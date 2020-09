”Tämä informaatio­sota on käytännössä mahdoton voittaa” – HS kokosi venäläisten analyytikoiden arvioita Navalnyin myrkytyksestä ja Merkelin kommenteista

Politiikan analyytikko Jekaterina Šulmanin mukaan murhayrityksen ajankohdan syytä on turha arvailla, sillä todennäköiset taustavoimat elävät omassa informaatiokuplassaan. Tutkija Aleksandr Baunov taas huomautti, että Putinin ennen julistama erottelu vihollisten ja pettureiden välillä saattaa olla poistumassa.

Oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin myrkytys nousi Venäjällä taas isommaksi aiheeksi, kun Saksan liittokansleri Angela Merkel ilmoitti keskiviikkoa Navalnyistä löytyneen todisteita hermomyrkystä.

Myös monet venäläiset analyytikot ovat kommentoineet asiaa.

Miten tapaus vaikuttaa suhteisiin länteen?

Venäjälläkin on kiinnitetty huomiota Merkelin tavallista tiukempaan kielenkäyttöön. Puheet Venäjän ja EU:n suhteiden huononemisesta entisestään ja mahdollisista uusista pakotteista alkoivatkin heti.

Venäjän kansainvälisten suhteiden neuvoston johtaja Andrei Kortunov sanoi sanomalehti Vedomostissa, että paljon riippuu nyt Venäjän virallisesta reaktiosta. Se voi helpottaa tilannetta osoittamalla yhteistyöhalua.

”Tässä tapauksessa puhumme saksalaisesta maailmanluokan klinikasta, jolle maine on hyvin tärkeä. Kukaan ei usko heidän väärentävän tai seuraavan erikoispalveluiden ohjeita. Alkaessaan tämä informaatiosota on [Venäjälle] käytännössä mahdoton voittaa”, Kortunov sanoi.

Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova kutsui Saksan lausuntoja jo keskiviikkoiltana ”perusteettomiksi”. Se oli myös television viesti. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov puolestaan sanoi torstaina, ettei asiasta ole mitään perusteita syyttää Venäjän valtiota tai pohtia pakotteita.

Neuvoston ohjelmajohtaja Ivan Timofejev sanoi sanomalehti Kommersantissa, ettei Venäjän ulkoministeriön tai muiden viranomaisten kovilla puheilla ole vaikutusta, ne eivät hermostuta lännessä ketään.

Sekä EU:ssa että Yhdysvalloissa mekanismit pakotteiden säätämiseen ovat jo olemassa, hän lisäsi.

”Pääkysymys on, kuinka pitkälle EU:ssa ja Yhdysvalloissa ollaan valmiita menemään, kun niiden on huomioitava itseenkin kohdistuvat vahingot.”

Mikä rooli Putinilla on?

Tällaisissa tapauksissa Venäjällä alkaa yleensä keskustelu siitä, millainen rooli presidentti Vladimir Putinilla on ollut. Niin Navalnyinkin kohdalla.

Nopeasti alkoi tuttu kiistely siitä, onko asiasta Putinille hyötyä vai haittaa. Pohdittiin myös sitä, onko hän antanut käskyn, suostumuksen, merkin tai vihjauksen, vai onko kaikki tapahtunut hänen tietämättään.

Poliittisen toimintansa lisäksi Navalnyi on tutkinut ja selvittänyt hallinnon korruptiota, joten Putinin lähipiirissä on useita hänen julkisia vihamiehiään.

Politologi ja entinen Putinin puheenkirjoittaja Abbas Galljamov sanoi keskiviikkoiltana Facebookissa Putinin pitävän hierarkioista ja tekevän tärkeät päätökset itse. Hän ei pidä uskottavana, että Putin ulkoistaisi päätöksen näkyvimmän oppositiopoliitikon kohtalosta muille.

Galljamovin mukaan päätöksentekojärjestelmän hajauttaminen olisi merkki koko järjestelmän hajoamisesta.

”Jos joku päättää Putinin tietämättä myrkyttää oppositiota ja luoda samalla ongelman suoraan Putinille, se joku silloin hallitsee maata.”

Galljamov arveli olevan teoreettisesti mahdollista, ettei Putin liity tapahtumiin. Silloin Putinin imagonluojat olisivat epäonnistuneet pahasti, koska nyt Putin on vastuussa kaikesta.

Analyytikko Konstantin Kalatšev puolestaan kutsui The Bell -verkkojulkaisussa käsitystä Kremlin keskitetystä päätöksentekomallista myytiksi. Hänen mukaansa mitään ei voi sulkea pois.

”Ei sitäkään, että Navalnyi saatettiin myrkyttää ilman Putinin tietoa ja hänen kanssaan sopimatta. Hän ei henkilökohtaisesti tarvitse tätä nyt, joten kyse voi olla jonkun oma-aloitteisuudesta. Siinä tapauksessa valtio on menettämässä väkivallan monopolin. Se on pelottavaa”, Kalatšev sanoi.

R.Politik-ajatushautomon johtaja Tatjana Stanovaja pohti samaa Telegram-kanavallaan.

”Yleisesti ottaen on tietenkin yksi asia, jos Putin on antanut hyväksynnän. Mutta toinen asia on, jos jotkut hänen alaisensa typerykset ovat myrkytyksen takana, mutta Putin uskoo professori Rinkin selittelyjä.”

Novitšokin kehittäjiin kuuluva Leonid Rink on toistellut julkisuudessa, etteivät Navalnyin oireet sovi novitšokiin.

”En tiedä, kumpi on vaarallisempaa”, Stanovaja kirjoitti.

