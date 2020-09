Tiedustelutietojen mukaan useat eri maat yrittävät vaikuttaa Yhdysvaltain vaalitulokseen tänä vuonna. Tutkija Mikael Wigellin mukaan vaalihäirinnällä pyritään luomaan eripuraa ja rapauttamaan demokratian mainetta globaalisti.

Venäjä haluaisi Donald Trumpin voittavan presidentinvaalit. Kiina ja Iran toivovat Joe Bidenin voittoa. Kaikki kolme pyrkivät siihen, että Yhdysvalloissa kansalaisten luottamus demokratiaan rapisee ja maan kahtiajako syvenee.

Näin voisi tiivistää Yhdysvaltain tiedusteluelinten äskettäisen tiivistelmän siitä, millä tavoitteilla ulkovallat pyrkivät vaikuttamaan republikaani Trumpin ja demokraatti Bidenin taisteluun 3. marraskuuta pidettävien presidentinvaalien alla.

Yhdysvaltain tiedusteluelimet ovat yksimielisiä siitä, että maan vaaleihin pyritään tänäkin vuonna vaikuttamaan ulkomailta. Samoin uskoi valtaosa kansasta tuoreessa kyselyssä.

Tiedustelutietojen perusteella ainakin Pohjois-Korea, Kuuba ja Saudi-Arabia yrittävät myös sekaantua niihin vaaleihin, joissa valitaan presidentti, kongressin jäseniä sekä osavaltio- ja paikallistason päättäjiä. Aivan kuin Yhdysvalloissa olisi käynnissä vaalihäirinnän olympialaiset.

Venäjän vaalihäirinnästä saatiin esimakua tiistaina, kun sosiaalisen median jättiyhtiöt Facebook ja Twitter ilmoittivat, että Internet Research Agengy -nimellä toimiva Pietarin ”trollitehdas” oli äskettäin luonut uudenlaisen operaation amerikkalaisten äänestäjien harhaanjohtamiseen.

Trollitehdas perusti uutistoimistoksi naamioidun Peace Data -sivuston, jolle palkattiin amerikkalaisia kirjoittamaan sisältöä, jota jaettiin tekaistuilla sosiaalisen median tileillä, amerikkalaisviestimet kertovat. Peace Data -verkkosivu kutsui mediatietoja ”rumaksi valheeksi”.

Ulkopoliittisen instituutin globaalin turvallisuusohjelman johtaja Mikael Wigell ei ylläty lainkaan trollitehdasta koskevasta uutisesta.

”Tämä sopii hyvin siihen kaavaan, miten näitä disinformaatio-operaatioita käydään, että luodaan tällaisia peiteoperaatioita. Juttuhan ei ole se, että kaikki uskoisivat tähän [tahallisesti harhaanjohtavaan] disinformaatioon, vaan että joku osa ihmisistä uskoo. Se jo luo eripuraa ja polarisaatiota”, Wigell kertoo.

Venäjän tavoitteita edistävän ja disinformaatiota levittävän ”trollitehtaan” toimipiste Pietarissa.­

Yhdysvaltain tiedusteluelimien mukaan ulkovallat saattavat myös yrittää hyökätä vaali-infrastruktuuria eli esimerkiksi äänestyskoneita vastaan ”sekaantuakseen äänestysprosessiin, varastaakseen arkaluontoista tietoa tai kyseenalaistaakseen vaalituloksen oikeellisuuden”.

Pelko kyberhyökkäyksistä vaaleissa on ilmeisen suuri. Yhdysvaltain ulkoministeriö ilmoitti elokuun alussa, että se maksaa jopa kymmenen miljoonan dollarin palkkion tiedoista, jotka johtavat tietoverkoissa tapahtuvia hyökkäyksiä suunnittelevien ulkomaalaistahojen tunnistamiseen.

Senaatin tiedusteluvaliokunnan vuoden 2016 vaaleihin liittyvissä raporteissa on todettu, että Venäjän hallituksen palkkaamat tahot olivat harjoittaneet ”laajaa aktiviteettia Yhdysvaltain vaali-infrastruktuuria vastaan ainakin vuosina 2014–2017”.

Valiokunta ei kuitenkaan ollut nähnyt kovia todisteita sille, että ääniä olisi vaihdettu tai äänestyskoneita olisi manipuloitu.

