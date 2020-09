Terrorismi

Näin teet pommin, näin puukotat, näin toteutat sieppauksen...

Tutkijat löysivät viime syksynä häkellyttävän verkkoarkiston: terroristijärjestö Isisin propaganda-, ohje- ja värväyspaketin, joka käsittää yli 90 000 tiedostoa. ISD-tutkimusjärjestön löytämässä aineistossa oli ohjemateriaalia yhdeksällä eri kielellä.

Britannian yleisradioyhtiö BBC kertoi asiasta viime viikolla.

Värväys on tätäkin kansainvälisempää, esittävät Georgetownin yliopiston psykiatrian apulaisprofessori Anne Speckhard ja terrorismin psykologiseen torjuntaan erikoistunut Molly Ellenberg Homeland Security Today -lehden heinäkuussa julkaisemassa kirjoituksessa.

Jihadistien verkkovärväys toimii edelleen 25 kielellä ja leviää yhä uusille alustoille. Perässä on vaikea pysyä, Speckhard and Ellenberg kirjoittavat. Väkivaltaiseen islamismiin keskittynyt verkkosisältö on heidän mukaansa siirtynyt Facebookista ja Twitteristä Instagramiin.

Isisin värväyskoneisto ei suinkaan pysähtynyt, kun terroristijärjestö menetti valtaamansa maa-alueet Irakissa ja Syyriassa. Järjestö vain ajettiin maan alle.

Isisin rekrytointi jatkuu yhä ja kohdistuu useisiin maailmankolkkiin, myös Eurooppaan. Tarkoituksena on saada värvätyt tekemään terrori-iskuja omassa kotimaassaan.

Isisin propaganda- ja värväyskoneistoa on pidetty nykyaikaisena. Jihadistit ottivat ketterästi haltuun uudet sosiaalisen median alustat, ja varsinkin Twitteristä, Facebookista ja viestipalvelu Telegramista jihadistien käytössä on kirjoitettu paljon.

Speckhard ja Ellenberg ovat huolissaan, sillä uudet foorumit ja menettelytavat uhkaavat jäädä pimentoon. Tutkijoiden mukaan terroristien kohdeyleisö on yhä nuorempaa ja värväys on siirtynyt Instagramiin ja nuorten suosimaan videopalveluun Tiktokiin.

Suomenkieliset jihadistit ja vierastaistelijat vaimoineen ovat käyttäneet Twitterin ja Facebookin lisäksi aiemmin ainakin sivustoa Ask.fm.

Viime syksynä esimerkiksi BBC kertoi, että Tiktok oli poistanut ainakin 24 tiliä. Osassa niistä oli käytetty Tiktokille ominaisia erikoistehosteita, kuten videoiden päälle liimattavia sydämiä. Näin oli tehty esimerkiksi videoissa, joilla naiset julistivat olevansa jihadisteja ja ylpeitä siitä.

Vastatoimet eivät pysy jihadistien perässä.

Suomalainen jihadismin tutkija Juha Saarinen allekirjoittaa Speckhardin ja Ellenbergin havainnot.

Saarisen mukaan valtioiden viranomaiset ovat lähtökohtaisesti reaktiivisia ja hitaita mutta jihadistien viestintä on ketterää ja verkostoitunutta.

”Esimerkiksi al-Holin leirillä olevat naiset käyttävät Instagramia pitääkseen yhteyttä leirin ulkopuolelle. Sillä tavalla he voivat tietysti saada yhteyden myös jihadisteihin muualla.”

Saarinen on tutkinut jihadismia esimerkiksi sisäministeriön tilauksesta. Nykyään hän on jatko-opiskelijana arvostetussa Lontoon King’s Collegessa ja tekee väitöskirjaa jihadistisen liikehdinnän kehittymisestä Suomessa ja Irlannissa.

Isis ei ole lopettanut, sen strategia vain on muuttunut.

Jihadistit alkoivat luoda omia kanaviaan jo 1980-luvun lopulla nähtyään, että heidän viestinsä ei mene läpi perinteisessä mediassa. Isis on poikennut lähinnä laadussa, määrässä ja viestiensä paketoimisessa kohdeyleisöilleen.

”Isis loi propagandaa poikkeuksellisen monella kielellä aiempiin jihadistiryhmien mediatoimiin verrattuna. Eri kielialueilta tulleet vierastaistelijat myös varmistivat, että propagandaan saatiin verbaalista ja visuaalista viestintää, joka resonoi tehokkaammin eri kohdeyleisöissä.”

Syyrian sisällissota syttyi sosiaalisen median nousun aikaan.

Yksi keskeisimmistä ja näkyvimmistä Isis-järjestön ammattimaisesti toimineista mediataloista oli nimeltään al-Hayat. Sen toiminta kuitenkin hyytyi vuoden 2018 aikana, kun Isisin valtaamat alueet vallattiin takaisin ja valtiota muistuttamaan pyrkinyt infrastruktuuri tuhottiin.

