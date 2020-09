Euroopan komissio julkaisi uudet koronavirusta koskevat matkustussuosituksensa perjantaina.

Euroopan unionin jäsenmaiden kirjaviin matkustusrajoituksiin kyllästynyt komissio julkaisi perjantaina uudet suosituksensa siitä, miten Euroopassa voisi matkustaa. Kyse on suosituksista, ja jokainen jäsenmaa päättää rajarajoituksistaan kansallisesti. Esimerkiksi Suomen linja on merkittävästi komission perjantaisia ehdotuksia kireämpi.

Komissio esittää EU-maille yhteisiä arviointikriteerejä matkustamiseen. Kyseeseen tulisi yhteinen värikoodisto, yhteiset toimintaohjeet korkean koronariskin maista matkustaville sekä koordinoitu viestintä.

Komissio pyytää, että jokainen jäsenmaa huomioisi rajoituksissaan kolme asiaa. Ensimmäiseksi arvioidaan, kuinka monta positiivista tautitapausta kyseisessä maassa on ollut sataatuhatta asukasta kohti kuluneen kahden viikon aikana. Sen lisäksi arvioitaisiin, kuinka paljon kyseisessä maassa on testattu ihmisiä ja kuinka suuri osuus testeistä on ollut positiivinen.

Komission suosituksen mukaan jäsenmaiden olisi toimitettava tieto oman maansa tilanteesta joka viikko Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskukselle.

Komissio ehdottaa, että jos lähtömaassa tehdään viikoittain yli 250 testiä sataatuhatta asukasta kohden, silloin vapaata liikkuvuutta ei saisi rajoittaa, mikäli tautitapausten määrä on alle 50 tai positiivisten testien määrä olisi korkeintaan kolme prosenttia testatuista.

Komissio ehdottaa liikennevalojärjestelmää, jossa otettaisiin huomioon tautitapausten lisäksi positiivisten testitulosten osuus. Maa on punainen, jos sen tautitapausten määrä ylittää 50 ja positiivisten testien määrä ylittää kolme prosenttia tai jos uusien tautitapausten määrä on yli 150 kahden viikon aikana. Maa on harmaa, jos tietoa ei ole saatavissa.

Maa on vihreä, jos positiivisten tautitapausten määrä on alle 25 sataatuhatta asukasta kohti kahden viikon aikana ja jos positiivisten testien määrä alittaa kolme prosenttia. Komissaari Ylva Johanssonin mukaan komissio suosittaa, että matkustettaessa vihreästä maasta vihreään maahan matkustamista ei rajoitettaisi.

Oranssi luokitus tulisi, mikäli maalla olisi alle 50 tautitapausta, mutta positiivisten testien määrä ylittäisi kolme prosenttia. Oranssiin kategoriaan pääsisi myös, mikäli tautitapausten määrä olisi 25–150, mutta vähemmän kuin kolme prosenttia positiivisia testituloksia.

Komissio suosittaa, että rajoitustoimenpiteet kohdistettaisiin vain punaisiin ja harmaisiin maihin. Tällöin kyseeseen tulisi karanteeni tai koronatestaus maahantulon jälkeen, joista komissio suosittelee jälkimmäistä. Tällöin testaamisella voisi välttää karanteenin.

Johansson sanoo, että jäsenmaa voi tehdä myös oransseja alueita koskevia rajoituksia, mutta niiden pitäisi olla suosituksia, ei pakkoja.

Komissio painottaa, että se ei suosita esimerkiksi tiettyä karanteenin pituutta. Jäsenmaat päättävät komission mukaan omista keinoistaan.

Suomen hallitus on linjannut, että matkustusrajoituksista voidaan luopua, jos tarkasteltavassa maassa uusien tartuntojen määrä on enintään kahdeksan tapausta 100 000:aa henkilöä kohden edellisen kahden viikon aikana.

Toissijaisesti voidaan harkita maahantulon rajoitusten purkamista niiden maiden osalta, joissa on enintään 10 uutta tautitapausta 100 000:aa henkilöä kohden.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL julkaisi viime viikolla oman liikennevalomallinsa, joka pohjaa riskiarvion koronavirustartuntojen ilmaantuvuuteen. Vihreäksi maaksi pääsee, jos uusia koronavirustartuntoja on alle 8–10 tapausta per 100 000 asukasta viimeisen kahden viikon aikana. Oransseilla mailla ilmaantuvuusluku on 10–25, punaisilla mailla yli 25.