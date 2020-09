Rui Pinto loi kansainvälistä jalkapalloilua koskevan Fooball Leaks -alustan, jonka vuodot ovat johtaneet rikostutkimuksiin eri maissa.

Turvatoimet ovat tiukkoja ja paljastukset mahdollisesti kovia, kun portugalilaisen tietovuotajan Rui Pinton, 31, oikeudenkäynti alkaa tänään perjantaina Lissabonissa.

Tuomioistuin ratkaisee, onko Pinto yhteiskunnallisesti merkittäviä epäkohtia paljastanut tietovuotaja vai kyberrikollinen, joka haki tietomurroilla taloudellista hyötyä.

Pinto saapuu oikeuden eteen salaisesta turva-asunnosta maaseudulta Lissabonin liepeiltä. Hän joutuu vastaamaan 90 rikossyytteeseen, joista portugalilaismedian mukaan voi seurata jopa 30 vuoden vankeustuomio. Syytteistä pääosa liittyy ammattilaisjalkapalloilua koskeviin tietomurtoepäilyihin.

Mestarihakkeriksi nimitetty Pinto päästettiin vapaaksi elokuun alussa yhteensä puolentoista vuoden tutkintavankeuden ja sitä seuranneen kotiarestin jälkeen. Tutkintavankeutta edelsi pidätys hänen asuinpaikassaan Unkarin pääkaupungissa Budapestissa, kun Portugali oli tehnyt hänestä eurooppalaisen etsintäkuulutuksen.

Rui Pinto kuvattuna oikeustalossa Budapestissa viime vuoden maaliskuussa.­

Kun Pinto vapautui kuukausi sitten, hänet otettiin samalla todistajansuojeluohjelmaan. Rikospoliisin kanssa yhteistyöhön ryhtyneen nuoren miehen henki on Portugalin lainvalvojien mukaan uhattuna. Myös Ranska olisi aiemmin ottanut Pinton todistajansuojeluohjelmaan.

Pinton toiminnasta vihastuneita julkisuuden henkilöitä on paljon Portugalissa, muualla Euroopassa ja ympäri maailmaa.

Pinto on jalkapallofani ja kotoisin Pohjois-Portugalista. Hän loi Football Leaks -sivuston noin viisi vuotta sitten. Omien sanojensa mukaan hän tympääntyi ja pettyi kotimaansa suurseurojen keskinäiseen kähmintään ja epärehtiyteen, joka ei hänestä sopinut jalolle urheilulajille.

Vuotoalustalle alkoi karttua siitä lähtien asiakirjoja, pelaajien siirtosopimuksia, sähköposteja ja muita luottamuksellisia tietoja. Arviolta 70 miljoonaa asiakirjaa ovat osaltaan johtaneet kansainvälisen jalkapallon huippupelaajien, agenttien, seurojen, sponsorien ja sijoittajien rahaepäselvyyksien, veronkierron ja muiden epäiltyjen laittomuuksien tutkimuksiin useissa eri maissa.

Pinto toimi alkuun peitenimellä John. Hän alkoi tehdä yhteistyötä saksalaisen viikkolehden Der Spiegelin kanssa. Der Spiegel on jakanut Pinton luovuttamaa hakkeroitua aineistoa journalistiseen tutkivaan EIC-yhteistyöverkostoon. Siihen kuuluu viisitoista eurooppalaista mediayhtiötä, kuten norjalainen Verdens Gang, tanskalainen Politiken ja portugalilainen Expresso. Jalkapalloiluun kytkeytyvistä vuodoista on tehty lukemattomia julkaisuja tiedotusvälineissä Suomea myöten.

Paljastukset ovat myös johtaneet rikostutkintoihin useissa maissa sekä moukaroineet miljardibisnes jalkapallon mainetta.

Esimerkiksi Espanjan viranomaiset langettivat maailman parhaiten palkatuille tähtipelaajille, portugalilaiselle Cristiano Ronaldolle ja argentiinalaiselle Lionel Messille sakkorangaistukset veronkierrosta. Paljastukset johtivat monimutkaisen verokeidaspiilottelun jäljille. Seuroista esimerkiksi Manchester United joutui selvitysten kohteeksi.

Vuotojen seuraukset vyöryvät yhä eteenpäin. Espanjan syyttäjälaitos nosti helmikuussa syytteen saksalaista jalkapalloagenttia Abdilgafar Fali Ramadania ja tämän yhteistyökumppaneita vastaan rahanpesusta ja veronkierrosta.

Portugalin viranomaiset tekivät puolestaan maaliskuun alussa suuretsinnät maan tärkeimpien seurojen Benfican, FC Porton ja Sportingin toimistoihin sekä ammattilaisjalkapalloiluun kytköksissä olevien henkilöiden koteihin. ”Pelistä pois” -ratsiassa tutkitaan veronkierto- ja rahanpesuepäilyjä vuodesta 2015 lähtien, syyttäjälaitos tiedotti.

