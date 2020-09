Nainen oli päätetty siirtää helikopterikyydillä sairaalaan synnyttämään, mutta synnytys tapahtuikin jo matkan aikana.

Koronavirustartunnan saanut siirtolaisnainen synnytti helikopterin kyydissä Italiassa, kun häntä oltiin siirtämässä Lampedusan saarelta Sisiliaan. Asiasta kertoi Sisilian aluehallinto tiistaina.

Nainen oli oleskellut noin sadalle ihmiselle mitoitetussa siirtolaiskeskuksessa, jonne on viime päivinä ahtaunut lähes kymmenkertainen määrä ihmisiä uusien saapujien suuren määrän takia.

Naisen koronavirustartunnan takia terveystoimijat päättivät siirtää hänet sairaalaan Sisilian pääkaupunkiin Palermoon, jotta nainen saisi synnyttää turvallisesti. Palermo sijaitsee noin tunnin lentomatkan päässä Lampedusalta.

Aikaa ei kuitenkaan ollut riittävästi, vaan nainen synnytti lentävässä helikopterissa.

Sisilian ja Italian hallinnot ovat ajautuneet pattitilanteeseen Välimeren siirtolaistilanteen takia. Sisilian aluehallinnon johtaja Nello Musumeci on syyttänyt Roomaa siitä, ettei se ole antanut tarpeeksi apua Afrikasta saapuvien tulijoiden rantautumisen järjestämiseen.

Välimeren siirtolaistilanne on tänä kesänä pahentunut huomattavasti. Vaarallista Välimeren ylitystä Afrikasta Italiaan yrittävien määrä on kasvussa. Rooma on kuitenkin sulkenut satamansa siirtolaisaluksilta koronaviruksen vuoksi.

Virallisten tietojen mukaan yli 19 000 siirtolaista on jo tänä vuonna rantautunut, kun taas viime vuonna tähän aikaan vastaava määrä oli noin 5 000.

Välimerellä operoi ihmisoikeusjärjestöjen aluksia, jotka pelastavat merta ylittäviä ihmisiä. Täydet alukset ovat toisinaan odottaneet rantautumislupaa jopa viikkoja, ja koronaviruspandemia on vain pahentanut tilannetta.

Alueella toimivan Sea Watch -järjestön mukaan noin 353 Välimereltä pelastettua ihmistä saapuu lähiaikoina Palermoon, mistä heidät siirretään laivalla karanteeniin.

Tämä on aiheuttanut suuttumusta Italian oikeistopopulistisen Lega-puolueen johtajassa Matteo Salvinissa, joka on uhannut syyttää Italian hallitusta laittoman siirtolaisuuden edesauttamisesta.

Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön IOM:n mukaan yli 100­000 siirtolaista yritti ylittää Välimeren viime vuonna. Yli 1­200 ihmisen tiedetään kuolleen yrittäessään.