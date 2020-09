Länsimaissa epäillään, että Kiina pidättää ulkomaiden kansalaisia myös kostaakseen ja kiristääkseen näiden kotimaita.

Kiinasta kantautuu vähän väliä näyttäviä uutisia siitä, kuinka oikeuslaitos ottaa kiinni ja tuomitsee Kiinassa asuvia ja vierailevia länsimaiden kansalaisia.

Länsimaissa epäillään, että joissakin näistä tapauksissa on kyse Kiinan kostosta tai painostuksesta.

Voi jopa olla niin, että viaton henkilö joutuu oman kotimaansa ja Kiinan välisten riitojen sijaiskärsijäksi. Ainakin Australia on varoittanut vastikään kansalaisiaan matkustamasta Kiinaan, koska heidät saatetaan pidättää mielivaltaisesti.

Kiina on ilmoittanut moneen kertaan, että tällaiset epäilyt ovat turhia ja että Kiinassa joutuu virkavallan kanssa tekemisiin vain jos rikkoo lakeja. Kiinaan olisi siis turvallista mennä, kunhan on lainkuuliainen.

Voiko siis suomalainen matkustaa turvallisin ja huolettomin mielin Kiinaan? Vai uhkaako häkki heilahtaa?

Katsotaanpa ensin muutamaa tapausta, mitä ulkomaalaisille on käynyt.

Valtiollisten kiistojen välikappaleiksi vahvimmin epäillään joutuneen kahden kanadalaisen Michaelin, entisen diplomaatin Michael Kovrigin ja konsultin Michael Spavorin. Heidät pidätettiin Kiinassa vuonna 2018.

Vähän aiemmin Kanada oli pidättänyt Yhdysvaltain pyynnöstä kiinalaisen Huawei-jättiyrityksen talousjohtajan Meng Wanzhoun Vancouverin lentokentällä. Meng on myös Huawein vaikutusvaltaisen perustajan ja toimitusjohtajan tytär. Yhdysvallat syyttää Mengia Iranin talouspakotteiden rikkomisesta, minkä Meng kiistää.

Kiina raivostui pidätyksestä, ja piti sitä Yhdysvaltain vainona Huaweita kohtaan.

Nyt kesäkuussa 2020 Kiina ilmoitti syyttävänsä kanadalaismiehiä vakoilusta. Tämä tapahtui muutama viikko sen jälkeen, kun Kanadassa Mengin luovutustapaus eteni oikeudessa ison askeleen. Kiinan toimintaa onkin kutsuttu panttivankidiplomatiaksi.

Kansainväliset ihmisoikeusjärjestöt tuomitsivat Kiinan toimet kuin yhdestä suusta.

”Kiina on lavastanut oman valeoikeuden prosessinsa oikean Vancouverin oikeusprosessin tahtiin”, kuvaili Kanadan entinen Kiinan-suurlähettiläs David Mulroney The New York Timesille.

Kanadalainen riippumaton oikeuslaitos todellakin eroaa kiinalaisesta oikeuslaitoksesta.

Kiinassa oikeutta ei jaeta puolueettomasti, vaan järjestelmä toimii kuten maata johtava kommunistinen puolue käskee. Niinpä puolue halutessaan sanelee sekä pidätykset, syytteet että tuomiot. Oikeudenkäytöstä puuttuu läpinäkyvyys.

Kanadan ja Kiinan oikeusjärjestelmien eroa on korostanut Mengin ja Michaeleiden kohtelu. Meng pääsi lunnaat maksettuaan asumaan kahdessa sukunsa omistamassa kanadalaisessa kartanossa. Michaelit puolestaan ovat viettäneet aikansa ensin eristyksessä ja sitten pienessä sellissä. Vähäisetkin diplomaattien ja asianajajan vierailut kiellettiin pitkäksi aikaa pandemian vuoksi.

The Globe and Mail -lehden julkaisemat otteet Michael Kovrigin perheelleen lähettämistä kirjeistä kertovat ankeasta ja eristetystä elämästä. Hän voi kirjoittaa kirjeitä muutaman tunnin kerran kuussa ja silloin hänelle annetaan kynä. Hän saa syödäkseen riisiä ja joskus myös vihanneksia.

Kovrig ei ilmeisesti edes tiennyt pandemiasta ennen kuin kuuli siitä suvultaan, kun hän sai luvan puhua puhelimessa sairaan isänsä kanssa.

