Jessica A. Krugin paljastus ei vähennä hänen arvoaan käänteentekevänä historioitsijana, kollega arvioi The New York Timesille.

George Washington -yliopiston apulaisprofessori Jessica A. Krug on noussut otsikoihin Yhdysvalloissa, kun hänen nimellään julkaistiin tunteikas blogikirjoitus, jossa hän sanoo olevansa valkoinen, vaikka on tehnyt uransa afroamerikkalaisen ja karibialaisen identiteetillä.

”Olen väistänyt kokemukseni valkoisena juutalaislapsena Kansas Cityn lähiössä luoden identiteetin ensiksi pohjoisafrikkalaisena mustana, sitten Yhdysvalloissa juuret omaavana mustana ja sitten Karibiassa sukujuuria omaavana bronxilaisena mustana. Minulla ei ole mitään oikeutta tällaisiin identiteetteihin”, Krug kirjoittaa.

Asiasta kertovat esimerkiksi New York Times, Washington Post, CNN ja Guardian.

Krug vetoaa blogissa mielenterveysongelmiin, joita vastaan hän kertoo taistelleensa jo varhaisista traumoistaan asti, mutta pitää silti itseään vastuussa teosta, jota hän kutsuu anteeksiantamattomaksi.

Krugin sukulaiset muistelevat Washington Postille, että tämä oli jo lapsena hyvin kiinnostunut etnisten vähemmistöjen oikeuksista. Krug katkaisi sukulaisten mukaan yhteydet perheeseensä jo varhain.

CNN haastatteli oppilasta, jonka mukaan energinen Krug oli tämän lempiopettajia. Oppilas oli huomannut, että Krug sanoi vuoroin olevansa taustaltaan Dominikaanisesta tasavallasta ja Puerto Ricosta, mutta paljastus oli silti oppilaalle järkytys.

George Washington -yliopisto ilmoitti olevansa tietoinen blogikirjoituksesta ja varmistavansa vielä, onko se todella apulaisprofessori Krugin kirjoittama.

Krugin erikoisaloja ovat George Washington -yliopiston verkkosivujen mukaan Afrikka, Latinalainen Amerikka, afroamerikkalaisten historia, kolonialismi ja imperialismi. Hän on kirjoittanut teokset Fugitive Modernities: Politics and Identity Outside the State in Kisama, Angola, and the Americas, c. 1594-Present, julkaisuaan odottavan kirjan Fathers of No Nation sekä useita vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita.

Krugin ensimmäinen kirja nousi kahden merkittävän tietokirjapalkinnon finalistiehdokkaaksi, ja professori Yomaira Figueroa kutsuu sitä ”käänteentekeväksi” myös uusien paljastusten jälkeen.

”Monet kollegani pitävät häntä suuressa arvossa historioitsijana”, Figueroa sanoi New York Times -lehdelle. Lehden mukaan huhut Krugin etnisyydestä olivat levinneet yliopistolla ennen blogin julkaisua.

Useat mediat vertaavat tunnustusta Rachel Dolezalin tapaukseen vuonna 2015.

Afroamerikkalaisten oikeuksia puolustavan NAACP-järjestön johtoon kuulunut Dolezal osoittautui puheidensa vastaisesti valkoiseksi, kun hänen vanhempansa paljastivat asian.

Hän teki jupakasta kirjan In Full Color: Finding My Place in a Black and White World. Hän ilmoitti pitävänsä rotua sosiaalisesti konstruktoituna ja identifioituvansa yhä mustaksi.

Kirjallisuuden ystäville tapaus voi tuoda mieleen myös Philip Rothin arvostetun Ihmisen tahra -romaanin, jossa afroamerikkalainen mies nousee professoriksi juutalaisella identiteetillä ja joutuu syytetyksi rasismista afroamerikkalaisia oppilaita kohtaan.

Kirjan taustalla on nähty valkoisena pidetyn afroamerikkalaisia juuria omanneen kirjailija Anatole Broyardin tapaus, mutta Roth korosti kirjansa olevan fiktiota.