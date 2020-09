Konservatiivisen tv-kanavan suosion nousu teki siitä itsenäisemmän. Trumpin huhutaan haaveilevan omasta Trump-TV:stä.

Yhdysvaltalaisen liberaalilehden The Atlanticin torstaiset väitteet presidentti Donald Trumpin veteraaneja halveksivista puheista johtivat viikonvaihteessa tähän asti pahimpaan välirikkoon Trumpin ja konservatiivisen tv-kanavan Foxin välillä. Riidan keskiöön nousi kanavan turvallisuuspolitiikan toimittaja Jennifer Griffin.

Griffin vahvisti Fox Newsin suorassa uutislähetyksessä perjantaina suurimman osan The Atlanticin väitteistä vedoten kahteen nimettömään lähteeseen Trumpin hallinnossa.

Molemmat Griffinin lähteet olivat mukana Trumpin Ranskan-vierailulla 2018, joka nousi kohun keskiöön. Presidentti jätti tuolloin ensimmäisen maailmansodan amerikkalaisuhrien muistamisen väliin Aisne-Marnen hautausmaalla ja nimitti heitä The Atlanticin mukaan ”luusereiksi ja ääliöiksi”.

Griffin toisti väitteensä Twitter-tilillään samana päivänä ja täsmensi niitä. Hänen mukaansa Trump päätti itse, ettei lähde Aisne-Marnen hautausmaalle Ranskan-matkalla 2018 ja haukkui päälle veteraaneja.

Suurin syy Griffinin lähteiden mukaan oli, että presidentti oli pahalla tuulella. Tähän taas oli syypää Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Tämä oli hieman aiemmin pohtinut presidenttien keskustelussa ”Euroopan oman armeijan” perustamista, koska Eurooppa ei Trumpia näytä kiinnostavan.

Lisäksi Griffinin lähteet vahvistivat Vietnamin sodan veteraanien haukkumisen, sotaan lähtijöiden typeryyden hämmästelyn ylipäätään ja sodassa haavoittuneiden pitämisen poissa paraatista 2017, koska ”se ei näytä hyvältä” ja ”amerikkalaiset eivät pidä sellaisesta”.

Trump reagoi omalla twiitillään samana iltana. Hän linkitti kommenttiinsa äärioikeistolaisena pidetyn Breitbart-sivuston jutun, jonka mukaan ”Griffin ei vahvistanut The Atlanticin jutun hekumallisimpia kohtia”.

Trumpin oma kommentti kuului: ”Jennifer Griffin pitäisi erottaa tällaisesta raportoinnista. Hän ei edes soittanut meille pyytääkseen kommenttia. Fox News on mennyttä!”

Foxin jatkouutisissa Trumpin kiistämiset olivat kärjessä ja oman toimittajan väitteet jäivät taka-alalle. Osa Griffinin kollegoista kuitenkin nousi puolustamaan häntä.

Foxin ja Trumpin yhteiselo alkoi 2016 vaalikampanjoinnin aikana, jolloin mediamoguli Rupert Murdochin perustamalla kanavalla huomattiin Trumpin vetovoima.

Kanava ryhtyi näyttämään muun muassa Trumpin kampanjatilaisuuksia suorina, ja Trumpin vaalivoiton jälkeen yhteistyö jatkui. Trumpin kantoja hehkuttavat kommentaattorit ja juontajat täyttivät Foxin ruudun ja radiokanavan.

Joukon etunenässä on ollut ykkösjuontaja Sean Hannity, jolla on hallussaan Trump-haastattelujen maailmanennätys ja jonka sanotaan roikkuvan jatkuvasti puhelimessa puhumassa Trumpin kanssa. Tiedonkulku on kaksisuuntaista, nimittäin Trumpin on kerrottu kuluttavan pari tuntia joka aamu Fox Newsin tuijottamiseen.

Foxin idea on kuitenkin ollut konservatiivisten näkemysten ja kovan uutistyön yhdistäminen, ja uutistoimituksen sukset ovat silloin tällöin olleet ristissä Trumpia ylistävän kommentaattoriosaston kanssa.

Viime vuoden joulukuussa Foxin uutisankkuri Julie Banderas menetti julkisesti hermonsa, kun uutisointi valtion virastojen kiinnipanosta budjettiriidan vuoksi ja Trumpin ajaman Meksikon rajamuurin rahoituksesta eivät kelvanneet presidentille.

Nykyistä Trumpin vaalikampanjaa Fox ei ole seurannut lainkaan niin tunnollisesti kuin kampanjaa neljä vuotta sitten. Foxilla on varaa vetää omaa linjaa, sillä kanava on tärkeämpi presidentille kuin presidentti kanavalle.

Mediatutkimusyhtiö Nielsenin vuositilaston mukaan kaapelikanavat Fox ja Fox News nousivat viime vuonna Yhdysvaltain neljänneksi katsotuimmiksi heti kolmen perinteisen suurkanavan jälkeen. Ja Fox oli ainoa, jonka katsojaluvut kasvoivat. Tänä kesänä Fox on ajoittain hakannut kaikki kilpailijat.

Samaan aikaan Trump on kääntänyt katsettaan toisaalle. Hän antanut haastatteluja liikemies Robert Herringin perustamalle One America Newsille eli OAN:lle. Konservatiivinen kanava on pysynyt uskollisena presidentille ja sen Valkoisen talon kirjeenvaihtaja saa aina Trumpilta suunvuoron.

Suuren yleisön näkemyksiin OAN:n toimituspolitiikalla ei ole suurta vaikutusta. Kanava näkyy 35 miljoonassa taloudessa Yhdysvalloissa, Fox taas 90 miljoonassa. OAN:n katsojaluvut jäävät murto-osaan Foxin luvuista.

Mutta ehkä Trump aikoo korjata OAN:n katsojaluvut. Presidentin huhutaan haaveilleen pitkään omasta kanavasta, Trump-TV:stä.

The Wall Street Journal raportoi viime tammikuussa Trumpin aikeista ostaa koko OAN. Kesällä huhuttiin, että asialla olisi presidentin poika Donald Trump nuorempi eli Don Jr. Trumpin esikunnasta väite on kiistetty.

Trumpin vaalitappion mahdollisuus on antanut vauhtia huhuille. Presidentin oma tv-kanava olisi varmasti ollut Yhdysvalloissa liikaa, mutta siviili-Trump voisi puhua omalla kanavallaan niin pitkään kuin huvittaa.