümqin kaupungin laitamilla sijaitseva massiivinen vankila on vain yksi sadoista kolmen viime vuoden aikana Xinjiangiin nousseista vankiloista.

Yhdysvaltalainen Buzzfeed löysi vankilat käymällä läpi kiinalaisessa satelliittikuva-aineistossa olevia aukkokohtia. Aukkokohtia tutkiessa löytyi usein uusi vankila.

Buzzfeed löysi tällä menetelmällä 260 vuoden 2017 jälkeen rakennettua vankilaksi epäilemäänsä rakennusta. Näistä 92 sivusto sanoo vahvistaneensa muiden lähteiden avulla uusiksi vankiloiksi.

Sitä vastoin monet koulujen ja sairaaloiden tiloihin rakennetut väliaikaisvankilat, joissa uiguureja aiemmin oli pidetty, on satelliitti-aineiston perusteella hylätty. Tästä voi päätellä, että Xinjiangin uiguurien keskitysleiriohjelma on kiihtymässä ja vakiintumassa.

Buzzfeedin artikkelit voi lukea tästä linkistä:

Xinjiangin keskitysleirijärjestelmän mittakaava on häkellyttävä, mutta itse asia ei ole uusi.

Kiina on sulkenut jopa yli miljoona uiguuria ja muuta vähemmistökansallisuuksiin kuuluvaa muslimia keskitysleireille terrorisminvastaisen taistelun varjolla. Tosiasiassa leirille voi joutua vain siitä syystä, että on ladannut puhelimelleen Whatsapp-viestisovelluksen.

Uiguurien sorrosta on tiedetty vuosia. Miksi maailma ei ole puuttunut siihen?

Osasyy on juuri siinä, että tietoa Xinjiangista saadakseen pitää käydä läpi tuhansia satelliittikuvia. Alueelle ei ole pääsyä toimittajilla eikä tutkijoilla.

Se tekee varovaiseksi, sanoo ihmisoikeusjärjestö Amnestyn toiminnanjohtaja Frank Johansson.

”Luotettavan tiedon saaminen on tavattoman vaikeaa”, Johansson sanoo.

”Ei haluta lähteä peliin, jossa tieten tahtoen yritetään tehdä pahasta ongelmasta vielä pahempi. Kiinan kohdalla ollaan hyvin varovaisia. Kiina lyö hyvin nopeasti takaisin.”

Kiina kiistää järjestelmällisesti tiedot ihmisoikeusloukkauksista ja kertoo leirien olevan koulutusta varten. Loppuvuodesta Kiina väitti vapauttaneensa vangit, mikä myös Buzzfeedin tekemien kymmenien haastattelujen perusteella ei pidä paikkaansa.

Johansson korostaa, ettei vahvistetun tiedon puute tarkoita, että ongelmasta pitäisi vaieta.

”Se ei tarkoita, että tilanne [Xinjiangissa] ei olisi aivan katastrofaalinen. Se on.”

HS:n kirjeenvaihtaja Mikko Paakkanen vieraili Xinjiangin Kashgarissa 2016. Valvonta oli kaikkialla tiukkaa, mutta uiguureille sallittiin vielä perinteinen kulttuurinsa.­

Kun valtiotkin epäröivät Kiinan kritisoimista, yksittäiset ihmiset sulkevat suunsa vielä helpommin. Pelottelu ulottuu Kiinan rajojen ulkopuolelle. Ulkomailla olevia uiguureja uhkaillaan vaikeuksilla Kiinassa oleville sukulaisille.

Onko Kiina siis onnistunut pelottelustrategiassaan?

”Jos mikä tahansa valtio on riittävän vahva taloudellisesti ja sotilaallisesti, ihmisoikeusloukkauksia näissä valtioissa arvostellaan varovaisemmin. Yhtä lailla Saudi-Arabian ja Intian tai Venäjän ja Yhdysvaltojen strategia toimii”, Johansson sanoo.

Uiguurien ahdingosta on kirjoitettu paljon, ja sorron lopettamiseksi on tehty vaatimuksia ja vetoomuksia. Mitään merkitystä niillä ei näytä olevan.

Heinäkuussa vihdoin jotain tapahtui: Yhdysvallat määräsi Kiinalle pakotteita uiguurien sorrosta.

Xinjiangin asema osana Kiinaa on erikoinen. Se liitettiin Kiinaan vasta kommunistihallinnon myötä 1949.

Valtaa siellä pitää aikoinaan rajaseutuja hallinnut puolisotilaallinen organisaatio, josta on käytetty suomeksi nimeä Xinjiangin tuotanto- ja rakennuskomennuskunta. Siihen viitataan myös lyhenteellä XPCC, mutta ehkä helpointa on käyttää kiinankielistä nimeä Bingtuan.

Heinäkuussa Yhdysvallat ilmoitti jäädyttävänsä Bingtuanin varat. Se on teoriassa voimakas toimi, koska Bingtuan on eräänlainen valtio valtion sisällä.

Bingtuan työllistää arvioiden mukaan jopa 12 prosenttia Xinjiangin asukkaista. Sillä on arviolta 2,6 miljoonaa jäsentä, jotka pyörittävät omia kouluja, sairaaloita ja jopa omaa mediaansa.

