Kaakkois-Englannin Ashford äänesti neljä vuotta sitten EU-eron puolesta. Kohta lankeaa brexit-lasku, kun vanhan kirkon viereen nousee kahden tuhannen rekan odottelualue. Kauppaan tulee kitkaa, kun brexitin siirtymäkausi loppuu.

Ashford, Kent

Siitä on jo yli neljä vuotta, kun Ashfordin kaupunki Kaakkois-Englannissa äänesti kirkkaasti Britannian EU-eron puolesta.

Nyt on palkinnon – vai pitäisikö sanoa seuraamusten – aika.

Ashfordin laitamille Stevingtoniin nousee 2 000 rekan pysäköintialue. Luvassa on raskasta liikennettä joka päivä kellon ympäri.

Jättiparkkia tarvitaan, koska brexit tuo kauppaan kitkaa. Sen myöntää pääministeri Boris Johnsonin konservatiivihallituskin.

Uudet rajatarkastukset alkavat 1. päivänä tammikuuta 2021, kun EU-eron siirtymäkausi päättyy. Luvassa on pitkiä jonoja, kun rekat odottavat vuoroaan.

Paikalliset kutsuvat vanhalle pellolle nousevaa yhdentoista hehtaarin jättiparkkia nimellä Farage’s Garage eli Brexit-puolueen johtajan Nigel Faragen autotalliksi.

Kaakkois-Englannissa sijaitsevaan Ashfordiin nousee kahden tuhannen rekan pysäköintialue. Jättiparkkia tarvitaan, koska brexitin luoma byrokratia hidastaa liikennettä Englannista Manner-Eurooppaan.­

Osa paikallisista on tyrmistynyt pian alkavasta rekkarallista. Osa suhtautuu asiaan tyynen filosofisesti.

”Olisihan parkki saanut olla pienempi, mutta näillä mennään”, sanoo kampaaja Wendy Pryor, jonka kotitalo sijaitsee vain vajaan kilometrin päässä uudesta parkkialueesta.

Samaa mieltä on hänen eläkkeellä oleva miehensä Anthony Pryor. Kumpikin äänesti kesäkuussa 2016 brexitin puolesta.

Näillä mennään, tuumii rekkaparkista Pryorin pariskunta eli Anthony ja Wendy. Kotitalo sijaitsee vajaan kilometrin päässä kahden tuhannen rekan pysäköintialueesta.­

Eniten Pryoreita huolestuttaa se, kuinka lisäliikenne vaikuttaa maaseudun rauhaan.

Aviomiehen mielestä voi silti olla jopa hyvä, että rekoille tulee oma iso pysäköintialue.

”Aiemmin jos Ranskan puolella on vaikka lakkoiltu, ovat rajalle jonottaneet rekat tukkineet ajotiet. Paikallinen liikenne on ollut jumissa.”

Näillä mennään eli It is what it is on kommentti, jonka Ashfordissa kuulee monta kertaa.

Kukaan ei ainakaan myönnä, että olisi äänestänyt brexitiä vastaan, jos olisi tiennyt mitä tuleman pitää.

Moni EU-eron seuraamus on paljastunut kuitenkin vasta jälkikäteen. Harva aavisti keväällä 2016, että EU:sta lähteminen merkitsee samalla myös sisämarkkinoiden ja tulliliiton jättämistä.

Nyt koneet tasoittavat peltoa Ashfordin rekkaparkkia varten. Parkin varjoon jää Pyhän Maryn kirkko, joka on seissyt samassa paikassa jo yli tuhat vuotta.

Sevingtonin kirkko jää aivan rekkaparkin viereen. Pyhän Maryn kirkko on sijainnut samalla paikalla muodossa tai toisessa jo yli tuhat vuotta.­

Elokuun lopussa työmaan kupeesta löydettiin myös muinaisen saksilaisen muurin jäännökset. Manner-Euroopasta tulleet saksit hallitsivat osaa Englannista vuosina 410–1066.

Muinaisjäännöksiä kurkistamaan on tullut myös taiteilija Liz Finn-Kelcey, jonka lapsuudenkoti sijaitsee aivan tulevan rekkaparkin vieressä.

Hän ei peittele pettymystään brexitiin, parkkiin eikä Boris Johnsoniin:

”Ihmisille valehdeltiin EU-erosta. Seuraamuksista ei kerrottu. Britannia ampui itseään jalkaan.”

Taiteilija Liz Finn-Kelceyn lapsuudenkoti sijaitsi aivan tulevan rekkaparkin vieressä. Rakennustyömaa häämöttää tuhatvuotisen kirkon hautausmaan takana. ”Brexitin seuraamukset alkavat viimein näkyä.”­

Hän uskoo, että maahanmuuton rajoittaminen ratkaisi kisan lopulta brexit-leirin voitoksi. Äänestäjät ajattelivat, että brexit helpottaa Englannin ahtautta.

”Pitkälti kyse on myös koulutustasosta ja siitä, kuinka ihmiset kokevat maailman ja itsensä siinä.”

Finn-Kelcey esittelee paikkoja ystäviensä kanssa: ”Tuossa on kriikunapuu. Nämä ovat hyviä.”

Maistamme. Hyviä ovat.

Idyllistä kylätietä pitkin pääsee kävelemään työmaan laitaan. Sieltä karhunvatukkapusikon lomasta näkyvät muinaisten saksien rakennelmien jämät.

”Erittäin kiinnostavia. Mutta tuskin löydös rakennustöitä pysäyttää. Löydöksen pitäisi olla jotain todella erikoista, jotta näin kävisi”, arkeologiaa opiskellut ja niin ikään Kentin kreivikunnassa asuva Kristian Chadwick sanoo.

