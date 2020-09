IAEA: Iranilla on kymmenen­kertaisesti sallittu määrä uraania

Rikastusaste on kuitenkin hyvin kaukana ydinasekelpoisesta uraanista.

Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n mukaan Iranilla on varastoissaan yli kymmenkertaisesti enemmän uraania kuin mitä iranilaisilla saisi vuoden 2015 ydinsopimuksen mukaan olla, kertoivat kansainväliset uutistoimistot IAEA:n raportista.

Yhdysvallat on syyttänyt Irania sopimuksen rikkomisesta ja presidentti Donald Trump halunnut maansa vetäytyvän vuosikausia neuvotellusta vaikeasta sopimuksesta. Vuoden 2015 sopimuksen mukaan Iran ei kehitä ydinaseita ja saa vastineeksi helpotuksia muun muassa kaupankäyntiin. Yhdysvaltojen vetäydyttyä sopimuksesta iranilaisten kaupankäynti ja suhteiden ylläpito on vaikeutunut tuntuvasti myös muiden, esimerkiksi eurooppalaisten kanssa.

IAEA:n raportoima määrä uraania on kuitenkin vain pieni osa verrattuna siihen määrään rikastettua uraania, mikä Iranilla oli hallussaan ennen vuoden 2015 sopimusta. Uraani on rikastettava, jotta sitä voidaan käyttää ydinaseissa.

Iran on myös rikastanut uraania väkevämmäksi kuin mitä se sopimuksen saisi tehdä. Iran on rikastanut uraania 4,5-prosenttiseksi, kun sallittu raja olisi noin 3,7 prosenttia. Tämä on kuitenkin kaukana asekelpoisesta uraanista, sillä ydinaseissa uraani pitäisi rikastaa noin 90-prosenttiseksi.

Iranilaiset ovat IAEA:n mukaan rikkoneet sopimusta myös valmisteluilla, joiden tarkoituksena on asentaa niin kutsuttuja sentrifugeja Natanzin maanalaiselle rikastuslaitokselle. Uraanin rikastamiseen käytettäviä sentrifugeja tarvitaan ydinasekelpoisen materiaalin tuottamiseen.

Natanzin ydinlaitos on ollut keskeinen Iranin ydinohjelmassa. Yhdysvallat ja Israel onnistuivat ujuttamaan sen tietokoneisiin Stuxnet-haittaohjelman jo vuonna 2009. Israelin tiedustelupalvelu Mossad onnistui ilmeisesti tuolloin värväämään myyrän, joka kuljetti haittaohjelman fyysisesti sisään laitokseen. Kesällä räjähdys ja tulipalo Natanzin ydinlaitoksella oli ilmeisesti Israelin tiedustelupalvelun sabotaasi.

IAEA kertoi, että Iran on hiljattain suostunut päästämään järjestön tarkastajat kahdelle iranilaiselle ydinlaitokselle. Ensimmäinen tarkastuskäynneistä onkin jo tehty, IAEA kertoi. Toinen tarkastuskäynti on tarkoitus tehdä myöhemmin syyskuussa.

Esimerkiksi viime vuonna Iran perui YK:n ydintarkastajan pääsyn maahan. Pääsyn estämistä pidettiin jatkona Iranin suunnitelmille tehostaa maan ydinohjelmaa.

Iran on toistuvasti sanonut, että sen ydinohjelma on rauhanomainen eikä se tähtää ydinaseen hankkimiseen.