Perheet saivat juuri ennen koulujen alkua kuulla, että kolmessa oppiaineessa siirrytään mongolinkielisestä opetuksesta kiinankieliseen opetukseen.

Mongolin kielen opetuksen vähentäminen on suututtanut Kiinan Sisä-Mongolian asukkaat niin pahasti, että siellä on nähty vajaan viikon mittaan luultavasti alueen suurimmat mielenosoitukset noin kymmeneen vuoteen. Niihin yhdistyy laaja koululakkoilu.

Tuhannet vanhemmat ja oppilaat ovat huutaneet iskulauseita kaduilla eri kaupungeissa ja kylissä, useat kansainväliset viestimet kertovat.

Mielenosoitukset roihahtivat, kun perheet saivat juuri ennen koulujen alkua kuulla, että kolmessa ydinoppiaineessa – politiikassa, historiassa sekä kielessä ja kirjallisuudessa – siirrytään mongolinkielisestä opetuksesta kiinankieliseen

“Antakaa meidän mongolien puolustaa kulttuuriamme!” opiskelijat huusivat Tongoliaon kaupungissa kertoi Yhdysvaltain rahoittama Radio Free Asia.

Kun koulut alkoivat tiistaina, Naiman piirikunnassa yhteen kouluun saapui vain 40 oppilasta tuhannesta, kertoi Britannian yleisradioyhtiö BBC. Kun oppilaat näkivät, kuinka vähän heitä oli paikalla, 30 lasta lähti pois.

Yhteen sisäoppilaitokseen sadat vanhemmat saapuivat vaatimaan lapsiaan kotiin. Mellakkapoliisit estivät vanhempien pääsyä rakennukseen tuntien ajan, kunnes vanhemmat murtautuivat läpi ja veivät lapsensa.

Useista kouluista lapset ovat karanneet tai eivät ole saapuneet lainkaan oppilaitoksiin.

Opettajia on lähetetty kotien oville koputtelemaan ja houkuttelemaa oppilaita takaisin.

Viestinten haastattelemat mongolit pelkäävät menettävänsä mongolin kielensä, kun kiinan osuutta koulujen opetuksessa lisätään.

”Kun avaa television, kaikki on kiinaksi, jopa piirretyt ovat kiinaksi. Meidän ei tarvitse olla huolissamme, etteivätkö lapsemme oppisi kiinaa”, sanoi Dagulaksi esittäytynyt nainen The New York Timesille.

Paikalliset viranomaiset ovat korostaneet, että muiden kuin kolmen aineen osalta opetus jatkuu mongoliksi.

Radio Free Asia kertoi paikallisen ihmisoikeusryhmän väitteisiin nojaten, että poliisi olisi lyönyt osaa mielenosoittajista ja vienyt heitä mukanaan. Lubein kaupungissa olisi iltaisin ulkonaliikkumiskielto.

Varmaa on, että vielä alkuviikosta sosiaalisessa mediassa kiertäneet kuvat mielenosoituksista ovat nyt kadonneet. Näin käy Kiinassa usein.

Viime vuosikymmenellä kiinan lukuisia etnisiä vähemmistöjä on alettu sulauttaa tehokkaammin valtakulttuuriin. Yksi keino on ollut lisätä kiinan kielistä opetusta. Näin on tehty muun muassa uiguurien asuttamassa Xinjiangissa.

Kaikki vähemmistöissäkään eivät vastusta kiinan kielen lisäämistä. Moni kokee, että muutos auttaa lapsia saamaan parempia opiskelupaikkoja ja töitä.