Kyselyiden mukaan Trump on hieman kuronut kiinni Bidenin selkeää johtoa.

Yhdysvaltojen presidenttiehdokkaiden retoriikan erot kävivät jälleen selviksi, kun demokraattisen puolueen Joe Biden vieraili väkivaltaisuuksista kärsineessä Kenoshassa Wisconsinin osavaltiossa torstaina vain kaksi päivää republikaaneja edustavan presidentti Donald Trumpin jälkeen.

Trump ylisti poliiseja, vaikka valkoisten poliisien käsissä on kuollut mustia miehiä myös George Floydin toukokuisen kuoleman ja sen käynnistämien mielenosoitusten ja levottomuuksien jälkeen. Mielenosoitukset hän kuittasi maan sisäisenä terrorismina.

Biden puolestaan painotti väkivallan uhrien kärsimyksiä ja mielenosoitusten mahdollisesti käänteentekevää merkitystä verraten niitä 1960-luvun kansalaisoikeusliikkeeseen.

Demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden tapasi paikallisia asukkaita kenoshalaisessa kirkossa torstaina.­

”Olemme lopulta pääsemässä pisteeseen, jossa voimme käsitellä tämän maan perisyntiä – orjuutta ja sen seurauksia”, Biden sanoi.

”En voi väittää, että kaikki tulee ratkaistuksi neljässä vuodessa. Mutta asiat tulevat parantumaan todella paljon.”

Biden korosti samalla lain ja järjestyksen merkitystä.

”Huolimatta siitä miten vihainen olet, ryöstelystä ja tuhopoltoista pitää joutua vastuuseen”, hän muistutti.

Hänen mukaansa kaikki ei ole Trumpin syytä, mutta presidentti ”legitimoi ihmismielen pimeän puolen”.

Trump ei maininnut Kenoshassa nimeltä 29-vuotiasta Jacob Blakea, jota kohti poliisi ampui seitsemän laukausta ja osui neljä kertaa selkään 23. elokuuta.

Tapaus käynnisti jälleen lisää mielenosoituksia ja väkivaltaisia levottomuuksia, jotka ovat johtaneet kahden ihmisen kuolemaan ja noin sadan rakennuksen vahingoittumiseen Kenoshassa.

Trump ei myöskään tavannut Blaken perhettä ja kertoi syyksi sen, että perhe olisi halunnut perheen lakimiestenkin olevan paikalla.

Kun presidentti Donald Trump vieraili Kenoshassa tiistaina, hänellä oli tapaamisia viranomaisten ja omaisuusvahinkoja kärsineiden yrittäjien kanssa.­

Biden puolestaan piti huolen siitä, että hän tapasi Blaken vanhemmat, perhettä ja heidän lakimiehiään. Hän myös puhui puhelimitse viidentoista minuutin ajan sairaalahoidossa olevan ja vyötärön alapuolelta halvaantuneen Blaken kanssa.

”Hän sanoi ettei koskaan anna periksi, palautuu kävelykyky tai ei”, Biden kertoi kenoshalaisessa kirkossa pidetyssä tilaisuudessa.

Wisconsinin kuvernööri Tony Evers sanoi toivoneensa, että molemmat presidenttiehdokkaat olisivat jättäneet vierailunsa väliin.

Trump puhui Bidenin vierailun aikaan Pennsylvaniassa. Vaikka presidentti on itsekin ryhtynyt käyttämään ajoittain kasvosuojaa, hän pilkkasi Bidenia, joka käyttää sitä julkisuudessa säännöllisemmin.

”Oletteko koskaan tavanneet ketään, joka pitää kasvosuojasta yhtä paljon?” presidentti kysyi.

”Se tuo hänelle turvallisuudentunnetta. Jos olisin psykiatri, sanoisin että tällä kaverilla on isoja ongelmia”, presidentti jatkoi.

Yhdysvalloissa on tehty yli kuusi miljoonaa koronaviruksen aiheuttaman covid-19-sairauden diagnoosia ja sairauteen on kuollut Yhdysvalloissa jo noin 190 000 ihmistä. Osasyyksi kuolleisuuteen on väitetty Trumpin hallinnon epäjohdonmukaisuuksia esimerkiksi kasvosuojaohjeistuksessa.

Presidentinvaalit ovat marraskuussa. Uusimmat mielipidetiedustelut osoittavat, että Bidenin johto on yhä selvä, joskin osassa kyselyjä se on hitusen kaventunut, kertoo demokraatteja puoltava The New York Times.

Trump-mielisen Fox Newsin uusi kysely keskittyi ratkaiseviin vaa’ankieliosavaltioihin ja vastaajiin, jotka ilmoittivat ”todennäköisesti” äänestävänsä presidentinvaaleissa. Tällainen lähestymistapa on joskus suosinut republikaaneja, mutta kysely osoitti silti Bidenin johtavan Trumpin neljä vuotta sitten voittamissa Wisconsinin, Arizonan ja Pohjois-Carolinan osavaltioissa.

Presidentti Trump kuittasi Fox Newsin kyselyn välittömästi ”valeuutiseksi”.

Real Clear Politics -sivuston laskeman merkittävien kyselyjen keskiarvon mukaan Bidenia kannattaa nyt 49,6 prosenttia ja Trumpia 42,4 prosenttia vastaajista.