Kiinassa viranomaiset voivat pitää epäiltyä puolikin vuotta pidätettynä ja kuulusteltuna eristyksissä salaisessa paikassa tavallisen oikeusreitin ulkopuolella. Asiasta ei useimmiten ilmoiteta edes omaisille, kertoo aasialaisten maiden oikeudenkäyttöä vahtiva Safeguard Defenders -järjestön tuore raportti. Nämä ihmiset ikään kuin katoavat.

Tällainen pidätysjärjestelmä on tiuhaan käytössä. Se on siinäkin mielessä ikävä, että ulkomaalainen ei voi saada tällaisen kiinnioton aikana diplomaattista apua tai oikeudellista neuvontaa, kertoo Peter Dahlin haastattelussa. Hän johtaa Safeguard Defendersia.

Tämä on ajankohtainen asia, sillä tällä viikolla selvisi, että viranomaiset ovat vieneet Kiinassa työskentelevän Australian kansalaisen Cheng Lein johonkin salaisista pidätyspaikoista kolme viikkoa sitten. Syytä ei ole kerrottu.

Kiinan uusin, paljon näkyvyyttä saanut ulkomaalaisen pidätys osui australialaiseen Cheng Leihin. Cheng on ollut otettuna kiinni kolmisen viikkoa.­

Cheng Lei on tunnettu talousohjelman ankkuri Kiinan television englanninkielisellä CGTN-kanavalla. Vielä ei pystytä sanomaan, onko Chengin pidätyksen todellinen syy oikea rikos, Kiinan ja Australian huonot suhteet vai joku muu.

Länsimediassa on kuitenkin ollut Chengista runsaasti juttuja, joissa muistutetaan valtioiden välisistä mittelöistä ja spekuloidaan yhteydellä.

Peter Dahlinin mukaan ainakin kymmenen valtion kansalaisia on parhaillaan rinnakkaisen pidätysjärjestelmän syövereissä ”kadoksissa”, mutta usein valtiot pyrkivät salaamaan asian.

Tietenkin valtaosa tällä tavoin kadonneista on Kiinan kansalaisia. Dahlin muistuttaa, että yhden kiinalaisen tutkijan pidättämisellä on suomalaiset yhteydet.

Dahlin tarkoittaa Suomessa Ilmatieteen laitoksella työskennellyttä Kiinan kansalaista Wang Zhania, joka otettiin kiinni viime vuoden lokakuussa Kiinan-matkallaan. Hän oli jakanut internetissä Kiina-kriittisiä kirjoituksia, mikä voi olla pidätyksen syy tai sitten ei. Viime syksynä viestimissä kerrottiin, että häntä epäillään valtion vastaisesta toiminnasta.

Dahlin hoputtaakin Suomen valtiota toimimaan tiukemmin tutkijan puolesta.

Voisiko joku tavallinen, viaton suomalainen joutua Kiinassa valtiollisten kosto- tai kiristystoimien kohteeksi, jos Suomen ja Kiinan valtio alkavat riidellä?

”Teoriassa kyllä”, sanoo Kiinan yhteiskunnan ja kulttuurin professori Matti Nojonen Lapin yliopistosta.

”Ei Suomella ole mitään erityisasemaa Kiinan suhteen.”

Tämä on tällä hetkellä kuitenkin teoreettinen uhka, sillä Kiinalla ja Suomella on hyvät ja ongelmattomat suhteet.

Nojonen muistuttaa kuitenkin, että vielä jokin vuosi sitten Kiinan ja Australian suhteetkin kukoistivat. Hyvällä mallilla olivat pitkään myös esimerkiksi Ruotsin ja Tanskan suhteet Kiinaan, mutta nyt ne ovat eri syistä mytyssä.

Nojonen antaa esimerkin: Suhteet saattavat lähteä täysin odottamatta kiistojen tielle, jos joku suomalainen suututtaa vaikkapa ihmisoikeuspuheillaan tai teoillaan Kiinan ja Suomi joutuu puolustamaan kansalaistaan.

Samoista tilanteiden nopeista muutoksista muistuttaa Peter Dahlin.

”Suomella tulee vielä olemaan konflikti Kiinan kanssa, se on väistämätöntä. Se on vain ajan kysymys”, Dahlin sanoo.