HS haastatteli viime keväänä suomalaista kyber­turvallisuus­asiantuntija Harri Hurstia, joka testaa sähköisten vaalijärjestelmien tietoturvaa useissa eri Yhdysvaltain osavaltioissa. Hurstin mukaan järjestelmät ovat helposti hakkeroitavissa, ja hänen mielestään Yhdysvalloissa tulisi palauttaa käsin täytettävät paperiset äänestysliput ja säätää äänestystuloksen tarkistaminen pakolliseksi lailla.

Hurstin mukaan tämän vuoden vaaleissa yli 20 osavaltiota käyttää yhä samaa laitetta, jonka hän onnistui hakkeroimaan jo viisitoista vuotta sitten. Laitteen käyttöä perustellaan sillä, että se kuuluu turvallisimpiin ja siitä jää paperijälki, joka mahdollistaa uusintalaskennat.

Mikael Wigellin käsitys on, että Yhdysvallat ei ole onnistunut korjaamaan monia epäkohtiaan vuoden 2016 vaalien jälkeen ja siksi tämän vuoden vaalien alla maa on ”entistäkin haavoittuvampi” ulkomaiselle vaikutukselle.

”Tilanne on polarisoituneempi ja epäluottamusta demokratiaa kohtaa on nyt enemmän. Ja istuvana presidenttinä on henkilö, joka ei näytä piittaavan demokraattisesta järjestelmästä.”

Wigellin mukaan ulkomaiset tahot pyrkivät vaikuttamaan amerikkalaisiin kolmella pääkeinolla: disinformaatiolla, ”hämärällä diplomatialla” ja salaisella vaalirahoituksella.

”Hämärä diplomatia” tarkoittaa esimerkiksi vaikuttamista mustien oikeuksia ajavan Black Lives Matter -liikkeen kannattajiin tai sitä vastustaviin tahoihin. Wigellin mukaan avoimessa yhteiskunnassa tällaisiin järjestöihin tai liikkeisiin on hyvin helppo soluttautua.

Salaista vaalirahoitusta taas voidaan Wigellin mukaan kanavoida esimerkiksi ulkomaisten rakennusyhtiöiden kautta. Yhdysvaltain vaalirahoituksessa on monia porsaanreikiä: ehdokkaita voidaan tukea ulkomaisella rahalla esimerkiksi ”poliittisten toimintakomiteoiden” eli PAC-komiteoiden kautta.

Donald Trumpin kannattajat jännittivät ääntenlaskennan valmistumista New Yorkissa marraskuussa 2016.­

Amerikkalaisessa mediajulkisuudessa suurimmat uhkakuvat liitetään tietoverkkoihin. Vuoden 2016 vaalien alla todennäköisesti merkittävin tietomurto tehtiin demokraattisen puolueen sähköposti­järjestelmään, josta vuodettiin tietoja muun muassa Wikileaks-sivuston kautta.

Yhdysvaltain tiedusteluelinten mukaan murron takana olivat Venäjän sotilastiedustelun GRU:n hakkerit, ja kaksitoista GRU:n työntekijää on asetettu syytteisiin tapahtumista.

GRU:n uskotaan myös perustaneen DCLeaks-tietovuoto­sivuston, jolla hyökättiin esimerkiksi demokraattiehdokas Hillary Clintonin kampanjaa vastaan. DCLeaksin vuotoja jakoi Facebookissa eteenpäin esimerkiksi ”pennsylvanialainen perheenisä” Melvin Redick, jonka mielestä ihmisten kannatti tutustua Clintonin ”salattuihin totuuksiin”.

Redick oli keksitty henkilö, mutta riittävän uskottava, jotta hänen viestejään jaettiin eteenpäin. Hänen ja miljoonien muiden jakamat harhaanjohtavat ja Venäjältä masinoidut viestit – joita oli noin 80 000 – tavoittivat 126 miljoonaa Facebookin yhdysvaltalaista käyttäjää, yhtiö kertoi vuosi vaalien jälkeen.

Twitter puolestaan jäljitti vaaleja seuraavana vuonna ainakin 2 752 Twitter-tiliä, jotka olivat Pietarin trollitehtaan luomia. Näiltä tileiltä lähetettiin noin 131 000 twiittiä.

Yhtiöt kertovat käyttäneensä miljardeja karsiakseen väärinkäytöksiä, mutta toimien tehosta on ristiriitaisia käsityksiä.

