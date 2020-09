Protestoijat ovat vaatineet korruptiosta ja liian läheisistä oligarkkisuhteista syytetyn pääministerin eroa.

Bulgariassa yli 55 ihmistä on loukkaantunut ja lähes sata on otettu kiinni hallinnon vastaisissa mielenosoituksissa pääkaupunki Sofiassa.

Ihmisiä kokoontui eilisiltana protestoimaan parlamenttitalon eteen, kun osa alkoi heitellä poliisia savupommeilla ja kivillä.

Järjestäjien mukaan protestin oli määrä olla rauhanomainen. Poliisin mukaan protestiin oli osallistunut myös jalkapallohuligaaneja, joiden paikallaolosta järjestäjien on täytynyt olla tietoisia. Myös pidätetyistä yli 30 on jalkapallohuligaaneja.

Poliisi hajotti väkijoukon lopulta ampumalla muun muassa kyynelkaasua.

Bulgariassa on protestoitu jo kahden kuukauden ajan pääministeri BoikoBorisovia vastaan, jota on syytetty korruptiosta ja oligarkkien suojelusta. Mielenosoittajat ovat myös vaatineet valtakunnansyyttäjä IvanGeshevin eroa ja syyttäjän toimiston läpinäkyvyyden lisäämistä. Mielenosoittajat ovat nimitelleet Borisovia ja Gesheviä muun muassa ”mafiaksi”.

Bulgarian parlamentti oli eilen aloittamassa keskustelua uudesta perustuslakiluonnoksesta, jolla Borisov on pyrkinyt vastaamaan mielenosoittajien vaatimuksiin. Mielenosoittajat eivät kuitenkaan ole olleet tyytyväisiä luonnokseen, vaan vaatineet pääministerin eroa.

Borisov itse on kieltäytynyt eroamasta tehtävästään ennen pääministerikautensa päättymistä ensi vuonna.

Myös Bulgarian presidentti RumenRadev on osoittanut tukensa mielenosoittajille. Hän on kehottanut harkitsemaan uusia vaaleja ja sanonut, että luottamus hallintoon on mennyttä.

Protestien taustalla on pitkäaikaista tyytymättömyyttä korruptioon, poliitikkojen ja oligarkkien suhteisiin ja ympäristöongelmiin. Mielenosoittajat ovat myös olleet tyytymättömiä Bulgarian lehdistönvapauden heikkenemiseen ja koronavirustoimiin, kertoo Balkanin asioita seuraava uutissivusto Balkan Insight.

Lisäksi taustalla on suuttumasta siitä, että turvallisuusjoukot ratsasivat hallinnon kriitikkona tunnetun presidentti Radevin toimiston heinäkuussa, kertoo Euronews. Presidentin alaisuudessa työskenteleviä virkamiehiä haettiin kuulusteluihin ja heidän toimitilansa tutkittiin.

Etsintämääräyksen taustalla oli ilmeisesti syyttäjä Geshevin määräys, mikä nostatti huolta siitä, että tämän rooli on noussut liian poliittiseksi.

Syyttäjien mukaan toimitilojen tutkinta liittyi muun muassa epäilyihin valtionsalaisuuksien paljastamisesta.

Bulgaria on yksi EU:n korruptoituneimpia ja köyhimpiä jäsenmaita. Osa mielenosoittajista onkin vaatinut EU:ta puuttumaan maan tilanteeseen.