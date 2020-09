Tanskan kuninkaan Hannu ensimmäisen paras alus upposi Itämereen vuonna 1495. Sampi löytyi hylyn ruokakomerosta vuonna 2019.

Itämereen uponneesta Tanskan kuninkaallisen laivaston 500-vuotiaasta laivanhylystä löydettiin kaksimetrinen sinisampi, kertoo uutistoimisto AFP.

Sampi löytyi viime vuonna hylyn ruokakomerosta, kirjoittavat ruotsalaisen Lundin yliopiston arkeologit artikkelissaan Journal of Archeological Science -lehdessä ja Lundin yliopiston verkkosivuilla.

”Arkeologisten kaivausten yhteydessä vuonna 2019 hylyn sisällä upoksissa olleesta puutynnyristä paljastui lähes kokonainen ja hyvin säilynyt sinisampi”, kertovat arkeologit.

Nykyisin sampi on hyvin uhanalainen, ja arkeologit pitävät löytöä ainutlaatuisena.

Sammen säilyminen oli mahdollista vain Itämerelle tyypillisten olosuhteiden vuoksi. Itämeri on vähäsuolainen, eikä pohjassa ole mainittavasti happea.

”Hylky on hyvässä kunnossa Itämeren erikoisten olosuhteiden vuoksi. Matalasuolaisuus ei sovi alusmadoille, jotka syövät puuta maailman valtamerissä. Merenpohja on hienoa savea, täydellistä orgaanisen aineen säilömiseen, ja matala happipitoisuus auttaa edelleen orgaanisen aineen säilymistä”, kuvailee Lundin yliopiston Brendan Foley.

Hylky on peräisin retkeltä, jonka Kuningas Hannu I teki Ruotsiin vuonna 1495 parhaalla aluksellaan Gribshundenilla. Hän olisi halunnut saada Ruotsin liittoutumaan Tanskan kruunun alle Kalmarin unioniin.

”Emme tulkitse kalaa niinkään lahjana vaan arvovallan osoituksena”, Foley sanoo.

”Yksi mahdollinen tulkinta, joka on meistä paras, kun ottaa huomioon matkan poliittisen luonteen on, että se on osa Hannu ensimmäisen hienovaraista yritystä saada Ruotsin aateliset liittymään Kalmarin unioniin.”

Laiva kuitenkin upposi arvokkaine lasteineen silloin tanskalaisen, nyttemmin ruotsalaisen Ronnebyn edustalle. Kuningas itse ei ollut kyydissä.