Al-Hayatin ja terroristivaltion perustamisen ajan tuotokset olivat erittäin ammattimaisia. Monet tuotteet houkuttivat erityisesti nuoria miehiä, ja brittiläisten jihadistien Rayat al-Tawheed -ryhmä tuotti kuvastoa, joka vetosi erityisesti jo aiemmin rikoksia tehneisiin.

Ohessa on esimerkkejä Rayat al-Tawheedin tuotannosta. Esimerkiksi tietokonepeli Grand Theft Auton mainoskuvaa imitoiva propagandakuva on suunnattu kohderyhmälle, johon vetoaa pelin sisältämä väkivalta.

Esimerkki Isisin nuorille miehille suunnatusta propagandasta.­

Esimerkki Rayat al-Tawheed -ryhmän jakamasta terroristipropagandasta.­

Esimerkki Rayat al-Tawheed -ryhmän jakamasta terroristipropagandasta. Kuvat on koostettu tutkijoiden arkistoista sekä vuosina 2014-2016 propagandaa levittäneiden tahojen Facebook- ja Twitter-tileiltä.­

Nykyään Isisin painopiste ei ole enää ”kalifaatissa”, sillä se menetettiin. Samalla menetettiin paljon propagandan tuotantokoneistoa ja useita sen keskeisiä tekijöitä, jotka olivat vierastaistelijoita.

Silti alkuvuodesta 2019 israelilainen Meit Amir -tutkimuskeskus pystyi listaamaan kaksikymmentä Isisin alaisuudessa toimivaa propagandapajaa.

Isisin propaganda on ollut kirjavaa. Esimerkiksi ISILCats-niminen Twitter-tili esitteli terroristeja kissanpentujen kanssa.

The New Inquiry -verkkolehden julkaisema kuvakaappaus Isisin Instagram-kissapostauksesta.­

Miehille suunnatun ”urhoollisten soturien” propagandan vastapainoksi naiset tuottivat aineistoa oman viiteryhmänsä tarpeisiin. Yksi esimerkki oli brittibloggari Bird of Jannah (Paratiisin lintu), joka yhdisteli ääriaineksien ihannointia ja islamistista fundamentalismia suuren rakkaustarinan aineksiin, kunnes hänen ruotsalaislähtöinen vierastaistelija-aviomiehensä kuoli.

Esimerkki Bird of Jannah -bloggarin jakamista kuvista.­

Muita narratiiveja eli kehyskertomuksia ovat olleet ”viiden tähden jihad” eli Isisin valtion perustamisen alkuvaiheissa vierastaistelijoiden houkuttelemiseen käytetty propaganda siitä, että kalifaatissa elämä olisi luksusta. Hunnutetut naiset poseerasivat aseiden kanssa valkoista BMW:n M5-mallin autoa vasten.

Mielikuvat luksuselämästä varisivat melko nopeasti.

”He ovat olleet muualta tulleita vierastaistelijoita, jotka ovat tottuneet tietynlaiseen elintasoon tai elämäntyyliin”, Juha Saarinen muistuttaa.

”Varmasti he ikävöivät länsimaisia asioita, joihin olivat ennen taistelijoiksi lähtemistään tottuneet.”

Kalifaatin asukkaat saattoivat juhlistaa sosiaalisessa mediassa hetkiä, jolloin saivat karkkia tai esimerkiksi pähkinäsuklaalevite Nutellaa.

Isisin toiminnan painopiste on yhä sen perinteisillä ydinalueilla, kuten Syyriassa ja Irakissa, mutta kalifaattiajoista poiketen järjestö on enemmänkin salassa toimiva sissijoukko.

Globaalia viestintää Isisillä on aiempaa vähemmän. Painopisteiden muutos on syönyt myös kehyskertomusten moninaisuutta.

”Nyt narratiivit ovat pitkälti väkivaltaa ja kalifaattinostalgiaa. Sitä, että länsi tuhosi unelmien maan. Ja kostoa.”

Kuvakaappauksia blogista, johon oli suomennettu Isisin lehtien kirjoituksia vuonna 2017.­

Uutta propagandaa ei välttämättä enää tarvita, sillä kalifaatissa toimineen ammattimaisen koneiston tuotoksia on edelleen saatavilla. Niitä voi käyttää uudestaan.

Tästä kielii myös ISD-järjestön löytämä jättiarkisto.

Toisaalta kaikki jihadistinen propaganda, mikä verkossa liikkuu, ei ole peräisin Isisin koneistosta. Aktivistit tuottavat lisää itse.

Saarisen mukaan keskeinen kysymys Isisin tulevaisuuden kannalta on, riittääkö propagandamateriaalille kysyntää. Hän vastaa itse: kyllä riittää.

Saarinen mainitsee esimerkkinä, että Saksassa on erään arvion mukaan ainakin 28 000 radikaali-islamismiin linkittynyttä ihmistä.

Suomessa on viranomaisten arvion mukaan noin 400 terrorismin torjunnan kohdehenkilöä.

”Lähivuosina kysymys ei ole, alkaako Isisin jälkeensä jättämä sisältötyhjiö täyttyä, vaan pikemminkin milloin ja miten.”