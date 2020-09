Kemialliset aseet

Keskiviikkona Saksan liittokansleri Angela Merkel pudotti pommin. Venäläinen oppositiohahmo Aleksei Navalnyi oli myrkytetty Neuvostoliitossa kehitetyllä kemiallisella aseella nimeltä novitšok.

Navalnyin tukijoukot ovat arvioineet, että Navalnyille annettiin tätä synteettistä hermomyrkkyä Siperian Tomskin lentokentällä hänen nauttimansa teen mukana. Samaa tai samansukuista ainetta hierottiin entisen kaksoisagentti Sergei Skripalin kodin ovenkahvaan Britannian Salisburyssa talvella 2018.

Oliko Navalnyille annettu myrkky sittenkään teessä? Kansainväliset kemiallisten aseiden asiantuntijat muistuttavat, että teeteoriasta ei ole mitään varmuutta.

”Jos Navalnyi tosiaan sai myrkkyä teen seassa, muita saastuneita alueita ei välttämättä ole”, sanoo Yhdysvaltojen presidentinhallinnon kemiallisten, biologisten ja säteilyuhkien torjunnassa työskennellyt Dan Kaszeta HS:lle.

”Kun tarkempaa tietoa ei vielä ole, on erittäin vaikeaa arvioida muille mahdollisesti koituvaa haittaa.”

Britannian armeijasta eläköitynyt eversti Hamish de Bretton-Gordon ei usko teeteoriaan.

”En olisi tuosta aivan varma. Se olisi mennyt suoraan hänen hermostoonsa ja tappanut hänet välittömästi”, de Bretton-Gordon sanoi Britannian yleisradioyhtiö BBC:lle keskiviikkona.

Yksi mahdollisuus voi de Bretton-Gordonin mukaan olla vaikkapa Navalnyin hotelli, esimerkiksi hotellihuoneen ovenkahva. Tuolloin imeytymiseen olisi kulunut aikaa ja myrkytysoireet olisivat voineet uskottavasti alkaa lentokoneessa.

Sergei ja Julija Skripalinkin oireet alkoivat vasta tuntien jälkeen. He ehtivät liikkua useissa paikoissa Salisburyn keskustassa, ja tapauksen jälkeen keskustaa siivottiin lähes puolitoista vuotta. Yksi tapausta tutkinut poliisi sai vakavia oireita ja yksi sivullinen kuoli. Tästä syystä on kaikkea muuta kuin yhdentekevää, millä tavalla Navalnyi myrkytettiin.

Dan Kaszeta­

Hamish de Bretton-Gordon on johtanut puolustusliitto Naton nopean toiminnan yksikössä kemiallisten, biologisten ja radioaktiivisten uhkien torjuntaan (CBRN) erikoistunutta pataljoonaa. Sen jälkeen hän on toiminut konsulttina esimerkiksi Syyriassa, jossa hän on kouluttanut lääkäreitä hoitamaan Bashar al-Assadin joukkojen käyttämien kemiallisten aseiden iskujen uhreja.

Khan Sheikouniin Syyriassa tehtiin huhtikuussa 2017 isku kemiallisella aseella nimeltä sariini. Iskussa kuoli kymmeniä siviilejä.­

De Bretton-Gordonin muistelmateos Chemical warrior: Saving Lives On The Front Line Of Modern Warfare ilmestyi torstaina. Hän ei vastannut HS:n haastattelupyyntöön.

Valkoisessa talossa työskennelleellä Dan Kaszetalla on nykyään oma konsultointitoimisto. Hänen kirjansa Toxic – A History of Nerve Agents From Nazi Germany to Putin's Russia ilmestyi heinäkuussa.

Novitšok on yleisnimi usealle samassa ohjelmassa kehitetylle kemiallisen aseen versiolle. Neuvostoliiton Foliant-nimisessä ohjelmassa syntyivät ainakin A-230, A-232 ja A-234. Niistä A-234 osoittautui kelvollisimmaksi, käy ilmi Kaszetan kirjasta.

