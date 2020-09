Yhdysvaltain presidentti Donald Trump osoitti seisovansa virkavallan puolella Kenoshan kaupungissa mellakoiksi kärjistyneessä tilanteessa, uutistoimistot arvioivat.

Uutiskanava CNN kertoo Trumpin vastanneen kielteisesti, kun häneltä kysyttiin, onko poliisiväkivalta Yhdysvalloissa ongelma.

”En usko sellaiseen. Mielestäni poliisit tekevät uskomatonta työtä, mutta luulen, että joukossa on voi olla myös joitakin mätiä omenia,” Trump sanoi uutiskanava CNN:n mukaan.

Trump saapui vierailulle Wisconsin osavaltiossa sijaitsevaan Kenoshaan tiistaina. Kaduilla presidenttiä vastustettiin mielenosoituksin, mutta myös kannattajat olivat paikalla toivottamassa Trumpin tervetulleeksi.

”Kiitos kaupunkimme pelastamisesta”, erään kannattajan kyltissä luki.

Muun muassa mellakoissa tuhoja kärsineiden pienyrittäjien luona vieraillut Trump julisti kannattajilleen ”lain ja järjestyksen” sanomaansa. Trump lupasi, että ”kaupunki saadaan kuntoon” ja kertoi antavansa lisärahaa Wisconsinin osavaltiolle, joka on myös presidentin vaaleja ajatellen tärkeä osavaltio. Viime vaaleissa Trump sai Wisconsinin osavaltiossa täpärän voiton.

Trump lupasi CNN:n mukaan myös Kenoshan poliisille yhden miljardin dollarin lisärahoituksen. Lisärahoitusta luvattiin myös pienyrityksille, jotka ovat kärsineet mellakoissa. Koko osavaltion tasolla Trump lupasi 42 miljardin dollarin lisärahoituksen turvallisuuden parantamiseksi.

Trump ei vieraillut poliisin luodeista halvaantuneen Jacob Blaken luona eikä tavannut tämän perhettä. Sen sijaan Trump tapasi Blaken äidille läheistä kirkon henkilökuntaa.

Noin viikko sitten poliisi ampui Blakea selkään useita kertoja. Blake jäi henkiin, mutta halvaantui. Tapahtunutta seuranneissa laajoissa mielenosoituksissa on kuollut ainakin kaksi ihmistä.

Blaken läheiset järjestivät vierailun ajalle kokoontumisen paikalle, jossa Blakea ammuttiin selkään. Paikalla oli ruokaa ja dj soitti musiikkia. Trump ei saanut kutsua.

Brittimedia The Guardian kirjoittaa, ettei Trump juuri osoittanut sympatiaa edes rauhanomaisesti mieltään rasismia vastaan osoittaneille ihmisille. Lehden mukaan eräs paikalla ollut toimittaja kysyi rauhanomaiset mielenosoitukset nähtyään Trumpilta, uskooko tämä rakenteellisen rasismin olevan ongelma Yhdysvalloissa. Presidentti kieltäytyi sanomasta, että olisi:

”Palaat jatkuvasti päinvastaiseen kysymykseen. Meidän pitäisi puhua väkivallasta, jota näemme täällä, Portlandissa ja muualla.”

”Kyse on suunnattomasta väkivallasta. Ja sitten kysytään, mitä mieltä olet tästä tai tuosta. Fakta on se, että olemme nähneet suunnatonta väkivaltaa ja aiomme lopettaa sen pian, jos saamme siihen mahdollisuuden. Siitä tässä on kyse”, Trump vastasi Guardianin mukaan.

Ja jatkoi:

”Kuulen jatkuvasti rauhanomaisista mielenosoituksista, kuulen kyllä. Mutta sitten saavun tällaiselle alueelle ja näen maahan poltetun kaupungin”, Trump sanoi.

Vierailu Kenoshaan aiheutti paljon närää jo etukäteen. Osavaltion demokraattikuvernööri Tony Evers pyysi jättämään vierailunsa väliin, sillä ei nähnyt vierailun helpottavan kaupungin tilannetta.

Evers julisti Wisconsiniin viime viikon tiistaina hätätilan ja ilmoitti, että kansalliskaartin läsnäoloa lisätään aiemmasta. Tätä ennen mielenosoituksien yhteydessä oli vandalisoitu paikallisia yrityksiä ja sytytetty kymmeniä rakennuksia tuleen, kertoo Politico.