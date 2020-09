”Miksi minun pitäisi vierailla hautausmaalla? Se on täynnä luusereita”, Trump sanoi Pariisissa sijaitsevasta hautausmaasta lähteiden mukaan.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kutsui ensimmäisessä maailmansodassa kuolleita amerikkalaisia ”luusereiksi” ja ”ääliöksi”, kertoo yhdysvaltalainen aikakauslehti The Atlantic.

Lehti perustaa tietonsa neljään lähteeseen.

Lehden mukaan Trump sanoi kommenttinsa vuonna 2018, kun hänen oli määrä vierailla Aisne-Marne-hautausmaalla Ranskassa. Kyseiselle lähellä Pariisia sijaitsevalle hautausmaalle on haudattu amerikkalaisia, jotka kaatuivat ensimmäisessä maailmansodassa. Trump kuitenkin perui vierailunsa.

Syyksi hän julkisuudessa kertoi, että sateen takia hautausmaalle ei voinut lähteä helikopterilla ja ”Yhdysvaltain salainen palvelu ei suostunut kuljettamaan häntä hautausmaalle”.

The Atlanticin haastattelemien lähteiden mukaan todellinen syy vierailun perumiselle oli pelko Trumpin siitä, että hänen hiuksensa menisivät sateessa sotkuun. Lisäksi Trump oli lähteiden mukaan sitä mieltä, ettei sodassa kuolleiden kunnioittaminen ollut tärkeää.

”Miksi minun pitäisi vierailla hautausmaalla? Se on täynnä luusereita”, Trump sanoi lähteiden mukaan.

Saman Ranskan-matkan toisessa keskustelussa Trump viittasi lähteiden mukaan Belleau Woodin taistelussa kuolleisiin 1 800:aan merijalkaväen sotilaaseen ”ääliöinä”, koska he kuolivat.

Pitkässä artikkelissaan The Atlantic väittää myös muun muassa, ettei Trump lähteiden mukaan ymmärtäisi sitä, miksi Yhdysvalloissa kohdellaan entisiä sotavankeja kunnioituksella eikä sitä, miksi alasammuttuja lentäjiä kunnioitetaan.

Lisäksi Trump pyysi lehden mukaan vuonna 2018 Valkoisen talon henkilökuntaansa jättämään haavoittuneet veteraanit pois armeijan kulkueesta.

”Kukaan ei halua nähdä sellaista”, Trump lehden mukaan perusteli mielipidettään.

Trump sivusi perjantaina twiiteissään artikkelin sivuamia väitteitä. The Atlanticin mukaan Trump olisi sanonut vuonna 2015 entisestä senaattorista John McCainista, joka oli Vietnamin sodassa yli viisi vuotta pohjoisvietnamilaisten vankina, ettei tämä ole sotasankari.

McCain kuoli vuonna 2018. Tuolloin Trump olisi lehden mukaan sanonut, ettei tälle olisi kuulunut antaa suruliputusta.

”Kaveri oli hiton luuseri”, Trump sanoi lehden mukaan.

Twitterissä Trump kiisti kutsuneensa McCainia luuseriksi. Lisäksi hän kirjoitti, että hän on presidenttinä hyväksynyt hautajaiset.

”Tein sen epäröimättä ja valittamatta”, hän kirjoittaa.

Lisäksi Trump kirjoittaa yleisesti, että The Atlanticin teksti on ”valeuutisia” ja sen tarkoituksena on vaikuttaa vaaleihin.