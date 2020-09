Musta mies tukehtui pidätystilanteen seurauksena New Yorkissa keväällä – poliisit pidätettiin virasta vasta nyt

Poliisit laittoivat miehen päähän sylkyhupun ja painoivat tätä maahan kahden minuutin ajan.

Mielenosoittajia Daniel Pruden muistomerkillä Rochesterissa, New Yorkissa 3. syyskuuta.­

Yhdysvalloissa on julkaistu video pidätystilanteesta, jonka seurauksena musta Daniel Prude tukehtui kuoliaaksi maaliskuussa.

New Yorkin osavaltion Rochesterissa poliisit olivat pidättäneet miehen, pistäneet tämän päähän sylkyhupun ja painaneet tämän kasvoja maahan kahden minuutin ajan, kirjoittaa New York Times. Yksi poliiseista piti polvea Pruden selällä. Kahden minuutin jälkeen Prude ei enää liikkunut tai puhunut. Sitten poliisit huomasivat, että tämä oli oksentanut vettä kadulle.

41-vuotias Prude vietiin ambulanssilla sairaalaan, jossa hän kuoli noin viikkoa myöhemmin, kun hänet irrotettiin elintoimintoja tukevista laitteista.

Monroen piirikunnan kuolemansyytutkijan mukaan kyseessä oli henkirikos, jonka aiheuttivat ”hapenpuutetilan komplikaatiot fyysisen aloillaan pidon yhteydessä”, kirjoittaa New York Times.

Miehen perhe piti keskiviikkona tiedotustilaisuuden poliisin haalarikameroiden kuvamateriaalista, jonka perheen asianajaja oli saanut haltuunsa 20. elokuuta. Perhe on vaatinut oikeudellisia toimia poliisia vastan

Uutistoimisto AFP:n mukaan tilanteessa mukana olleet poliisit pidätettiin virastaan torstaina, yli viisi kuukautta Pruden kuoleman jälkeen.

Pruden veli oli kutsunut poliisit apuun 23. maaliskuuta Pruden mielenterveyden takia. New York Times kirjoittaa, että poliisiraporttien mukaan Prude oli edeltävänä päivänä viety sairaalaan mielenterveyssyistä.

”Soitin, jotta saisin veljelleni apua, en, jotta hänet lynkattaisiin”, Joe Prude sanoi keskiviikkona uutistoimisto AFP:n mukaan.

Daniel Prude juoksi kadulla lähdettyään veljensä luota, kun poliisi otti hänet kiinni. Videokuvan mukaan poliisien saapuessa paikalle hän oli alasti ja aseeton.

New Yorkin kuvernööri Andrew Cuomo kuvaili videomateriaalia erittäin järkyttäväksi. Hän uskoo, että osavaltion oikeusministerin tutkinta takaa sen, että oikeus toteutuu.

Yhdysvalloissa on protestoitu, osittain väkivaltaisestikin, lähes koko kesän poliisin harjoittamaa väkivaltaa ja rasismia vastaan sen jälkeen, kun musta George Floyd kuoli pidätystilanteessa toukokuussa. Floydin kuoleman jälkeen Yhdysvalloissa on kerrottu useista tilanteista, joissa poliisi on esimerkiksi ampunut mustaa ihmistä.

Rasismi on myös noussut merkittäväksi teemaksi Yhdysvaltain presidentinvaalikampanjoissa. Niin nykyinen presidentti, republikaanien ehdokas Donald Trump kuin demokraattien ehdokas Joe Biden ovat tällä viikolla vierailleet Wisconsinin Kenoshassa, jossa poliisi ampui vajaat kaksi viikkoa sitten mustaa Jacob Blakea selkään. Blake halvaantui ampumisen seurauksena.

Vierailullaan Trump kutsui kaupungin protesteja maan sisäiseksi terrorismiksi. Hän kertoi myös, ettei usko siihen, että poliisivoimissa olisi rakenteellista rasismia.

Biden tapasi torstaina Blaken omaisia, jotka olivat jo ennen Trumpin vierailua ilmoittaneet, etteivät halua tavata presidenttiä.