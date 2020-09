”Meidän ihannetulevaisuutemme olisi sellainen, jossa Afrikan kansat voisivat päättää itse omasta kohtalostaan”, sanoo aktivisti Kémi Séba HS:n haastattelussa.

Senegalin pääkaupunki Dakarissa sijaitsevassa graffitissa vaaditaan Afrikan vapauttamista. Kesäkuussa kuvatussa graffitissa on kuvattuna CFA-frangin vastaisen liikehdinnän johtohahmo Kémi Séba (vas.).­

Elokuun puolivälissä länsiafrikkalaisessa Malissa tapahtui sotilasvallankaappaus. Presidentti, hallitus ja parlamentti korvattiin sotilashallinnolla, joka on luvannut järjestää vaalit ”kohtuullisessa ajassa”.

Vallankaappaus ei ollut suuri yllätys. Viimeksi näin kävi Malissa vuonna 2012, ja historiasta muistutettiin asiasta kertovissa uutisissa. Vähemmälle huomiolle jäi sen sijaan se, että vallankaappauksella on hyvinkin saattanut olla Ranskan tuki.

”Olisin yllättynyt, jos Ranska ei olisi tiennyt vallankaappauksesta. Jos se oikeasti tukisi hallitsijaa, se olisi tehnyt jo jotain”, sanoo Afrikan politiikan professori Ian Taylor skotlantilaisesta St Andrewsin yliopistosta.

Ranskalla on yhä vahva asema sen entisissä siirtomaissa Länsi- ja Keski-Afrikassa.

Suurin osa entisistä siirtomaista itsenäistyi jo 60 vuotta sitten. Silti Ranskaa on syytetty toistuvasti uuskolonialismista.

Ranskan vaikutusvaltaa entisiin siirtomaihin voi pitää poikkeuksellisena, arvioi professori Taylor.

Huomattavin esimerkki ovat maiden eliittien lämpimät suhteet. Monet Afrikan entisten siirtomaiden kuten Senegalin, Malin, Gabonin, Nigerin ja Djiboutin johtajat ovat ystäviä Ranskan korkea-arvoisten poliitikkojen kanssa.

”Se on hyvin erilaista kuin Britannialla tai Portugalilla suhteessa entisiin siirtomaihin. En keksi yhtään esimerkkiä, jossa afrikkalainen johtaja olisi Britannian pääministerin ystävä.”

Ranskan kohdalla esimerkkejä läheisistä suhteista on paljon. Osaan niistä liittyy korruptioepäilyjä.

Vuonna 2011 järisyttävän paljastuksen teki entisen presidentin Jacques Chiracin ja entisen pääministerin Dominique de Villepinin Afrikka-neuvonantaja Robert Bourgi. Bourgi väitti toimittaneensa miljoonien eurojen arvosta käteistä afrikkalaisilta johtajilta Chiracille ja de Villepinille kampanjarahoitusta varten vuosina 1995–2005.

Ranskan entinen pääministeri Dominique de Villepin kätteli Norsunluurannikon entisiä presidenttejä Laurent Gbagboa (vas.) ja Henri Conan-Bedietä marraskuussa 2002.­

Myös oikeistopopulistisen Kansallisen rintaman entisen puheenjohtajan Jean-Marie Le Penin väitettiin ottaneen lahjuksia afrikkalaisilta johtajilta. Kaikki kiistivät syytökset.

Vuonna 2018 entinen presidentti Nicolas Sarkozy sai syytteet korruptiosta. Hänen epäillään ottaneen 50 miljoonaa euroa kampanjarahoitusta vuoden 2007 presidentinvaaleihin Libyan entiseltä diktaattorilta Muammar Gaddafilta. Oikeuskäsittely on vielä kesken. Libya ei ole Ranskan entinen siirtomaa, mutta moni sen naapurivaltio on.

Ranskan vahvalle vaikutusvallalle Afrikassa on oma terminsäkin: Françafrique.

Françafrique juontaa juurensa toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan ja presidentti Charles de Gaulleen. Ranskalle siirtomaista luopuminen ei ollut helppoa, ja sitä edelsi muun muassa verinen Algerian sota vuosina 1954–1962.

De Gaulle halusi korjata sodan vahinkoa ja Saksan miehityksen aiheuttamaa nöyryytystä luomalla vahvat taloudelliset ja poliittiset siteet entisiin siirtomaihin. Seuraavat presidentit ovat jatkaneet pitkälti samalla linjalla.

”Kun opetan yliopistolla Ranskasta ja Afrikasta, opiskelijani ovat aika šokissa. He eivät voi uskoa sitä ja kysyvät, miksi Afrikan johtajat sallivat sen. Johtajat hyötyvät siitä eikä heitä kiinnosta puhe uuskolonialismista. Moni eurooppalainen olisi järkyttynyt, jos tietäisi tästä suhteesta”, Taylor sanoo.

