Uutistoimisto: Koronavirus­tartunnan takia sairaalaan joutuneella Silvio Berlusconilla on keuhko­kuume

Silvio Berlusconi, 83, on toiminut Italian pääministerinä kolmeen otteeseen.

Italian entinen pääministeri Silvio Berlusconi on joutunut sairaalaan. Berlusconilla todettiin aiemmin tällä viikolla koronavirustartunta.

Uutistoimisto Ansan mukaan Berlusconilla on diagnosoitu keuhkokuume molemmissa keuhkoissa. Tauti on tyypillinen koronavirustartunnan takia sairaalaan joutuneilla. Siitä toipuminen normaalikuntoon kestää yleensä viikkoja ja vakavimmissa tapauksissa jopa kuukausia. Se voi johtaa myös kuolemaan.

Tv-kanava Sky Italian mukaan Berlusconi ei ole tehohoidossa mutta hänellä on hengitysvaikeuksia.

Berlusconin edustajan mukaan ex-pääministeri vietiin San Raffaelen sairaalaan Milanossa torstai-iltana sen jälkeen, kun hän oli kärsinyt oireista. Edustajan lähettämän tiedotteen mukaan Berlusconin terveyden vuoksi ei ole syytä huoleen.

San Raffaelen sairaalan edustaja Alberto Zangrillo kommentoi vielä aiemmin keskiviikkona italialaislehti Corriere della Seralle, että Berlusconin tartunta oli oireeton.

Berlusconille tehtiin kaksi sydänleikkausta neljä vuotta sitten ja hän lopetti julkiset esiintymiset koronaviruspandemian iskettyä Italiaan helmikuussa.

Hän hakeutui koronavirustestiin sen jälkeen, kun hän oli viettänyt osan elokuusta huvilallaan Sardiniassa, jossa koronavirustartunnat ovat olleet viime aikoina voimakkaassa nousussa.

83-vuotias Berlusconi on toiminut kolmeen otteeseen Italian pääministerinä vuosina 1994–1995, 2001–2006 sekä 2008–2011. Lisäksi hänet tunnetaan merkittävänä media-alan vaikuttajana kotimaassaan. Berlusconi omisti aiemmin myös menestyneen italialaisen jalkapalloseura AC Milanin.

Italia on kärsinyt pahasti koronaviruspandemiasta. 60 miljoonan asukkaan maassa on rekisteröity yli 270 000 koronavirustartuntaa ja yli 35 000 virukseen liittyvää kuolemaa.

Miljoonaa asukasta kohti Italiassa on koronavirukseen liittyviä kuolemia 587. Suomessa vastaava luku on tilastosivusto Worldometerin mukaan 61. Worldometerin luvuissa on ollut ajoittain epäjohdonmukaisuuksia.