Stanovaja on jo aiemmin kirjoittanut Moskovan Carnegie-keskuksen sivuilla pitävänsä arviota Putinin suorasta osallistumisesta myrkytykseen ”kiistanalaisina”. Hän perusteli sitä muun muassa sillä, että Navalnyi on vihollinen eikä petturi. Kyse on Putinin julkisesti puhumasta erottelusta, jossa vihollisia on kunnioitettava.

Stanovajasta murhayritys on ”tärkeä oire, joka osoittaa eroosion Putinin Venäjän väkivaltakoneiston voimassa”. Hallinnon kupeessa olevat toimijat tekevät ottavat asioita omiin käsiinsä.

Carnegie-keskuksen tutkija Aleksander Baunov puolestaan huomautti torstaina Twitterissä, että Navalnyin myrkytys poistaa Putinin julistaman eron pettureiden ja vihollisten välillä. Jos tämä ero on oikeasti poistunut, regiimi tai ainakin sen tiukkalinjaisin osa pelkää asemansa puolesta uudella tavalla.

”Toisin kuin oppositiopoliitikko Boris Nemtsovin ja toimittaja Anna Politkovskajan ampumiset, hyökkäys Navalnyitä vastaan oli liian hienostunut yhdistettäväksi tottelemattomiin sijaistoimijoihin kuten vihaisiin tšetšeenipatriootteihin”, Baunov kirjoitti.

Miksi Navalnyi myrkytettiin nyt?

Ajankohta on herättänyt laajaa pohdintaa. Venäjällä on pian aluevaalit, Valko-Venäjän tilanne on kireä, Habarovskissa mielenosoitukset ovat jatkuneet viikkoja.

Poliittisten teknologioiden keskuksen varajohtaja Aleksei Makarkin huomautti The Bellissä, että Habarovskin mielenosoituksissa erotetun kuvernöörin rinnalle on ilmestynyt myös Navalnyitä tukevia kuvia ja kylttejä.

”Hänestä on tullut kohta, jossa alueellinen agenda ja Moskovan poliittinen agenda kohtaavat.”

Galljamov sanoi sanomalehti Novaja Gazetalle jo aiemmin, että Navalnyin poissaolo voi lisätä protestimielialaa ja olla siksi Kremlille haitallista syyskuun paikallisvaaleissa. Sen sijaan duumanvaaleissa, jotka on järjestettävä viimeistään ensi syyskuussa, Navalnyin poissaolo hyödyttää Kremliä.

”Ilman häntä opposition on hankala järjestää ’älykästä äänestämistä’”, Galljamov sanoi viitaten Navalnyin järjestelmään, jossa ääniä keskitetään vallanpitäjien vastaehdokkaille.

Politiikan kommentaattori Jekaterina Šulman sanoi kuitenkin The Bellille pitävänsä ajankohdan pohdintaa turhana.

”Tällaisista asioista päättävät ihmiset elävät omassa informaatiotilassaan. Meistä voi näyttää epäloogiselta järjestää tällaista nyt, kun perustuslakia on menestyksekkäästi muutettu, pandemian seuraavaa aaltoa odotetaan, Yhdysvalloissa on pian presidentinvaalit ja Valko-Venäjällä on käynnissä poliittinen kriisi”, Šulman sanoi.

”Mutta näillä ihmisillä on oma kalenterinsa, oma uutisagendansa, omat muisto- ja vuosipäivänsä. Tätäkin tärkeämpää on se, että näillä ihmisillä on oma referenssiryhmänsä, jonka näkemykset ovat heille tärkeitä.”

Miten venäläiset suhtautuvat uutiseen myrkyn selviämisestä?

Mielipidemittauslaitos Levada-keskuksen varajohtajan Denis Volkovin mukaan yhteiskunta jakaantuu selvemmin kahtia. Nuorten ja internetiä käyttävien näkemys Kremlistä ja sen keinoista saa taas uuden vahvistuksen. Toinen ryhmä taas on vakuuttunut, että kyse on lännen provokaatiosta.

Makarkinin mukaan tieto jakaa yhteiskunnan kolmeen ryhmään, aivan kuten Venäjän toimet Itä-Ukrainassa.

Ensimmäisen ryhmä koostuu televisiota seuraavista ”kovista lojalisteista”, jotka uskovat virallisen version ja pitävät tapausta uutena lännen provokaationa. Toisena ryhmänä ovat ”pehmeät lojalistit”, jotka eivät usko kuulevansa totuutta, mutta valitsevat ”isänmaallisen linjan” uskomatta viestiin. Kolmantena ovat kriittiset, jotka saivat uusia todisteita.

Onko odotettavissa mielenosoituksia?

Šulmanin mukaan nykytilanteessa ei.

”Tämä uutinen on tärkeä kansainvälisten suhteiden kannalta, mutta ei herättele laajojen väkijoukkojen tunteita”, hän arvioi.

Samaa mieltä on The Bellissä Levada-keskuksen Volkov, vaikka myöntää protestien ennustamisen vaikeuden. Hänen mukaansa ne ovat vaikeita ilman Navalnyitä, minkä lisäksi moni on saattanut pelästyä.

Makarkin kuitenkin pitää mielenosoituksia mahdollisina. Hän huomauttaa Telegram-kanavallaan, että oppositio rajoitti mielenosoituksia keväällä ja kesällä. Siihen vaikutti viranomaisten päätös kieltää ne pandemian nojalla, mutta myös oikea pelko viruksesta.

”Habarovskin ja Valko-Venäjän protesteilla ei ole vain vahva esimerkin voima, vaan ne myös marginalisoivat ”lääketieteellisen” argumentin [olla osoittamatta mieltä]”, Makarkin kirjoitti.