Wigell ja monet muut asiantuntijat uskovat, että Venäjän vaalihäirintä saattoi ratkaista täpärän vaalin Trumpin eduksi. Asiaa on kuitenkin miltei mahdoton todistaa vedenpitävästi, koska äänestyspäätöksiin vaikuttaa valtava joukko asioita, eikä laajamittaista äänestystuloksen väärentämistä tiettävästi tapahtunut.

Trump on kutsunut häneen itseensäkin kohdistunutta Venäjä-tutkintaa ”noitavainoksi”, joka ei vaikuttanut vaalitulokseen mitenkään.

Donald Trump vieraili tiistaina väkivaltaisuuksien repimässä Kenoshan kaupungissa Wisconsinissa.­

Trump on sen sijaan väittänyt ilman minkäänlaista todistusaineistoa, että vaaleissa annettiin ”3–5 miljoonaa laitonta ääntä”, jotka olisivat kaikki menneet Clintonille.

Erikoistutkija Robert Muellerin viime vuonna päättyneet tutkimukset Venäjän vaalivaikuttamisesta johtivat yhteensä 34 ihmisen vastaisiin syytteisiin. Joukossa oli venäläisiä ja Trumpin lähipiiriin kuuluvia ihmisiä.

Mueller ei löytänyt todistusaineistoa Trumpin syyllisyydestä, mutta ei myöskään syyttömyydestä.

Tämän vuoden vaaleissa Yhdysvalloille olisi tärkeää palauttaa ihmisten usko vaaleihin ja demokratiaan. Tilanne kuitenkin näyttää pahalta monesta syystä.

Viime viikon perjantaina kansallisen turvallisuusviraston johtaja John Ratcliffe ilmoitti, ettei hänen virastonsa tarjoa enää kongressille suullisia todistajanlausuntoja ulkomaiden vaalihäirinnästä.

Hän perusteli päätöstä syytöksillä siitä, että kongressiedustajat olisivat vuotaneet tarkoitushakuisesti tietoja mediaan ja ”luoneet kertomusta, että Venäjä on jotenkin suurempi kansallinen turvallisuusuhka kuin Kiina”, NBC-kanava kertoo.

Texasilainen republikaani Ratcliffe oli Trumpin hanakimpia puolustajia Muellerin Venäjä-tutkinnan kongressikäsittelyissä.

Muillakin rintamilla tapahtuu. Google-yhtiön kyberuhkiin keskittyvän ryhmän mukaan kiinalaiset hakkerit ovat yrittäneet tunkeutua Bidenin kampanjatyöläisten sähköposteihin, kun taas iranilaishakkerit ovat yrittäneet samaa Trumpin kampanjalle. Näiden tietojen­kalastelu­yritysten ei tiedetä onnistuneen, The Wired -lehti kertoo.

Kun vuoden 2016 vaaleissa ongelma oli Venäjä, nyt hämmentäjiä on useita. Aiemmin taustalla pysytellyt Kiina on tullut poikkeuksellisen näkyvästi mukaan peliin. Syitä aktivoitumiselle ovat esimerkiksi koronapandemian tuoma kielteinen julkisuus sekä Trumpin Kiinan-vastainen politiikka.

Brookings-ajatushautomon äskettäisessä katsauksessa kerrotaan, että Kiina on ryhtynyt valjastamaan entistä aggressiivisemmin venäläisten keinovalikoimaa pyrkiessään vaikuttamaan yhdysvaltalaisten mielialoihin ja vaalitulokseen.

Yhdysvaltain tiedustelun mukaan esimerkiksi viime keväänä kiinalaisten perustamat valetilit jakoivat väitettä, jonka mukaan Trump olisi määräämässä koko maan karanteeniin koronaepidemian vuoksi. Väite levisi niin laajalle, että Yhdysvaltain kansallinen turvallisuusvirasto joutui ampumaan sen alas Twitter-viestillään.

Vaikka Kiinalla ja Venäjällä on toiveina eri ehdokkaan vaalivoitto, kumpikin maa katsoo hyötyvänsä siitä, että kansanvaltaisen järjestelmän maine globaalissa mittakaavassa kärsii kolauksia, Mikael Wigell sanoo.

Päättääkö Yhdysvaltain kansa tänä vuonna, kuka vannoo ensi tammikuussa virkavalan presidenttinä?

”Toivotaan niin. Se riippuu tietenkin siitä, miten tiukaksi vaali menee. Jos Biden tai Trump saa maanvyöryvoiton, niin se ulkopuolinen vaikuttaminen ei ole niin tärkeää”, Wigell sanoo.