Yhdysvallat ei halua, että sen sotilaiden tekoja Afganistanissa tutkitaan.

ICC:n pääsyyttäjä Fatou Bensouda osallistui heinäkuussa oikeudenkäyntiin, jossa käsiteltiin Malin Timbuktussa tehdyiksi väitettyjä sotarikoksia. Nyt Yhdysvallat on asettanut Bensoudan pakotelistalle, koska hän haluaa tutkia väitettyjä sotarikoksia Afganistanissa.­

Yhdysvallat on lisännyt pakotelistalle kansainvälisen rikostuomioistuimen ICC:n pääsyyttäjän Fatou Bensoudan ja yhden ICC:n osastopäälliköistä, Phakiso Mochochokon.

Heidät on lisätty keskiviikkona päivitettyyn listaan, joka löytyy Yhdysvaltojen valtiovarainministeriön verkkosivustolta. Listalla olevilta Yhdysvallat voi esimerkiksi jäädyttää pankkitilejä tai kieltää heitä saapumasta Yhdysvaltoihin.

Yhdysvaltojen ulkoministeri Mike Pompeo syytti keskiviikkona ICC:tä ”oikeudettomista yrityksistä alistaa amerikkalaisia toimivaltansa alle”, kertoo uutistoimisto Reuters.

Pakotteet voitiin asettaa, koska Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump antoi viime kesäkuussa luvan siihen presidentin asetuksella.

Pakotteet liittyvät siihen, että ICC aikoo tutkia yhdysvaltalaisten sotilaiden väitettyjä sotarikoksia Afganistanissa.

ICC:n vetoomusoikeus antoi viime maaliskuussa pääsyyttäjä Bensoudalle luvan tutkia väitettyjä rikoksia, jotka olisivat tapahtuneet Afganistanissa toukokuusta 2003 alkaen.

Tutkinnassa on määrä selvitellä sekä Yhdysvaltojen että Taleban-järjestön joukkojen tekemisiä, kertoi brittiläinen sanomalehti The Guardian maaliskuussa. Sen mukaan vetoomusoikeuden lupa antaa mahdollisuuden tutkia lisäksi Yhdysvaltojen keskustiedustelupalvelun CIA:n salaisia pidätyskeskuksia Puolassa, Liettuassa ja Romaniassa.

ICC:n sopimusvaltioiden kokouksen puheenjohtaja O-Gon Kwon tuomitsi Yhdysvaltojen pakotetoimet lausunnossaan.

”ICC on kansallisia tuomiovaltoja täydentävä ja siten tunnustaa valtioiden oman ensisijaisen toimivallan. Tämä on Rooman perussäännön kulmakivi”, Kwon toteaa lausunnossaan, viitaten ilmeisesti Pompeon väitteisiin, että ICC on omimassa toimivaltaa, joka ei sille kuulu.

Kansainvälinen rikostuomioistuin on Haagissa sijaitseva tuomioistuin, jonka joukko valtioita on perustanut Rooman perussääntö -nimisellä sopimuksella. Sopimus tuli voimaan vuonna 2002 ja sen on tähän mennessä ratifioinut 123 maata.

ICC:n tarkoituksena on saada tuomiolle vakaviin kansainvälisiin rikoksiin syyllistyneet ihmiset, joita valtiot eivät kykene tai halua viedä oikeuteen. ICC:n toimivalta ulottuu sopimusmaihin sekä myös muihin maihin siinä tapauksessa, että YK:n turvallisuusneuvosto antaa luvan.

YK:n turvallisuusneuvoston veto-oikeudella varustetuista pysyvistä jäsenmaista Yhdysvallat, Venäjä ja Kiina eivät ole ratifioineet Rooman perussääntöä.

Afganistan ratifioi sen vuonna 2003. Suomi on ollut mukana alusta asti.