Bingtuanin jäsenistä lähes 90 prosenttia on han-kiinalaisia, vaikka Xinjiangin asukkaista heitä on vain noin puolet.

Kenet sitten pitäisi panna sorrosta vastuuseen?

Xinjiangin puoluesihteerinä 2016 aloittanutta Chen Quanguoa pidetään uiguurien kiristyneiden sortotoimien pääarkkitehtina. Yhdysvallat asetti Chenin pakotelistalleen heinäkuussa.­

Sorto on kiihtynyt sen jälkeen, kun Xinjiangin puoluesihteeriksi nimitettiin Chen Quanguo vuonna 2016.

Chenillä oli tehtäväänsä vankka meriitti: Ennen Xinjiangin pestiään hän johti Kiinan hallitsemaa Tiibetin autonomista aluetta. Chenin kausi Tiibetissä oli kiinalaisittain ajatellen menestys, eli valvonta tiukkeni ja levottomuudet kukistettiin tiukasti.

Xinjiangissa tilanne oli 2010-luvun puolivälissä kireä. Vuonna 2009 siellä leimahti väkivaltaisuuksia, joissa kuoli satoja ihmisiä. Uiguurikapinallisten iskut ulottuivat myös muualle Kiinaan, jopa Pekingiin.

Cheniä, 64, kuvataan harmaaksi virkamieheksi, jonka kerrotaan jopa välttelevän keventäviä vitsejä puheissaan.

Harmaa mies käyttää suurta valtaa. Hän on yksi Kiinan kommunistisen puolueen politbyroon 25 jäsenestä. Puolueen hierarkiassa sen yläpuolella on vain politbyroon pysyväiskomitea, jossa on seitsemän jäsentä.

Chen on onnistunut Xinjiangin valvontakoneiston pystyttämisessä niin hyvin, että hänelle on pedattu paikkaa pysyväiskomiteassa.

Chen on myös Yhdysvaltojen pakotteiden ykköskohde. Kongressi nimesi hänet heinäkuussa varsin yksimielisesti päävastuulliseksi Xinjiangin ihmisoikeusloukkauksiin.

Jo alkuvuodesta Yhdysvallat jäädytti Chenin, Bingtuanin komentajan Peng Jiaruin ja entisen Bingtuanin puoluesihteerin Sun Jinglon viisumit. Heinäkuussa heidät asetettiin pakotelistalle.

Yhdysvallat asetti Xinjiangia hallitsevan puolisotilaallisen komennuskunnan puoluesihteerin Sun Jinlongin pakotelistalle heinäkuussa.­

Yhdysvallat suunnittelee kaiken tuonnin kieltämistä Xinjiangista.

Amnestyn Frank Johansson sanoo, että pakotteet ovat yleensä ”tylppä väline”. Toimiakseen niiden takana pitäisi olla laaja ja yhtenäinen joukko valtioita ja niiden lisäksi sisäinen oppositio.

”Tyyppiesimerkki on Etelä-Afrikka. Pakotteita Etelä-Afrikan apartheidhallintoa vastaan tuki laaja globaali koalitio, ja lisäksi paikalliset tukivat niitä sisäisesti”, Johansson sanoo.

Xinjiangin kohdalla ei toteudu oikeastaan kumpikaan. Ei ole kansainvälistä yhtenäistä rintamaa, ja vielä vähemmän sisäistä tukea.

Johansson sanoo, että pakotteiden kohteena pitäisi olla juuri se, mikä sanotaan – tässä tapauksessa siis uiguurien ihmisoikeuksien parantaminen eivätkä muut poliittiset tavoitteet.

Yhdysvaltain uskottavuus ei tässä mielessä ole hyvä. Pikemminkin pakotteet vaikuttavat kertovan siitä, miten tuuli on kääntynyt Trumpin hallinnossa. Trump aloitti kautensa muslimien maahantulokiellolla, mutta kautensa loppua kohti hän on kiihdyttänyt Kiinan kauppasotaa ja Kiinan yleistä demonisointia.

Trumpin vilpittömyyden Xinjiangin suhteen on kyseenalaistanut esimerkiksi entinen turvallisuusneuvonantaja John Bolton. Boltonin mukaan Trump oli aiemmin ilmaissut kannattavansa Xinjiangin keskitysleirejä.

Oli miten oli: Yhdysvallat on sentään määrännyt pakotteita.

Atlantin toisella puolella ei ole päästy sinne asti. Ei EU:kaan ole hiljaa ollut, mutta tekoja on vähemmän.

Viime syksynä Kiina raivostui, kun EU myönsi Saharov-ihmisoikeuspalkinnon uiguuritaloustieteilijä Ilham Tohtille. Maltillista uiguurien blogisivustoa ylläpitänyt Tohti tuomittiin Kiinassa elinkautiseen vankeusrangaistukseen vuonna 2014, kun hän oli arvostellut Kiinan hallitusta.

Kesällä Euroopan komission varapresidentti Josep Borrell vaati Kiinalle pakotteita Xinjiangin ja Hongkongin tilanteen takia. Niitä ei ole määrätty.

Xinjiangissa poliisi partioi myös panssariautoilla. Kuva vuodelta 2016.­