Hänen mukaansa suhteissa on kyse ennen kaikkea Ranskan asemasta kansainvälisillä kentillä. Suurvaltastatus on olennainen osa ranskalaisten poliitikkojen identiteettiä. Afrikan johtajien tuesta on hyötyä myös YK:ssa, jossa maat usein tukevat Ranskaa.

Ranskan entinen presidentti Jacques Chirac (oik.) Senegalin entisen presidentin Abdou Dioufin kanssa Gabonin presidentin Omar Bongon hautajaisissa vuonna 2009. Gabon on ollut Ranskalle tärkeä kumppani, ja maata hallitseva Bongon perhe on hyvin Ranska-myönteinen.­

Länsi- ja Keski-Afrikan maiden johtajille hedelmällisintä on Ranskan sotilaallinen läsnäolo. Tukikohtia on noin kahdeksassa maassa, ja sotilaita on Ruotsin kokonaismaanpuolustuksen tutkimuslaitoksen vuoden 2019 selvityksen mukaan noin 8 700. Alkuvuodesta Ranska päätti lähettää vielä 220 sotilasta lisää.

Taylor kertoo käyneensä viime vuonna Tšadissa. Pääkaupunki N’Djamenassa Ranskan sotilastukikohta sijaitsee vain viiden minuutin päässä presidentin palatsista.

”Se on turvallinen ympäristö Afrikan johtajille, jotka voivat luottaa Ranskan sotilaalliseen ja poliittiseen tukeen.”

Tukikohtien avulla Ranska pystyy tukemaan johdossa olevaa ja maan vaikutusvallalle myönteistä hallitsijaa. Siitäkin huolimatta, että moni heistä on autoritaarinen johtaja.

”Jos tapahtuu vallankaappaus, Ranskan armeija voi puuttua siihen.”

Sotilaat harjoittelivat Ranskassa ennen lähtöä Operaatio Barkhanea varten Maliin ja Tšadiin vuonna 2016.­

Näin molemmat osapuolet ovat tyytyväisiä. Entisten siirtomaiden hallitsijat saavat pitää asemansa eikä heidän tarvitse käyttää rahaa armeijaan ja sen kouluttamiseen. Täytyy vain pysyä Ranskalle myönteisenä. Ranska saa samalla kouluttaa sotilaitaan, patsastella suurvaltana ja ylläpitää vakautta maissa, joissa sillä on myös taloudellisia intressejä.

Vakaudella on merkitystä myös Ranskalle ja muulle Euroopalle, huomauttaa Pohjoismaiden Afrikka-instituutin vanhempi tutkija Liisa Laakso. Mitä enemmän on epävakautta ja vallanvaihtoja, sitä enemmän on siirtolaisia ja ihmissalakuljetusta.

Aiemmin Ranska perusteli sotilaallista läsnäoloa Afrikan maiden armeijoiden koulutuksella ja vakauden tukemisella. Viime vuosina syy on ollut terrorismin vastainen taistelu, jonka takia Ranska on myös lisännyt väliaikaisia tukikohtia ja sotilaita.

Taylorin mukaan terrorismi on ainakin osittain tekosyy. Toisaalta Ranskaan kohdistuva islamistisen terrorismin uhka on todellinen ja jatkuva.

Ranska johtaa usean maan tukemaa Barkhane-operaatiota, jonka tavoitteena on taistella islamistisia ryhmiä vastaan Sahelissa, joka ulottuu Burkina Fason, Tšadin, Mauritanian, Malin ja Nigerin alueille. Pelkästään Barkhanessa on osallisena 5 000 ranskalaista sotilasta. Lisäksi Ranska on ollut vahvasti tukemassa YK:n rauhanturvaoperaatiossa Malissa.

Kun presidentti Emmanuel Macron vieraili viime jouluna ranskalaissotilaiden luona Norsunluurannikolla, hän perusteli läsnäoloa Ranskan turvallisuudella.

”Jos annamme uhan kukoistaa, se tulee koskettamaan myös meitä”, hän totesi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Ruotsin tutkimuslaitoksen raportin mukaan Ranska on toteuttanut yli 130 sotilaallista väliintuloa pääasiassa entisissä siirtomaissaan vuosina 1945–2005.

1990-luvulta lähtien Ranskalla on ollut paineita uudistaa suhteita entisiin siirtomaihin. Siitä lähtien maan jokainen presidentti on luvannut muutosta. Niin myös nykyinen presidentti Macron.

Vuodenvaihteessa Macron ja Länsi-Afrikan johtajat julistivat historiallisen uudistuksen: maiden käyttämä valuutta, CFA-frangi, muuttuu tänä vuonna. Valuutta perustettiin toisen maailmansodan jälkeen, ja sen tarkoituksena oli helpottaa Ranskan vientiä.

CFA-frangia pidetään Ranskan uuskolonialismin merkittävimpänä symbolina. Sitä käyttää yhä 14 valtiota Länsi- ja Keski-Afrikassa.

Lyhenne CFA tuli alunperin sanoista Colonies françaises d'Afrique eli Ranskan siirtomaat Afrikassa. Kiusallisen nimen takia se muutettiin myöhemmin muotoon Communautés financières d’Afrique eli Afrikan taloudellinen yhteisö.