Operaatiossa epäiltyjen joukkoon lukeutuu Expresso-lehden mukaan upporikas jalkapalloagentti Jorge Mendes, joka edustaa muun muassa italialaisessa Juventuksessa pelaavaa Cristiano Ronaldoa ja maailman parhaimpiin valmentajiin lukeutuvaa Tottenhamin Hotspurin portugalilaista José Mourinhoa.

Rui Pinton luovuttamat tiedostot näyttävät romuttaneen myös Afrikan rikkaimpiin ihmisiin kuuluneen, angolalaisen Isabel Dos Santosin monikansallisen liikeimperiumin. Liiketoimet kytkeytyvät myös hänen isäänsä, Angolan pitkäaikaiseen presidenttiin Eduardo Dos Santosiin.

Angolan pääkaupungin mukaan nimetyt Luanda Leaks -tietomurrot ovat johtaneet ”Afrikan prinsessaksi” kutsutun Dos Santosin tilien jäädyttämiseen sekä korruptio- ja rahanpesututkimuksiin muun muassa Angolassa, Portugalissa ja Sveitsissä.

Kun Pinton kielto käyttää internetiä päättyi elokuun alussa, hän avasi Twitter-tilin, jonka kautta hän on muun muassa nokitellut Isabel Dos Santosin kanssa. Dos Santos kiistää rikosepäilyt ja on mielestään Angolan uusien vallanpitäjien poliittisen ajojahdin kohteena.

Pinto on myöntänyt vain yhdelle tiedostusvälineelle haastattelun piilopaikastaan monien turvajärjestelyjen ja varotoimien jälkeen. Saksalaisen Der Spiegelin toimittaja ja kuvaaja pääsivät tapaamaan häntä kahdesti viime viikkoina.

Pinto elää lehden mukaan idyllisessä, lehmien ja possujen laiduntamassa maaseutumaisemassa turvanaan kaksi poliisia. Piikkitukastaan tunnettu tietovuotaja valmistautuu pitkäksi ennakoituun koitokseen ”hyväntuulisena”.

Hän on kertonut ennakkoon oikeudelle katuvansa, että on rikkonut lakia päästäkseen käsiksi tietoihin. Hän on kuitenkin vakuuttunut, että tiedot auttaisivat paljastamaan vakavia rikoksia eikä hän siksi pohtinut riittävästi toimiensa seuraamuksia, Der Spiegel kertoo viime viikonloppuna julkaistussa haastattelussa.

Vakavimpiin syytteisiin Pintoa vastaan kuuluu jalkapallobisneksessä toimineen kansainvälisen Doyen-yhtiön epäilty kiristysyritys hakkeroituja arkaluonteisia tietoja vastaan. Pinto kertoo katuvansa tätä. Hän on aiemmin kertonut vain testanneensa, miten pitkälle Doyen menisi, eikä hän ottanut rahoja vastaan.

Portugalilaisen Expresso-lehden mukaan Pinto avustaa aktiivisesti rikospoliisia ja on luovuttanut tiedostoja, joissa on ”laittomasti hankittuja tietoja”. Hän on avannut pitkien salasanojen ja koodien takana olevaa dataa. Der Spiegelin mukaan Pinto on avannut kahdeksan levykettä, jotka sisältävät 17,5 teratavua dataa.

Kansainvälistä huomiota herättävää oikeudenkäyntiä pidetään mahdollisena vedenjakana siinä, missä menee likaisen pelin poikki puhaltamisen ja rangaistavan tietokonepiratismin raja.

Pintoa edustavat asianajajat ovat erikoistuneet sananvapauteen sekä tietovuotoihin ja kampanjoineet pitkään hänen vapauttamisensa puolesta. Hänen ranskalainen asianajajansa William Bourdon on edustanut muun muassa tietovuotaja Edward Snowdenia.

Snowden on Pinton pyynnöstä yksi oikeudenkäynnin todistajista. Yhdysvaltain oikeuslaitosta pakoilevan Snowdenin on määrä todistaa videoyhteyden kautta tuntemattomasta paikasta, Rui Pinton portugalilainen asianajaja Francisco Teixeira da Mota vahvisti maanantaina uutistoimisto Reutersin mukaan.

Pinton puolustus on kutsunut todistajiksi monia jalkapalloilun parissa työskenteleviä sekä muun muassa angolalaisen toimittajan ja Dos Santosien väärinkäytöksiä paljasteen aktivistin Rafael Marquesin. Esimerkiksi lahjonnan ja rahanpesun vastainen Transparency International -järjestö vaatii Pinton julistamista syyttömäksi.