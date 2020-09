Jussi Niemeläinen on raportoinut Valko-Venäjältä kymmenen vuoden ajan. Tänä kesänä hän näki siellä maan muutoksen.

1. Valko-Venäjä on nyt pattitilanteessa

Itsevaltaista presidenttiä Aljaksandr Lukašenkaa vastustavat ja uusia vaaleja vaativat mielenosoitukset ovat keränneet jo kolmena viikonloppuna valtavia ihmisjoukkoja Minskin ja muiden kaupunkien kaduille.

Protestiliikehdintä on siis niin suurta ja sitkeää, ettei Lukašenka ole saanut sitä murskattua. Se ei kuitenkaan ole ainakaan nyt riittävän suurta järisyttämään hallintoa.

Lukašenka on tehnyt selväksi, ettei suostu mihinkään vuoropuheluun. Pienen tauon jälkeen hän kovensi taas otteitaan runsas viikko sitten.

Tätä voi jatkua vielä jonkin aikaa. Mielenosoittajat vertaavatkin taistoaan maratoniin. Toisaalta Lukašenka saattaa kärjistää tilanteen hyvinkin yllättäen.

2. Lukašenka on tehnyt useita virheitä

Lukašenka on pitkään ollut paitsi kovaotteinen diktaattori myös taitava populisti. Tänä vuonna hän on kuitenkin tehnyt poliittisen virheen toisensa perään.

Koronavirusepidemian vähättely ärsytti ja loukkasi monia. Vain yhden aidon vastaehdokkaan salliminen presidentinvaaleihin yhdisti oppositiovoimat ja pettyneet kansalaiset Svjatlana Tsihanouskajan taakse. Presidentinvaaleista tuli kansanäänestys Lukašenkasta.

Lukašenka ei kampanjoinut. Vaalitulos väärennettiin murskavoitoksi, kun maltillisempi väärennös olisi vielä saatettu niellä. Vaalien jälkeen poliisi hajotti protesteja niin väkivaltaisesti, että mielenosoitukset kasvoivat moninkertaisiksi.

Kun kosketus todellisuuteen on mennyt, virheitä voi olettaa tulevan lisää. Ne voivat olla Lukašenkalle kohtalokkaita, mutta myös vaarallisia valkovenäläisille tai koko alueelle.

3. Moni ymmärsi vasta tänä vuonna, millaisessa maassa asuu

Ulkomailla Lukašenkaa on sanottu jo pitkään Euroopan viimeiseksi diktaattoriksi. Valko-Venäjällä moni on kuitenkin voinut elää varsin mukavasti, kunhan on pysynyt etäällä politiikasta. Propagandaa suoltavaa televisiotakaan ei ole ollut pakko katsoa.

Tiet ovat hyvässä kunnossa, kaupungit siistejä, ulkomaille on päässyt helposti, it-alaa on tuettu verohelpotuksin. Minskistä on tullut moderni kaupunki, jossa on hyviä ravintoloita, miellyttäviä kahviloita ja hauskoja baareja.

Useimmat tietenkin tiesivät, ettei Valko-Venäjä ollut demokratia. He eivät kuitenkaan usein tienneet väkivaltakoneiston raakuutta, elleivät olleet nähneet sitä tositoimissa mielenosoituksessa.

Törmäsin tähän Minskissä keväällä 2017, kun mielenosoittajat vastustivat niin sanottua parasiittilakia, joka määräsi työttömille sakkoja. Ensimmäiseen mielenosoitukseensa osallistuneet selittivät poliisin väkivallasta järkyttyneinä, ettei poliisi saisi toimia niin. Katsoin heitä kummissani, sillä muistin jo joulukuulta 2010, kuinka poliisin kaatamien ihmisten kallot kolisivat Itsenäisyydenaukion kiveykselle ja kuinka poliisi nosti yhden mielenosoittajan hiuksista bussiin.

4. Valko-Venäjä muuttui tänä vuonna

Minskissä on ollut jo pitkään verrattain pieni mutta aktiivinen kansalaisyhteiskunta. Se on hiljalleen kasvanut, joten modernisoituvan yhteiskunnan ja muutosta kaihtavan Lukašenkan välillä oleva kuilu on levinnyt. Silti valtaosa yhteiskunnasta oli pirstaloitunut, ja useimmat ihmiset keskittyivät vain omiin asioihinsa.

Toki tyytymättömyys oli laajaa esimerkiksi taloustilanteesta ja yleisestä näköalattomuudesta johtuen. Protestejakin on ollut säännöllisesti, mutta ne olivat lopulta varsin pieniä ja lyhytkestoisia.

