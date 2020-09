Hevosten omistajat ovat sarjaviiltelyjen vuoksi peloissaan.

Ranskassa etsitään syyllisiä yli 30 hevosen raakaan silpomiseen. Osa viillellyistä hevosista on kuollut. Hyökkäyksiä on tehty helmikuusta lähtien, ja niiden määrä on lisääntynyt viimeksi kuluneiden viikkojen aikana, kertoo muun muassa France 24 -kanava.

Tekotavat ovat olleet erilaisia, mutta useimmin niissä on käytetty veistä. Hevosia, poneja ja aaseja on viillelty, niiden sisukset on otettu ulos, sukuelimiä on silvottu, eläinten silmiä on kaivettu ulos ja korvia on leikattu. Eläinten lihaa ei ole viety.

Viimeisen hyökkäys tapahtui Itä-Ranskassa Côte d’Orin departementissä. Maanviljelijä oli nähnyt pelollaan valoja ja oli kutsunut paikalle poliisit. Yksi miehen hevosista oli kärsinyt viilloista ja noin 40 poliisia etsi tuloksetta kahta epäiltyä poliisikoirien ja helikopterin avulla.

”Etsintäoperaatio on päättynyt, ja analysoimme nyt tuloksia. Toistaiseksi meillä ei ole johtolankoja”, paikallisen poliisin edustaja sanoi maanantaina uutistoimisto Reutersin mukaan.

Hevosten omistajat ovat sarjaviiltelyjen vuoksi peloissaan. Osa haluaisi jo ottaa oikeuden omiin käsiin.

”Olemme saaneet tarpeeksemme! En häpeile sanoa, että aseeni on ladattu enkä epäröi ampua tarvittaessa. Ei tule olemaan yllätys, jos joku satuttaa tai tappaa kyseisiä henkilöitä. Jonkun on puolustettava hevosiamme”, kertoi hevoskasvattaja France 3 Bretagne -kanavalle.

Poliisi on yrittänyt rauhoittaa kansalaisia ja muistuttanut, että oman käden oikeuteen ei tule turvautua.

Tähän mennessä poliisi on onnistunut saamaan kuvauksen yhdestä epäillystä ja jakanut piirroskuvan miehestä. Epäilty nähtiin Burgundissa, kun tämä oli hyökännyt eläintilalle. Mies hyökkäsi myös tilanpitäjää vastaan.

Raakuuksien motiivista on vain arvailuja. On muun muassa esitetty, että kyse olisi saatananpalvojista, internethaasteesta tai että tarkoituksena olisi kerätä hevosten elimiä myyntiä varten.

Poliisi ei pidä mahdottomana sitäkään, että ensimmäinen hyökkäys olisi ollut satunnainen ja sitä seuranneet teon kopiointirikoksia.