Euroopan unioni on neuvottelee neljän koronarokotevalmistajan kanssa, ja on tehnyt sopimuksen Astra Zenecan rokotteesta. Komission mukaan ensimmäiset rokoteannokset tulisivat jo ennen vuodenvaihdetta, jolloin myös Suomi saisi rokotteita.

Bryssel

Ensimmäiset koronavirusrokotteet saattavat saapua Euroopan unionin jäsenmaille jo tämän vuoden aikana. Markkinoille rokotetta odotetaan marraskuussa, minkä jälkeen ensimmäinen erä rokotteita voisi saapua myös Suomeen.

Suomi on mukana Euroopan unionin rokoteneuvotteluissa, joissa ensimmäinen sopimus 300 miljoonan annoksen ja 100 miljoonan lisäannoksen ostamiseksi tehtiin elokuun puolivälissä. EU solmi sopimuksen Astra Zeneca -yrityksen kanssa, jonka Oxfordin yliopiston kehittämän rokotteen viimeisimmät testitulokset ovat tulossa lokakuussa.

Uutta tietoa on, että ensimmäinen 30 miljoonan rokotteen erä voitaisiin saada EU-maihin jo loppuvuoden aikana. Komission asiaa tuntevan edustajan mukaan rokotteet jaetaan EU-maiden väestöosuuksien mukaan. Eurostatin väestötilaston mukaan Suomen osuus 30 miljoonasta rokotteesta olisi 370 000.

Sosiaali- ja terveysministeriön ylilääkäri Sari Ekholm ei vahvista komission antamia lukuja, ja painottaa, että mikä tahansa tämänhetkinen arvio rokotteen mahdollisesta aikataulusta voi olla liian optimistinen.

”Rokote tarvitsee Euroopan lääkeviraston myöntämän luvan ennen käyttöä, ja sen pitää olla tutkittu ja valmistettu eurooppalaisten standardien mukaan”, Ekholm sanoo.

Ekholmin mukaan lokakuussa tulevat kolmannen vaiheen tutkimukset ennakoivat paremmin, onko rokotteella mahdollisuuksia myyntilupaan.

Esimerkiksi Maailman terveysjärjestö WHO arvioi, ettei laajamittainen koronarokottaminen pääse käyntiin ennen ensi vuoden puoltaväliä. Yksittäiset EU-maat ovat antaneet omia arvioita rokottamisvauhdista. Belgia esimerkiksi arvioi, että kansalaisia voitaisiin rokottaa maaliskuussa, Itävallan terveysministeri taas antoi ajankohdaksi tammikuun.

Suomi ei ole Ekholmin mukaan tehnyt vielä päätöstä siitä, kenelle ensimmäiset rokotteet mahdollisesti annettaisiin.

”Se riippuu myös paljon rokotteesta, ja mitä ehtoja myyntilupaan merkitään. Siinä voi olla esimerkiksi ikärajoitteita.”

Lue myös: Suomi varautuu hankkimaan useita koronavirusrokotteita, joista yhdellä tehdään jo ihmiskokeita

Komission edustajan mukaan moni EU-maa on suunnitellut rokottavansa väestöstä 30 prosenttia tai enemmän. EU on arvioinut, että noin 400 miljoonan rokotteen varaaminen riittäisi EU-maiden tarpeisiin. Lopullinen määrä riippuu esimerkiksi siitä, tarvitaanko rokotteita yksi vai kaksi annosta.

On todennäköistä, että Suomi saa ensimmäiset rokotteensa juuri Euroopan unionin neuvottelemien sopimusten kautta. Niistä vastaa komission kyproslainen terveyskomissaari Stella Kyriakides.

Kyriakidesin koko kesä on kulunut rokoteneuvotteluissa, ja nyt tuloksiakin alkaa syntyä. Astra Zenecan lisäksi EU on komissaarin mukaan lähellä neuvottelutulosta neljän muun lääkeyrityksen kanssa. Näitä ovat Sanofi-GSK, Johnson&Johnson, Curevac ja Moderna. Kyriakidesin listan ulkopuolelta komissio on kertonut, että se neuvottelee myös Biontechin kanssa.

Kyriakidesin mukaan EU haluaa varmistaa rokotesopimuksillaan, että EU-mailla on käytössä mahdollisimman laaja valinnanvara. Esimerkiksi Curevac ja Moderna kehittelevät niin kutsuttua RNA-rokotetyyppiä, jollaista ei ole vielä ollut käytössä.

Suomessa on noussut keskusteluun erityisesti Sanofin rokote, jonka koronarokotteessa on sama apuaine kuin Suomessa narkolepsiaa aiheuttaneessa Pandemrixissa. Kyriakides vakuuttaa, että neuvotteluissa on huomioitu rokotettavien turvallisuus.

”Jokaisen koronarokotekandidaatin on läpäistävä Euroopan lääkeviraston vaatimukset, ja jos vakavia sivuvaikutuksia havaitaan, rokote vedetään pois Euroopassa”, Kyriakides vastaa sähköpostihaastattelussa.

”Emme tee koskaan kompromisseja kansalaisten terveydellä”, hän jatkaa.

Suomi voi myös itse päättää, lähteekö se mukaan EU:n uusiin rokotesopimuksiin. Ekholmin mukaan keskusteluja eri rokotteiden apuaineista on käyty.

”Sikainfluenssasta on niin vähän aikaan, ettei keskustelu ole unohtunut. Suomi ei kuitenkaan ole vielä linjannut kantaansa mahdolliseen tuleviin sopimuksiin.”

Tähän mennessä kaikki 27 jäsenmaata ovat sitoutuneet ostamaan Astra Zenecan rokotetta, jos se läpäisee vaatimukset. EU:n ehtona on, että jäsenmaa myös ostaa rokotteen sopimukseen sitoutumisen jälkeen.

Koronavirusrokote tehdään kovalla kiireellä, sillä yleensä kehitystyö vie kymmenisen vuotta. Nyt ensimmäinen rokote aiotaan saada markkinoille jopa alle vuoden kuluttua pandemian puhkeamisesta.

Kyriakides painottaa, että EU:n tarkoituksena on varmistaa rokotteen saanti EU-maille mutta myös tukea rokotteen valmistamista yleisesti. Näin rokote saadaan käyttöön nopeasti myös esimerkiksi kehittyvissä maissa.

”Työskentelemme yhdessä lääkeyritysten kanssa, jotta voimme parantaa niiden tietämystä ja tutkimus- ja kehitystyötä, jotta turvallinen rokote saadaan mahdollisimman nopeasti kansalaisille ympäri maailmaa.”

Komissio kertoi tällä viikolla, että EU osallistuu myös 400 miljoonalla eurolla WHO:n vetämään koronarokotealoitteeseen, jonka tarkoitus on turvata rokotteen saaminen eri puolilla maailmaa.

Sopimuksessa EU sitoutuu rahoittamaan Astra Zenecan rokotekehitystä 336 miljoonalla eurolla. Raha tulee EU-budjetista. Jäsenmaat ostavat itse lopulliset rokotteet.

”Rokoteannoksen lopullista hinta-arviota ei ole mahdollista yksilöidä tässä vaiheessa, sillä neuvottelut ovat vielä kesken usean muun yrityksen kanssa”, Kyriakides kirjoittaa.

Suomi on varannut tähän mennessä budjetissaan koronavirusrokotehankintoihin 110 miljoonaa euroa.