Hallinnon heikko vastaus koronavirukseen sai ihmiset auttamaan toisiaan uudella tavalla ja keräämään apua sairaaloille. Aiempaa vahvemmin itsensä kansalaisiksi tunteneet ihmiset kiinnostuivat uudella tavalla myös politiikasta ja vaaleista. Kehitys ei kuitenkaan päättynyt vaaleihin.

Tämä yhteiskunnallinen muutos on merkittävä, vaikka Lukašenka pysyisi vallassa ja maasta tulisi entistä autoritaarisempi. Henkeä ei saada pakotettua enää takaisin pulloon.

5. Pelko ei ole joko tai -kysymys

Julkinen tuki Lukašenkan vastaehdokkaille, mielenosoituksiin osallistuminen ja lakkoilu on rohkeaa toimintaa.

Valko-Venäjällä viranomaiset ovat vuosia häirinneet, vanginneet ja jopa kiduttaneet kriitikoitaan, vastustajiaan ja sellaiseksi ajattelemiaan. Tänä kesänä otteet ovat koventuneet entisestään.

Ihmiset ovat silti jatkaneet protestointia. Moni ulkomainen analyytikko on sanonut pelon hävinneen. Osalta onkin, mutta osalta ei. Siksi suurmielenosoituksetkaan eivät saa kaikkia uskaltautumaan paikalle.

Toki myös Lukašenkalla on edelleen kannatusta, yleisen arvion mukaan noin 20 prosenttia. Joukkoon kuuluu paitsi hänen politiikastaan hyötyviä myös kaikenlaista muutosta pelkääviä.

Hallinto ja voimakoneisto ovat myös pysyneet uskollisina. Irtisanoutumiset ovat olleet lähinnä yksittäistapauksia. Hallinnossa on tosin paljon ihmisiä, jotka osaavat pelata moneen suuntaan. Kiinniotetut sen sijaan kertovat, että heitä pahoinpidelleet ja kiduttaneet erikoisjoukot tuntuivat elävän eri todellisuudessa ja uskovan propagandaan.

6. Venäjällä on nyt ote Lukašenkasta

Tällä haavaa paras vaihtoehto Venäjälle on heikentynyt Lukašenka.

Valko-Venäjä on aina ollut riippuvainen Venäjästä, vaikka Lukašenka on taitavasti esittänyt keikkuvansa Venäjän ja lännen välissä. Tämän jälkeen hänellä ei ole enää liikkumatilaa eikä mahdollisuutta torpata Venäjän vaatimuksia. Hänen toimensa ovat karkottamassa myös it-sektorin, joka on ollut tärkeä Venäjästä riippumaton tulonlähde.

Kyse on myös periaatteesta. Venäjä ei halua vallan vaihtuvan näin. Se voi antaa ”vääriä ajatuksia” venäläisille.

Valkovenäläiset suhtautuvat Venäjään pääsääntöisesti myönteisesti tai ainakin neutraalisti. Venäjä on vaarassa menettää heidät toimimalla väärin, mutta on vaikea sanoa, onko sillä vaikutusta Kremlin toimintaan.

7. Oppositiolla ei ole selkeää johtoa

Protestiliikehdinnässä on näkyviä hahmoja, mutta esimerkiksi Tsihanouskaja on ollut lähinnä symboli eikä johtaja.

Jossain vaiheessa selviää, onko tämä vahvuus vai heikkous. Tähän asti se on auttanut pitämään liikehdinnän yhtenäisenä. Kuppikunnilta ja poliittisilta linjaerimielisyyksiltä on vältytty, kun huomio on ollut vain Lukašenkan vastustamisessa.

Tällainen yhtenäisyys on uutta. Lukašenkan oppositioon kohdistama vaino ja painostus on pitänyt sen marginalisoituna ja pienenä, mutta sen hajanaisuuteen on vaikuttanut myös oppositiojohtajien haluttomuus keskinäiseen yhteistyöhön.

Sen korvanneella ”uudella oppositiolla” on kuitenkin edessään vielä isoja haasteita. Jossain vaiheessa sen edustajien on alettava puhua politiikasta. Samalla poliitikkojen ja kansalaisten on yritettävä opetella politiikkaa lähes nollasta.

8. Lukašenka on jo menettänyt maineensa

Tänä kesänä on nähty Lukašenkan lopun alku. Epäselvää on enää, kuinka kauan lähtöön vielä menee.

Tänä vuonna hän on varmistanut, että historia muistaa hänet väkivaltaisena, raakana ja todellisuudentajunsa menettäneenä diktaattorina, joka vallanhimossaan myi maansa Venäjälle.

Vielä jokin aika sitten oli toinenkin vaihtoehto: Kovaotteinen ja autoritaarinen johtaja, jonka valtakaudella valkovenäläiset lakkasivat pitämästä itsenäisyyttään välivaiheena ja yhdistyivät kansakunnaksi.