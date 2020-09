Trumpin mielestä koulutukset ovat epäamerikkalaista propagandaa.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on määrännyt valtion virastot lopettamaan työntekijöiden rasisminvastaiset koulutustilaisuudet sillä perusteella, että ne ovat epäamerikkalaista propagandaa, kertoo Valkoinen talo.

Valkoisen talon lausunnon mukaan virkamiesten on edellytetty osallistuvan koulutustilaisuuksiin, joissa heille on kerrottu, että ”käytännössä kaikki valkoiset ovat osallisena rasismiin” tai heidän on sanottu ”hyötyvän rasismista”.

Valkoisen talon budjettiosasto on määrätty ”varmistamaan, että liittovaltion virastot lopettavat veronmaksajien varojen käyttämisen epäamerikkalaisiin propagandatilaisuuksiin”.

Yhdysvalloissa on ollut tänä vuonna lukuisia väkivaltaisia mielenosoituksia, joissa on protestoitu poliisin toimintaa mustia kohtaan. Toukokuussa Minneapolisissa musta George Floyd kuoli valkoisten poliisien tekemän pidätyksen yhteydessä, ja hiljattain Wisconsinin Kenoshassa valkoinen poliisi ampui pidätyksen yhteydessä useita kertoja mustaa Jacob Blakea selkään.

Trump vieraili Kenoshassa syyskuun ensimmäisenä päivänä. Hänen kantansa ilmeni muun muassa siitä, että tiedotustilaisuudessa hän kutsui Kenoshan poliisia vastustavia väkivaltaisuuksia ”terroriksi”.

Trumpilta ei ole tippunut sympatiaa edes rauhanomaisesti mieltään rasismia vastaan osoittaneille ihmisille. Brittilehti Guardianin mukaan eräs paikalla ollut toimittaja kysyi rauhanomaiset mielenosoitukset nähtyään Trumpilta, uskooko tämä rakenteellisen rasismin olevan ongelma Yhdysvalloissa. Presidentti kieltäytyi sanomasta, että olisi:

”Palaat jatkuvasti päinvastaiseen kysymykseen. Meidän pitäisi puhua väkivallasta, jota näemme täällä, Portlandissa ja muualla.”