Alun perin rekkaparkin tilalle piti tulla Amazon-yhtiön iso lajittelukeskus.

Heinäkuussa Britannian hallitus kuitenkin yllättäen osti tontin itselleen. Kauppasummaa ei ole kerrottu julkisuuteen. Pysäköintialueen rakentaminen alkoi pian kaupan jälkeen.

”Rakentamisen ei pitäisi olla kellekään yllätys. Aluehan oli kaavoitettu jo aiemmin. Sitä paitsi liikenne ei mene kylän läpi”, Stevingtonista etäämmäksi Ashfordiin juuri muuttamassa oleva Gary Sutton kertoo.

Muutto ei johdu parkista, hän painottaa.

Bloombergin tietojen mukaan vastaavia jättiparkkeja on suunnitteilla muuallekin Kentiin. Ashfordissa paikallisen Marshamin kylän asukkaat keräävät nimiä, jotta edes parkin viereinen niitty säilyisi luonnontilassa.

Nyt niitylle kasataan työmaalta kaivettua maa-ainesta.

Seuraamuksista luonnolle ovat huolissaan myös lähellä asuvat Nicki ja Anthony.

Pariskunta on pysähtynyt koirineen välipalalle paikallisen McDonald’sin terassille.

”En vastusta rekkaparkkia sinänsä. Se on vain turhan suuri”, sanoo julkisen terveydenhuollon hallintotöitä tekevä Nicki, joka ei halua sukunimeään julki.

Ashfordissa asuvat Anthony ja Nicki ovat huolissaan rekkaparkin ja raskaan liikenteen rasituksesta luonnolle. Kumpikin hyväksyy kuitenkin sen, että brexitiin liittyy myös uhrauksia.­

Myös Anthony-puoliso sanoo, että parkkia vastaan on turha taistella. Rekoilla pitää olla paikka, jossa odottaa. Kumpikin äänesti neljä vuotta sitten brexitin puolesta.

”Näillä mennään.”

Britannia erosi EU:sta jo tammikuun lopussa. Siirtymäaika loppuu kuitenkin vasta vuodenvaihteessa. Sillon alkaa brexit-arki.

Parhaillaan EU ja Britannia neuvottelevat tulevasta suhteestaan kuten kaupan ehdoista. Valmista pitäisi tulla lokakuussa, jotta uusi sopimus ehdittäisiin saattaa voimaan.

Pahalta näyttää.

”Neuvottelut eivät etene, koska Britannian asenne on niin jyrkkä – ja jos suoraan sanotaan – epärealistinen”, Ranskan ulkoministeri Jean-Yves Le Drian sanoi viikko sitten.

Mutta vaikka sopu syntyisikin ajoissa, ei se tuo enää takaisin esteetöntä kauppaa. Byrokratia lisääntyy ja jonot kasvavat joka tapauksessa. Näin on varoittanut myös Johnsonin hallitus.

Britannian ja Manner-Euroopan rajan ylittää joka päivä noin 10 000 rekka-autoa.

Yli pääsee joko lautalla Doverin satamasta tai Kanaalin ali tunnelia pitkin Folkestonista.

Doverin satamassa on tilaa tuhannelle rekalle. Folkestonissa mahtuu jonottamaan noin 400 rekkaa.

Autonkuljettajista noin 80 prosenttia on muiden maiden kuin Britannian kansalaisia. Kaikki eivät osaa sujuvasti englantia, mikä voi osaltaan hidastaa uusien sääntöjen oppimista.

Englannin kieli ei ole ongelma Romaniasta kotoisin olevalle Gabriel Gageille. Hän on ajanut rekkansa Euroopan läpi Ashfordin lähelle, ja lepäilee nyt kollegoineen pienehköllä pysähdyspaikalla.

”Se on selvä, että brexitistä koituu ongelmia työllemme.”

Romaniasta kotoisin oleva autonkuljettaja Gabriel Gagei (vas.) kertoo, että työ muuttuu, kun brexitin siirtymäaika vuodenvaihteessa päättyy. Kuvassa myös Gagein romanialaisia kollegoja.­

Gagei kertoo, että siirtymäkauden jälkeen työ muuttuu. Jatkossa hän ajaa tavarat enää vain Ranskan tai jonkin muun EU-maan satamaan. Sieltä muut henkilöt hakevat lastin Britannian puolelle.

Myös Itävallasta Englantiin rekkansa ajanut August Wonisch tietää, että brexit tuo käytännön ongelmia. Nyt hänen kyydissään kulkee muun muassa maaleja ja tekstiilejä.

Itävaltalainen autonkuljettaja August Wonisch tietää, että brexit tuo lisää byrokratiaa.­

Mutta ongelmia on ilman brexitiäkin.

”Jos Ranskan Calais’ssa tai Dunkerquessa on ruuhkia ja rekat matelevat, koittavat Britanniaan yrittävät siirtolaiset hypätä rekkojen kyytiin”, Wonisch kertoo.

Britannian puolella taas ongelmana ovat kuulemma varkaat, jotka ovat lastin tai polttoaineen perässä.

”Sitä ei uskalla nukkua kuin vartioiduilla pysähdyspaikoilla.”

Taiteilija Liz Finn-Kelcey (oik.) lapsuusmaisemissaan yhdessä ystävänsä Pauline Rosen (kesk.) ja Kristian Chadwickin kanssa. Taustalla häämöttää suuren rekkaparkin rakennustyömaa.­

Rekkaparkkityömaalta on löydetty yli tuhatvuotista asutusta: saksien aikaisen muurin jäännökset. Työt tältä kohdalta ovat nyt pysähdyksissä.­