Kaszetan mukaan todennäköisiä vaihtoehtoja Navalnyin myrkyttämisestä epäillyiksi ei löydy kuin Venäjältä. Muutkin laboratoriot maailmassa ovat novitšokia valmistaneet, mutta:

”Jokainen Venäjän rajojen ulkopuolella niin tehnyt on toiminut tarkassa valvonnassa kemiallisten aseiden kieltojärjestön läpinäkyvyysmääräyksiä noudattaen”, Kaszeta muistuttaa HS:lle.

”Kun katsoo, missä Navalnyin myrkyttäminen tapahtui ja millä kemikaalilla, näyttää todennäköiseltä, että Venäjää tästä on syytä epäillä.”

BBC:n haastattelussa Hamish de Bretton-Gordon syytti presidentti Vladimir Putinia Navalnyin kohtalosta melko suoraan.

”En usko että Venäjän kaltaisessa maassa voi pysyä vallassa yli 25 vuotta ellei toimi määrätietoisesti vastustajiaan kohtaan”, de Bretton-Gordon sanoi ja toivoi, että kemiallisten aseiden kieltojärjestö OPCW ryhtyisi tutkimaan Navalnyin tapausta.

Novitšokin tunnistamista ei asiantuntijoiden mukaan ole syytä epäillä. Dan Kaszetan mukaan myrkytystyyppien tunnistamiseen löytyy testivälineistöä nykyaikaisista sairaaloista.

”Mutta novitšokien tunnistamiseen tarvitaan erityinen testi, todennäköisesti sellainen, joka perustuu fluoridin uudelleenaktivointiin. Lisäksi tarvitaan erityisosaamista. Tällaista on esimerkiksi Saksan armeijan laboratoriossa.”

Kaszetan kirjasta selviää, että Saksa vilahtaa myös novitšokin historiassa. 1990-luvun puolivälissä Saksan tiedustelu onnistui saamaan näytteen novitšokista. Se lähetettiin analysoitavaksi Ruotsin puolustusvoimille ja opit jaettiin liittolaisten kanssa.

Tätä taustaa vasten ei enää näytä kovin oudolta, että Navalnyita hoidetaan juuri Saksassa.

Suoja-asuihin pukeutuneet viranomaiset tutkivat puistonpenkkiä, jolle Sergei ja Julija Skripal lyhistyivät maaliskuussa 2018 sen jälkeen kun heidät oli myrkytetty novitšokilla.­

Kemialliset aseet on kielletty käytännössä kokonaan 1990-luvulta alkaen. Kieltosopimusta valvoo OPCW, joka kommentoi Navalnyin myrkytystä torstaina. Sen mukaan epäily kemiallisen aseen käytöstä on ”erittäin huolestuttavaa”.

Hamish de Bretton-Gordonin uutuuskirjan valossa Navalnyin tapaus kuitenkin näyttää osalta jatkumoa, jossa OPCW:sta tuskin on pelastajaksi.

”On suorastaan törkeää, että tällaisia tuhovoimaisia aseita, joilla voi surmata tuhansia tai jopa miljoonia, on käytetty siviilialueilla ihmisten murhaamiseen, ja että teoista vastuussa olevat eivät ole kohdanneet todellisia seuraamuksia. Missä ovat pelotteet, jotka estäisivät heitä tekemästä tällaisia vaarallisia ja piittaamattomia tekoja uudestaan”, de Bretton-Gordon kysyy kirjansa huhtikuulle päivätyissä loppusanoissa.

Juuri Neuvostoliitossa kehitetty novitšok on noussut viime vuosina polttopisteeseen. Myös Venäjä on ratifioinut kemiallisten aseiden kieltosopimuksen, joka velvoitti tuhoamaan jäljellä olevat varastot.

Onko Venäjä ryhtynyt valmistamaan niitä uudestaan, vai eikö varastoja koskaan tuhottu?

”Tähän mennessä saamieni tietojen perusteella tähän on vielä mahdotonta vastata”, sanoo Dan Kaszeta.

”Tämä kemikaalien perhe on heidän kehittämänsä, joten heillä on tietotaito valmistaa niitä. Isoa varastoa salamurhaan tai -murhiin ei tarvita, kun pisarakin riittää tappamaan.”