”Konfliktin ilmaannuttua suomalaisilla on Kiinassa samanlaisia riskejä kuin australialaisilla tai kanadalaisilla nyt.”

Jotkut Kiinan ulkomaalaisiin kohdistamat oikeustoimet ovat sellaisia, että rikokset vaikuttavat aidoilta, mutta tuomioiden ajankohta on saanut länsimaat epäilemään kosto- tai pelotteluelementtiä.

Esimerkiksi käy Kiinan kesäkuinen ilmoitus, että se on tuominnut kuolemaan australialaisen miehen huumeiden salakuljetuksesta. Tapauksen tekee epäilyttäväksi se, että mies pidätettiin jo vuonna 2013.

Kiina ja Australia ovat riidelleet kuuluvasti viime aikoina. Australia on kieltänyt Huaweita toimittamasta 5G-verkon osia ja syyttänyt Kiinaa monenlaisista vaikutusyrityksistä. Australia suututti Kiinan erityisen kovasti vaatimalla puolueetonta selvitystä koronaviruksen alkuperästä.

Kiina puolestaan on kieltänyt australialaisen naudanlihan tuonnin ja varoittanut kiinalaisopiskelijoita rasismista Australiassa.

Joissain tapauksissa on vaikea tietää, kostetaanko pidätyksellä tai oikeustoimilla mahdollisesti valtiolle vai yksilölle vai molemmille.

Esimerkiksi australialainen kirjailija Yang Hengjun pidätettiin viime vuoden tammikuussa Kiinan-matkallaan, ja häntä syytetään vakoilusta. Yang on aikanaan esittänyt julkista kritiikkiä Kiinan johtoa kohtaan.

Yangin annettiin tavata asianajajaansa ensimmäistä kertaa tällä viikolla, yli puolitoista vuotta pidätyksen jälkeen, kertoi The Guardian-lehti.

Myös äskettäin epävirallisesti pidätetty uutisankkuri Cheng Lei on puhunut avoimesti vapauksien rajoituksista Kiinassa, mutta toisaalta hän on ollut innokas Kiinan poliittisen ja taloudellisen linjan puolustaja.

Hongkongilaiset osoittivat mieltä Gui Minhain vapauttamisen puolesta. Ruotsalainen kirjankustantaja istuu Kiinassa vankilassa.­

Ruotsalainen kirjakauppias Gui Minhai suututti varmastikin Kiinan omilla toimillaan eli kustantamalla skandaalikirjoja kiinalaisjohtajista Hongkongissa. Luultavasti siksi kiinalaiset sieppasivat hänet Thaimaan-lomalla ja pidättivät vuonna 2015.

Kun Gui tuomittiin nyt helmikuussa eli viisi vuotta myöhemmin kymmeneksi vuodeksi tiedustelutietojen vuotamisesta ulkomaille, Kiinan ja Ruotsin suhteet olivat jo ruvella.

On myös aika selkeitä tapauksia, joissa pidätyksen syynä ovat henkilön omat toimet, eivät välttämättä rikolliset vaan Kiinaa ärsyttävät sanat ja teot.

Kun tässäkin jutussa haastateltu ruotsalainen Peter Dahlin otettiin kiinni 23 päiväksi vuonna 2016, hän oli mitä ilmeisemmin aivan itse hermostuttanut kiinalaisviranomaiset. Hän veti Kiinassa oikeudellista neuvontaa tarjoavaa kansalaisjärjestöä.

Matti Nojonen sanoo, että vaikka Suomella ja Kiinalla on ongelmattomat välit, Suomen kansalaisuus ei tuo Kiinassa erityisturvaa. Jos suomalainen Kiinassa ollessaan alkaa vaikka näyttävästi tukea ankarasti kiellettyä Falun Gong -liikettä tai tiibetiläisten maanpaossa asuvaa johtajaa Dalai Lamaa, häkki voi hyvinkin heilahtaa.

Jos suomalainen sen sijaan on sattunut Suomessa ollessaan lausumaan julkisesti Kiinaa ärsyttäviä asioita, hän voi huoletta mennä Kiinaan, Nojonen uskoo.

”Kiinaan on suomalaisen turvallista mennä, jos vain saa viisumin. Jo viisumiprosessissa karsitaan ne, joita Kiina ei halua maahansa.”