Nigerin presidentti Mahamadou Issoufou vieraili Ranskan presidentin Emmanuel Macronin luona Pariisissa toukokuussa 2018. Niger on Ranskalle tärkeä maa uraanin takia.­

CFA-frangiin liittyy monia erikoisuuksia. Sitä käyttävien Afrikan maiden on täytynyt muun muassa laittaa 50 prosenttia valuutasta ranskalaisten pankkien tileille, joita hallitsee Ranskan valtiovarainministeriö.

Lisäksi valuutta on sidottu Ranskan valuutan arvoon eli nykyään euroon. Kannattajien mukaan se tuo taloudellista turvaa ja edullisen valuutan arvon. Vastustajien mielestä se suosii ranskalaisia yrityksiä ja hidastaa Afrikan maiden talouskasvua.

CFA-frangin korvaava ECO-valuutta aiotaan ottaa käyttöön tämän vuoden lopulla. Sen arvo on yhä sidottu euroon, mutta muut yksityiskohdat ovat vielä auki.

”Vaikka nimi vaihdetaan, täytyy katsoa, mitä siellä takana on. On liian aikaista sanoa, tuleeko todellista muutosta”, professori Taylor sanoo.

Ranskalaisille yrityksille Länsi- ja Keski-Afrikan maat ovat olennaisia luonnonvarojen takia. Gabonissa on öljyntuotantoa ja Nigerissä uraania, joka on tärkeää ydinvoimaloille. Ranskan energiantuotannosta 80 prosenttia on peräisin ydinvoimasta.

Viime vuosina Françafriquen ja erityisesti CFA-frangin vastainen liikehdintä on kasvanut. Etunenässä ovat nuoret.

Liikehdinnän keulakuvaksi on noussut 38-vuotias ranskalais-beniniläinen aktivisti, joka käyttää taiteilijanimeä Kémi Séba. Hänellä on lähes 800 000 Facebook-seuraajaa.

Kémi Séba on ollut näkyvä hahmo Ranskassa ja ranskankielisessä Afrikassa. Hän on usein kommentoinut uuskolonialistisia siteitä medioille. Kuva vuodelta 2008, jolloin Séba tunnettiin rasistisena lakkautetun Tribu Ka -liikkeen johtajana.­

Séba kertoo HS:n haastattelussa, että nuoret eivät vastusta Ranskaa itsessään vaan ranskalaista uuskolonialismia.

”He havainnoivat tapahtumia uusien viestintävälineiden ja television kautta, joka on nykyään Afrikassa paljon vapaampi. Nykyään kansa on hyvin tietoinen näistä kysymyksistä.”

Séba ja hänen panafrikkalaisuutta eli yhtenäistä Afrikkaa ajava kansalaisjärjestönsä ovat järjestäneet lukuisia CFA-frangia vastustavia protesteja.

Uutiset valuutan muuttumisesta eivät saa Sébalta kiitosta. Ongelmallista on edelleen valuuttakurssin sitominen euroon.

”Macron maskeerasi CFA-frangin ECO-valuutaksi, hän ohjasi prosessia. ECO on vain CFA-frangi valeasussa.”

Séba on ristiriitainen henkilö. Hän on ihailtu afrikkalaisten itsemääräämisoikeuden puolestapuhuja, mutta hänellä on myös yhteyksiä Ranskan rasistisiin ja juutalaisvastaisiin ryhmiin. Séban johtamia ryhmiä on myös lakkautettu vihapuheen takia.

Ranska ei ole ainoa maa, joka haluaa olla merkittävä toimija Afrikassa. Viime vuosina Kiina on kasvattanut vaikutusvaltaansa perustamalla kulttuurikeskuksia ja rahoittamalla rakennushankkeita.

Kiina on monelle afrikkalaisjohtajalle houkutteleva vaihtoehto, koska se ei aseta tuelleen samankaltaisia ehtoja kuin Euroopan maat.

Séba näkee asian toisin. Hän myöntää, että Kiina ei sanele afrikkalaisille johtajille toimintaohjeita ja siksi yhteistyötä kiinalaisten kanssa arvostetaan.

”Mutta Afrikan kansoille Ranska ja Kiina edustavat samanlaista kolonialismia.”

Samaa mieltä Séba ja professori Taylor ovat siitä, että nuorilla on tulevaisuudessa tärkeä rooli suhteiden uudistamisessa. Taylor uskoo, että muutos tulee lähtemään liikkeelle Afrikasta eikä Ranskasta.

”Tarvitsemme maillemme täydellisen institutionaalisen remontin. Ja sen työn tekevät nuoret”, Séba toteaa.

”Meidän ihannetulevaisuutemme olisi sellainen, jossa Afrikan kansat voisivat päättää itse omasta kohtalostaan ilman, että Ranska sekaantuu poliittiseen ja talouspoliittiseen päätöksentekoon.”