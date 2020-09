Tartuntatapaukset ovat olleet Ruotsissa viime aikoina laskussa, ja Folkhälsomyndighetenin pääjohtajan mukaan maan strategia viruksen leviämisen pysäyttämiseksi on toiminut.

Tukholma

Ruotsin kansanterveysviranomainen uskoo, että maassa ei tulla näkemään koronavirusepidemian toista aaltoa syksyn aikana.

Folkhälsomyndighetenin (FHM) pääjohtaja Johan Carlson sanoo ruotsalaislehti Dagens Nyheterin haastattelussa, että Ruotsin viranomaiset varautuvat nyt yksittäisiin paikallisiin tartuntaryppäisiin niin sanotun toisen aallon sijaan.

Tartuntatapausten määrä on ollut Ruotsissa viime aikoina laskussa, ja Carlsonin mukaan Ruotsin strategia viruksen leviämisen pysäyttämiseksi on toiminut. Tällä haavaa Euroopassa on 19 maata, joissa rekisteröidään enemmän tartuntoja väkilukuun suhteutettuna kuin Ruotsissa.

”Monissa maissa on yleisesti tiheämpi asutus ja kulttuurisesti vaikeampaa pitää etäisyyttä. En halua yleistää – jokaisen maan on pohdittava omat ratkaisunsa – mutta me näemme, ja olemme tyytyväisiä, että strategiamme tartuntojen leviämisen vähentämiseksi yhteiskunnassa näyttää toimivan kaikesta huolimatta”, Carlson sanoo DN:lle.

Ruotsin viranomaiset kirjasivat toissa viikolla lähes 1 700 uutta koronavirustartuntaa, kun edeltävällä viikolla luku oli yli 2 000. Sataatuhatta asukasta kohden tartuntoja oli 16, kertoo viranomaisen tuorein viikkoraportti. Suomessa samalla viikolla vastaavat luvut olivat 187 uutta tapausta ja ilmaantuvuus 3,4 tapausta sataatuhatta asukasta kohden.

Ruotsissa varaudutaan nyt paikallisiin tartuntaryppäisiin, jollaisia on nähty Suomessa muun muassa Kainuussa. Kesällä Ruotsin FHM esitteli kolme vaihtoehtoista skenaariota, joiden pohjalta se varautuu epidemian leviämisen estämiseen aina ensi vuoden syksyyn saakka.

Ensimmäisessä skenaariossa tartuntojen leviäminen jatkuu nykyiseen eli verrattain hitaaseen tahtiin. Tässä skenaariossa kuolonuhreja tulee viranomaisen mukaan 204.

Toisessa skenaariossa tartuntojen leviäminen jatkuu epätasaisesti ja tartuntahuiput osuvat syksylle ja vuodenvaihteeseen. Samalla ruotsalaiset lipsuvat FHM:n ohjeistuksien noudattamisessa ja alkavat kokoontua laajemmin. Kuolonuhrien määrä nousisi yli 3 200:aan.

Kolmannessa skenaariossa tartuntojen määrä kasvaa pidemmän aikaa koko maassa, mutta ilman selkeää tartuntahuippua. Kuolonuhrien määräksi viranomainen laskee lähes 5 900.

FHM uskoo, että Ruotsi etenee toisen skenaarion ennusteen mukaisesti ja varautuu paikallisiin tartuntojen leviämisiin. FHM:n mukaan vastaava tilanne on nyt käynnissä monissa muissa maissa.

Tällä viikolla viranomaiset ovat kirjanneet Ruotsissa noin 160–190 uutta tartuntaa päivittäin. Torstaina viranomainen kertoi uusien päivittäisten tartuntojen määräksi 197.

Ruotsin luvut tarkoittavat, että esimerkiksi Ruotsista Suomeen matkustettaessa edessä on viranomaisten suosittama kahden viikon omaehtoinen karanteeni.

Suomen hallituksen raja-arvo matkustusrajoituksille on kahdeksan tartuntaa sataatuhatta asukasta kohti 14 vuorokauden aikana ja toissijainen, löyhempi raja on kymmenen tartuntaa sataatuhatta asukasta kohti samana ajanjaksona. Ruotsissa tuo raja-arvo on nyt yli 20.

Alla olevaan grafiikkaan on listattu eri maiden tartuntaluvut ja raja-arvot viimeksi kuluneiden kahden viikon ajalta.

Samalla kun Ruotsin kansanterveysviranomainen kehuu valitsemaansa strategiaa, kansalaisten luottamus poliitikkojen kykyyn hoitaa kriisiä on laskussa.

Pääministerin, sosiaalidemokraatti Stefan Löfvenin kykyyn hoitaa koronakriisiä luotti 34 prosenttia ruotsalaisista, kertoo Dagens Nyheterin teettämä tuore tutkimus. Toukokuussa luku oli 49. Myös hallituksen ja opposition luottamusluvut koronakriisin hoidossa ovat laskussa.

Sen sijaan ruotsalaisten luottamus Ruotsin koronastrategian pääarkkitehtiin, valtionepidemiologi Anders Tegnelliin oli hienoisessa kasvussa. Elokuussa 63 prosenttia ruotsalaisista luotti Tegnellin kykyyn hoitaa epidemiaa. Heinäkuussa luku oli 60.

Ruotsalaisten luottamus kansanterveysviranomaiseen yleisesti oli noussut heinäkuusta elokuuhun yhdellä prosenttiyksiköllä, 58 prosenttiin. Luottamus sekä Tegnelliin että kansanterveysviranomaiseen oli kuitenkin korkeampaa touko- ja huhtikuussa.

Ruotsin viranomaiset ovat myöntäneet epäonnistuneensa ikäihmisten suojaamisessa epidemian alkuvaiheessa. Maassa on kirjattu kaiken kaikkiaan yli 84 500 tartuntaa ja yli 5 800 koronavirukseen liitettyä kuolemaa.